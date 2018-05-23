В Мурманской области реализуются уникальные инвестиционные проекты

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2017 года, Мурманская область подтвердила статус территории, благоприятной для ведения бизнеса. Заполярье остается в третьей группе из пяти, поднявшись на 20 позиций и заняв 32-е место среди регионов страны.

Показатели ведущих отраслей экономики региона подтверждают справедливость этой оценки. Среднегодовой индекс производства в добывающей промышленности за последние три года в Мурманской области составил 106,4 процента (по России - 101,7 процента), в обрабатывающем производстве - 110,2 процента при общероссийском уровне в 98,4 процента.

Без барьеров

В регионе формируется единая система поддержки инвестиционной деятельности. С этой целью в 12 муниципалитетах внедрен интегрированный на муниципальный уровень региональный инвестиционный стандарт (стандарт 2.0). На региональном инвестиционном портале создана инвестиционная карта Мурманской области, объединенная с геоинформационным порталом региона и публичной кадастровой картой Росреестра. Благодаря этому создана система навигации, которая позволяет в онлайн-режиме оценить привлекательность любого земельного участка.

Проводится большая работа по снижению административных барьеров. Сроки подготовки межевого и технического планов сокращены до семи дней, срок выдачи градостроительного плана - до 15 дней, сроки утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории - до 17 дней, получения разрешения на строительство - до 5 дней. В Заполярье реализуется также механизм государственно-частного партнерства, в том числе концессий. В этом направлении уже сделаны первые практические шаги: ведется проработка проектов на основе концессий в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, спорта.

Продолжает свою работу Корпорация развития Мурманской области, которая стала эффективным инструментом сопровождения инвестиционных проектов. Сопровождение - от консультирования и подбора земельных участков до прямого финансового участия в проектах - ежегодно обеспечивается не менее чем для 30 проектов. Значимость бесперебойных поставок коммунальных ресурсов на Крайнем Севере очень высока. В их число вошли несколько проектов по строительству пяти объектов теплоэнергетики в поселках Белое Море, Лейпи, Ёна, Ёнский и ЗАТО Заозерск.

В основных рейтингах состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации отмечена положительная динамика его развития в Мурманской области. Рейтинг инвестиционной привлекательности области, по данным рейтингового агентства "Эксперт РА", подтвержден на уровне 3В1, что означает снижение рисков и повышение инвестиционного потенциала территории.

Старт на шельф

Конкурентные преимущества региона оценили крупнейшие нефтегазовые компании России - "НОВАТЭК" и "НК "Роснефть", которые рассматривают Мурманскую область как одну из наиболее перспективных для развертывания производственных мощностей по строительству и сервисному обслуживанию объектов добычи на шельфе.

Например, на западном берегу Кольского залива в селе Белокаменка сегодня создается Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). На новой верфи будут строиться морские комплексы по добыче, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата. Сейчас на площадке, отведенной под ЦСКМС, ведутся масштабные инженерные изыскания. Ввести верфь в эксплуатацию предполагается в 2020 году. В пиковый период строительства верфи будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест, суммарный объем инвестиций в проект составит более 25 миллиардов рублей.

В Мурманской области формируется единая система поддержки инвестиционной деятельности

Еще один крупнейший инвестпроект - создание опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне России. В его рамках предполагается создать кластер нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, работающих на Северном морском пути. Опорную базу предполагается создать в жилом районе Росляково города Мурманска на основе производственных мощностей компании "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ). Кроме того, в дополнение к нефтегазовому сервису 82 СРЗ продолжит обслуживать военные корабли и гражданские суда, для чего завод и был предназначен изначально. В этот проект предполагается вложить около 125 миллиардов рублей, а численность работников 82 СРЗ довести с 600 до 4 тысяч человек. Как отметили в правительстве Мурманской области, в период строительства нефтегазовых платформ на заводе смогут работать до 10 тысяч человек.

Разрабатывается проект по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов на базе Африкандовского месторождения. По предварительным данным, инвестиционные затраты в проект составят около 14 миллиардов рублей, на новом предприятии будут созданы 2,5 тысячи рабочих мест.

Успешно реализуется проект по строительству горно-обогатительного комбината "Олений ручей". Там производят апатитовый концентрат. Суммарно в этот проект будет вложено около 52 миллиардов рублей. Создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Сейчас идут работы на объектах второй очереди строительства ГОКа "Олений ручей".

Дословно

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области:

Наши сильные стороны - это близость к Арктике, богатая минерально-сырьевая база, уникальный человеческий капитал. Кроме того, регион обладает развитой энергетикой, которая может обеспечить запрос бизнеса на перспективу. Это наши конкурентные преимущества, которые мы развиваем. В интересах будущего в Мурманской области изменена система подготовки кадров. Сегодня она ориентирована на потребности региональной экономики, работа ведется по запросам промышленных предприятий.

Справка

Всего с 2013 года в реестр инвестиционных проектов региона включены 16 проектов: 4 - в сфере добычи полезных ископаемых, 2 - в энергетике, 2 - в туризме, 2 - в торговле, 3 - в производстве пищевых продуктов, 2 - в обрабатывающих производствах, 1 - в области строительства спортивных сооружений.