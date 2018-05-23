Чиновники Ленинградской области определились с оператором бытовых отходов. В ближайшие десять лет им будет АО "Управляющая компания по обращению с отходами" - никому не известная компания, 75 процентов которой принадлежит частному лицу, предпочитающему оставаться анонимом. Эксперты сомневаются в эффективности подобных мер.

- В конце апреля мы определили регионального оператора и подписали с ним соглашение. Сейчас идет формирование тарифов, оператору предстоит заключить не менее ста тысяч договоров до конца года, - комментирует начальник регионального управления по организации контроля деятельно-сти по обращению с отходами правительства Ленобласти Николай Борисов.

Кроме того, по словам чиновника, существующие полигоны будут рекультивированы. - Мощности полигонов "Промотходы" и "Новый Свет - Эко" будут исчерпаны в 2019 году. В администрацию региона не поступало обращений от владельцев указанных полигонов о разработке новых карт для накопления отходов. Если поступят - мы им откажем, - поясняет Борисов.

Несмотря на заверения, жители региона видят, что на переполненные полигоны до сих пор везут отходы. Полигон "Северная Самарка" официально предполагается не расширить, а реконструировать, а на месте полигона "Новый Свет - Эко" планируется разместить мусороперебатывающий завод, предварительно открыв подобное производство в Кингисеппском районе, - чтобы показать его эффективность.

Несмотря на заверения, жители региона видят, что на переполненные полигоны до сих пор везут отходы

Другой вопрос, что будет с мусором из Петербурга. Напомним, что в настоящий момент в городе нет официально действующих полигонов, поэтому свои отходы Северная столица везет в Ленобласть. 1 июня два региона заключили соглашение о взаимодействии в этой сфере, согласно которому новые полигоны появится не ближе, чем пятьдесят километров от Санкт-Петербурга, в Выборгском и Кировском районах области. Такое решение, по мнению экологов, приведет к тому, что довоз мусора до свалки станет экономически нецелесообразен, хотя, как уверяет Борисов, все участники процесса в этом заинтересованы.

Еще одним ходом областных чиновников стало недавнее заявление о том, что с 2019 года будет внедрена двухконтейнерная система сбора ТБО. Правда, как отметили экологи, чтобы подобная практика прижилась, потребуется не менее двадцати пяти лет.

Тем временем

На полигон Новоселки до сих пор продолжают свозить мусор. Несмотря на то, что в рамках проекта рекультивации запрещено хранение и захоронение там отходов, на техническом этапе установлен конкретный перечень отходов, которые можно принимать, - грунт, песок и лом кирпича. Интересно, что департамент Росприроднадзора по СЗФО проводил последнюю проверку полигона год назад и выявил нарушения, выписав предписание о том, что на свалку привозят отходы III класса опасности. Но проверку того, как исполняется предписание, уже никто не проводил. А пока Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центр комплексного благоустройства" объявило конкурс на рекультивацию "Новоселок". Стоимость тендера составляет 756 миллионов рублей - и это только сумма первого этапа рекультивации, полный объем работ оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Рекультивация полигона займет от 3 до 10 лет. Работы должны быть начаты в октябре этого года, что, по мнению экспертов, делает контракт невыполнимым.