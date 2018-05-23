Путин встретится с Титовым, Турчаком и посетит турнир по дзюдо

Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге. Накануне Петербургского международного экономического форума у главы государства запланировано много встреч.

Во-первых, Владимир Путин побеседует с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Титов представит ежегодный доклад в качестве бизнес-омбудсмена.

Также президент поговорит с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Запланированы и международные контакты. В частности, переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостен-Арканжем Туадерой - он станет гостем на ПМЭФ.

И уже вечером глава государства посетит открывшийся в Санкт-Петербурге турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина, который был тренером Путина.