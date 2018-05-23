"Краснодар" усилился защитником сборной Сербии

Центральный защитник сборной Сербии по футболу Урош Спаич, с 2016 года выступавший за бельгийский "Андерлехт", продолжит карьеру в "Краснодаре". Об этом сообщается на официальном сайте "быков".

Контракт с игроком еще не подписан, однако клубы уже достигли договоренности о трансфере. В ближайшее время Спаич пройдет медобследование для российской команды, после чего будет оформлено соглашение. Подробности контракта пока не сообщаются.

Спаич - воспитанник "Црвены Звезды". За карьеру успел также поиграть во Франции, а его последним клубом был "Андерлехт", в составе которого он провел 75 матчей и забил три мяча. Кроме того, в активе новичка краснодарцев пять матчей за сборную Сербии.