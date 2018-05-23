Глушаков: Болельщики помогут России достойно выступить на ЧМ-2018

Поддежка болельщиков поможет национальной команде достойно выступить на чемпионате мира по футболу. Об этом полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков заявил на стадионе "Ростов-Арена" после презентации официального Кубка ЧМ-2018.

- Нужно обязательно верить в сборную. Нужно поддерживать команду, чтобы ребята чувствовали нашу поддержку. Не нужно их убивать психологически еще до чемпионата. Футболистам и болельщикам нужно объединиться, и тогда может быть результат, - сказал Глушаков.

Так известный футболист прокомментировал результаты гонок на тракторах "Бизон-трек-шоу", в которых была предсказана победа сборной России на футбольном турнире. Второе место должна занять Швеция, третье - Франция, четвертое - Мексика.

Вошедший в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 Денис Глушаков сейчас тренируется по индивидуальному плану и отдельно от команды, которая находится на сборах в Австрии. Он будет вызван в расположение национальной команды в случае необходимости.

"Вчера тренировался, позавчера тренировался в Миллерово. Я выполняю программу, которую мне дают. В любой момент готов приехать в сборную, если вызовут, а пока мое дело - тренироваться", - сказал Денис Глушаков и добавил, что если добросовестно делать свою работу, то тогда удастся взять в руки золотой кубок ЧМ.

На вопрос "РГ", оправдались ли его ожидания в отношении стадиона, который он построил в 2014 году в родном городе Миллерово, полузащитник сборной России ответил:

- Более чем. Стадион пользуется огромной популярностью среди молодежи. Даже удивился, откуда в Миллерово столько ребят, которые стали заниматься спортом. Теперь вот думаю, что настало время строить полноценный спорткомплекс, ведь стадион зимой закрывается, а заниматься спортом надо регулярно. Ведь это здорово, что ребята даже из маленького города могут стать чемпионами мира и Европы, - сказал Глушаков.

Справка "РГ"

Кубок ЧМ-2018 - это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар в поднятых руках. В соответствии с существующими правилами прикасаться к официальному кубку могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно.