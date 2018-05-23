В Мурманской области реализуются уникальные инвестиционные проекты

Показатели ведущих отраслей экономики региона подтверждают справедливость этой оценки. Среднегодовой индекс производства в добывающей промышленности за последние три года в Мурманской области составил 106,4 процента (по России - 101,7 процента), в обрабатывающем производстве - 110,2 процента при общероссийском уровне в 98,4 процента.
Без барьеров
В регионе формируется единая система поддержки инвестиционной деятельности. С этой целью в 12 муниципалитетах внедрен интегрированный на муниципальный уровень региональный инвестиционный стандарт (стандарт 2.0). На региональном инвестиционном портале создана инвестиционная карта Мурманской области, объединенная с геоинформационным порталом региона и публичной кадастровой картой Росреестра. Благодаря этому создана система навигации, которая позволяет в онлайн-режиме оценить привлекательность любого земельного участка.
Проводится большая работа по снижению административных барьеров. Сроки подготовки межевого и технического планов сокращены до семи дней, срок выдачи градостроительного плана - до 15 дней, сроки утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории - до 17 дней, получения разрешения на строительство - до 5 дней. В Заполярье реализуется также механизм государственно-частного партнерства, в том числе концессий. В этом направлении уже сделаны первые практические шаги: ведется проработка проектов на основе концессий в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, спорта.
Продолжает свою работу Корпорация развития Мурманской области, которая стала эффективным инструментом сопровождения инвестиционных проектов. Сопровождение - от консультирования и подбора земельных участков до прямого финансового участия в проектах - ежегодно обеспечивается не менее чем для 30 проектов. Значимость бесперебойных поставок коммунальных ресурсов на Крайнем Севере очень высока. В их число вошли несколько проектов по строительству пяти объектов теплоэнергетики в поселках Белое Море, Лейпи, Ёна, Ёнский и ЗАТО Заозерск.
В основных рейтингах состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации отмечена положительная динамика его развития в Мурманской области. Рейтинг инвестиционной привлекательности области, по данным рейтингового агентства "Эксперт РА", подтвержден на уровне 3В1, что означает снижение рисков и повышение инвестиционного потенциала территории.
Старт на шельф
Конкурентные преимущества региона оценили крупнейшие нефтегазовые компании России - "НОВАТЭК" и "НК "Роснефть", которые рассматривают Мурманскую область как одну из наиболее перспективных для развертывания производственных мощностей по строительству и сервисному обслуживанию объектов добычи на шельфе.
Например, на западном берегу Кольского залива в селе Белокаменка сегодня создается Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). На новой верфи будут строиться морские комплексы по добыче, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата. Сейчас на площадке, отведенной под ЦСКМС, ведутся масштабные инженерные изыскания. Ввести верфь в эксплуатацию предполагается в 2020 году. В пиковый период строительства верфи будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест, суммарный объем инвестиций в проект составит более 25 миллиардов рублей.
Еще один крупнейший инвестпроект - создание опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне России. В его рамках предполагается создать кластер нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, работающих на Северном морском пути. Опорную базу предполагается создать в жилом районе Росляково города Мурманска на основе производственных мощностей компании "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ). Кроме того, в дополнение к нефтегазовому сервису 82 СРЗ продолжит обслуживать военные корабли и гражданские суда, для чего завод и был предназначен изначально. В этот проект предполагается вложить около 125 миллиардов рублей, а численность работников 82 СРЗ довести с 600 до 4 тысяч человек. Как отметили в правительстве Мурманской области, в период строительства нефтегазовых платформ на заводе смогут работать до 10 тысяч человек.
Разрабатывается проект по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов на базе Африкандовского месторождения. По предварительным данным, инвестиционные затраты в проект составят около 14 миллиардов рублей, на новом предприятии будут созданы 2,5 тысячи рабочих мест.
Успешно реализуется проект по строительству горно-обогатительного комбината "Олений ручей". Там производят апатитовый концентрат. Суммарно в этот проект будет вложено около 52 миллиардов рублей. Создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Сейчас идут работы на объектах второй очереди строительства ГОКа "Олений ручей".
Марина Ковтун, губернатор Мурманской области:
Наши сильные стороны - это близость к Арктике, богатая минерально-сырьевая база, уникальный человеческий капитал. Кроме того, регион обладает развитой энергетикой, которая может обеспечить запрос бизнеса на перспективу. Это наши конкурентные преимущества, которые мы развиваем. В интересах будущего в Мурманской области изменена система подготовки кадров. Сегодня она ориентирована на потребности региональной экономики, работа ведется по запросам промышленных предприятий.
Всего с 2013 года в реестр инвестиционных проектов региона включены 16 проектов: 4 - в сфере добычи полезных ископаемых, 2 - в энергетике, 2 - в туризме, 2 - в торговле, 3 - в производстве пищевых продуктов, 2 - в обрабатывающих производствах, 1 - в области строительства спортивных сооружений.