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23.05.2018 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Басманный суд Москвы арестовал экс-мэра Ялты Андрея Ростенко

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Бывший мэр Ялты Андрей Ростенко в Басманном районном суде Москвы. Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Бывший мэр Ялты Андрей Ростенко в Басманном районном суде Москвы. Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Бывший мэр Ялты Андрей Ростенко в Басманном районном суде Москвы. Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко, который был освобожден от занимаемой должности в июле 2017 года за неэффективную работу. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

- Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ростенко арестован сроком на один месяц и 29 суток, до 21 июля, - сказала она.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Экс-мэру инкриминируется превышение должностных полномочий при распоряжении земельным участком - часть 1 статьи 286 УК РФ. Речь идет о свободном от строений участке площадью 26 соток, который, по версии следствия, вопреки интересам республиканского бюджета муниципалитет Ялта оформил за собой. В то же время эта земля должна была передаваться ФКУЗ "Санаторий "Алупка" МВД России.

Глава РК Сергей Аксенов, инициировавший прошлым летом отставку Андрея Ростенко, считает обвинения против экс-градоначальника необоснованными.

- Это решение было принято в 2015 году, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела, то есть данные Фонда имущества никто не знал, - заявил сегодня Аксенов. - После этого в течение двух с половиной лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из нее не выбывал, а попыток его продажи не было. На сегодняшний день участок находится в республиканской собственности. Ни я, ни кто-либо из представителей власти республики не обращался в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе.

Ростенко был задержан 22 июля в аэропорту Москвы.

В июле прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов уволил мэра Ялты Андрея Ростенко, занимавшего пост с 2014 года.

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