Какие открытия ждут курортников на "винных маршрутах" Кубани

Почти две сотни марок вин - от игристого до ледяного - могут попробовать гости Кубани. Тут к открытию "высокого сезона" разработали семь специальных "винных маршрутов", которые включают в себя 18 объектов во всех главных курортных местах.

...Бордовскую башню (от названия известной французской провинции) в "Винной деревне" (она так и называется) видно за километр - это самое высокое здание фермы, окруженной бескрайними и идеально ухоженными виноградниками. Первый подобного рода в России фермерский кооператив, объединивший 55 виноделов-частников, расположился под Анапой, в долине реки Шкуратки, рядом со станицей Гостагаевской.

Дегустационный зал тут построен в виде большой бревенчатой избы. В подобном стиле в кооперативе возведены все здания - словно попадаешь на полтора века назад. В дегустационном зале вместо столов - огромные винные бочки, они уставлены неимоверным количеством бутылок и графинов с разными видами фермерского вина, наливок и бальзамов разных годов производства, начиная с прошлого года и заканчивая двадцатилетней выдержкой. От подобного разнообразия разбегаются глаза: посетитель тут может найти белое и красное вина, игристое и брют, полусухое и полусладкое, настойки на апельсине, клубнике и кедровых орехах. И все можно попробовать бесплатно.

А рядом для дегустации представлены фермерские сыры. Есть и традиционные европейские сорта, но самые интересные - местные, созданные по уникальным рецептам. Название одного из них говорит о многом: "Пьяный казак".

- При строительстве мы не стали отказываться от древней технологии, в которой эта башня фактически выполняет роль водонапорной, помогая еще и орошать виноградники, - рассказывает председатель кооператива Геннадий Опарин. - Вообще при создании вина стараемся производить его так, как это делали в России в XIX веке. Даже электричество не используем. Например, собранный виноград складывается в большой дубовый чан, где затем мнется вручную. Или топчется ногами. Туристы тоже могут поучаствовать в этом процессе. Правда, гости всегда смеются, когда их вначале, перед тем как залезть в чан, просят помыть ноги.

За лето винодельню посещают около трех тысяч человек. Между прочим, в конце XIX века на территории нынешнего Анапского района существовало около 40 частных виноделен, но после революции их ликвидировали. Теперь фермеры на сопредельных участках объединили свои усилия и взялись за возрождение традиций.

Но отсюда лишь начинается большое путешествие по винным районам края.

- В начале 2018 года в регионе запустили проект "Карты винных маршрутов Кубани", - рассказывает начальник краевого управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства Олег Толмачев. - В них обозначены крупнейшие центры винного туризма - предприятия, располагающие хорошей туристической инфраструктурой, включая гостиницы, рестораны, дегустационные залы и музеи. Эти места находятся в основных винодельческих районах Кубани. Например, в Темрюкском районе это "Таманские терруары", в Анапском - "Анапская Ривьера", в Крымском - "Винное Предгорье", пригородах Новороссийска - "Энотур" и так далее. А вот главной особенностью созданной карты является наличие GPS-координат винодельческих предприятий. Турист может просто открыть навигатор в телефоне, внести координаты, указанные в легенде карты, и отправляться к намеченной цели.

Всего на Кубани винным туризмом занимаются 19 предприятий. По оценкам экспертов, Черноморское побережье настолько же идеально подходит для выращивания винограда, как и Лазурное побережье Франции. Поэтому вино здесь получается отменное.

За лето винодельню посещает около трех тысяч человек. Фото: Владимир Аносов

Как это делается

Сало для космонавтов

Кроме разнообразных сортов вина на Кубани можно попробовать разные блюда местной кухни, которые могут приятно удивить гостей региона. Например, самое вкусное сало можно найти на рынках Ейска. Всем известный продукт здесь готовят по необычным рецептам: коптят и томят на соломе, обтирают душистыми травами, кунжутом и паприкой. Получается лакомство, которое оценят даже самые требовательные гурманы. Достоверно известен факт, что сало, приготовленное семьей Артеменко, регулярно отправляют российским космонавтам на МКС.

Мнение

Андрей Коробка, вице-губернатор Кубани

- В прошлом году доля краевых предприятий на винном рынке региона составила 72 процента. Винодельческое направление успешно развивается не только во всех известных крупных компаниях, но и в малом бизнесе. На сегодняшний день уже четыре кубанских фермера смогли получить лицензии на производство вина. При этом доля Краснодарского края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 45 процентам.

Кстати

Путеводитель по карте "винных маршрутов"

В электронном виде карту винных маршрутов Кубани можно скачать на сайте минсельхоза региона по адресу: msh.krasnodar.ru направления деятельности/виноградарство и винодельческая промышленность.