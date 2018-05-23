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23.05.2018 18:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В честь 315-летия Петербурга Соляной городок станет Городом мастеров

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге готовится к открытию XXII Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства под открытым небом "Соляной городок - город мастеров". Накануне Дня города, 26 мая, все желающие смогут попробовать себя в роли кузнецов, стеклодувов, живописцев и реставраторов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Фестиваль проводит Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени барона Штиглица. В программе - выставки и экскурсии, научные конференции, модный показ и праздничный концерт. Но самое интересное - многочисленные бесплатные мастер-классы.

- Под открытым небом, в реальном времени художники будут создавать произведения искусства, демонстрируя творческие процессы, обычно скрытые в стенах мастерских, - рассказали организаторы. - Более 20 профессиональных мастер-классов в формате open-air представят в этом году преподаватели, студенты и мастера академии.

Также в Соляном переулке покажут модное дефиле, а на специальной выставочной площадке - работы студентов и знаменитых выпускников академии. Самым маленьким посетителям профессиональные преподаватели помогут вообразить себя великими художниками прошлого, повторив их работы в простых материалах.

Отметим, что фестиваль "Город мастеров" проходит в Северной столице с 1996 года. В прошлом году его посетили более 30 тысяч человек.

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