Минтранс утвердил запретные зоны для судоходства во время ЧМ-2018

В акваториях восьми из 11 российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018, введут запрет на судоходство: в Волгограде, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Сочи.

Буксиры, суда для оказания экстренной медпомощи и выполнения некоторых других функций допустят на "футбольные" акватории. Фото: Сергей Михеев/ РГ

В трех - Екатеринбурге, Самаре и Саранске - запрет на пребывание и передвижение судов в период проведения ЧМ-2018 не устанавливается, отмечается в сообщении Росморречфлота.

Для восьми городов минтранс утвердил участки акваторий, где нельзя будет ходить судам и маломерным плавсредствам. Это в большей степени касается отрезков водных путей рядом с футбольными стадионами и фан-зонами.

В Волгограде 18, 22, 25, 28 июня с 12.00 до 24.00 местного времени у правого берега Волги нельзя будет ходит в радиусе 700 метров от стадиона "Волгоград Арена".

В Казани 16, 20, 24, 27, 30 июня и 6 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории реки Казанка запрет на движение судов от железнодорожного моста до моста Миллениум. В Калининграде 16, 22, 25 и 28 июня с 12.00 до 24.00 местного времени судам закрыт проход в акваториях рек Преголя и Старая Преголя от Второго эстакадного моста до Восточной эстакады.

В столице запрет будет введен 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории реки Москва у Лужнецкой набережной от Бережковского моста до Новоандреевского моста. А также 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории реки Москва от Спасских мостов до Строгинского моста и в канале имени Москвы от реки Москва до Сходненского канала.

В Нижнем Новгороде 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории Волги, у правого берега в радиусе 700 метров от "Стадиона Нижний Новгород".

В Ростове-на-Дону ходить нельзя будет 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории реки Дон от Ворошиловского моста до линии меридиана, проходящего через восточную оконечность Зеленого острова.

В Северной столице 15, 19, 22, 26 июня, 3, 10 и 14 июля с 12.00 до 24.00 запрет судоходства на участке акватории, прилегающей к Крестовскому острову.

В Сочи 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля с 12.00 до 24.00 в акватории Черного моря, прилегающей к городу Сочи, судам в радиусе десяти километров от стадиона "Фишт".

Но есть и суда, которые все-таки будут допущены в "футбольные" акватории. Например, к буксирам, другим судам, которые используются для содержания внутренних водных путей, судам для оказания экстренной медицинской помощи, а также судовладельцы которых имеют право на посещение объектов ЧМ-2018 (по согласованию с созданными в регионах оперативными штабами по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ по футболу). Проход разрешен также судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с проведением чемпионата, судам с грузами для него и связанным с обеспечением безопасности турнира.

Перечень судов, к которым не применяются ограничения, размещается на сайтах администраций морских портов Балтийского и Черного морей, Волго-Балтийского, Волжского и Московского бассейнов.