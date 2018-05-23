На Кубани завели дело о смерти ребенка после осмотра в больнице

Новости

В Израиле нашли редчайшие древние монеты "YHD" 13:47
Захарова назвала расследование Лондона в отношении RT шоу 13:45
В Гамбурге введен частичный запрет на дизельные двигатели 13:45
Найден способ раскрыть "тайну Лох-несского чудовища" 13:39
Косачев оценил вероятность встречи Трампа с Ким Чен Ыном 13:36
СМИ: "ПСЖ" предложил Буффону четырехлетний контракт 13:35
Супруга Караченцова рассказала о его самочувствии 13:35
МИД: Россия активно вовлечена в процесс корейского урегулирования 13:28
Обманутыми дольщиками становятся около 7% покупателей первичного жилья 13:25
Минстрой предложил отменить норму "один дом - один застройщик" 13:24
Глушаков: Болельщики помогут России достойно выступить на ЧМ-2018 13:23
Путин встретится с Титовым, Турчаком и посетит турнир по дзюдо 13:19
Главы МИД РФ и Беларуси проведут встречу 29 мая 13:15
В выходные закроют участок голубой ветки от "Киевской" до "Кунцевской" 13:13
Беларусь надеется на сотрудничество с ЕС в развитии цифровой экономики 13:07
Экс-начальник департамента Росприроднадзора по ПФО осужден за взятку 13:05
В Петербурге выросли ставки на аренду складских помещений 13:00
Песков рассказал об интересе Болгарии к международным энергопроектам 12:58
МИД РФ: В результате выхода Украины из СНГ пострадают простые украинцы 12:51
Косачев поддержал идею отказаться от отдыха в "санкционных" странах 12:47
Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов 12:41
Вице-премьера Крыма освободили от министерства 12:33
Париж осудил санкции США против торгующих с Ираном европейских компаний 12:27
Шарлиз Терон сыграет журналистку, интервьюировавшую Владимира Путина 12:25
Песков ответил на вопрос о перестановках в Кремле 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани завели дело о смерти ребенка после осмотра в больнице

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Следственный отдел по городу Армавиру СК РФ по Кубани возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В Хабаровском крае ребенок утонул в яме с водой

Как выяснилось, трагедия, о которой стало известно только сегодня, произошла еще 17 февраля 2018 года.

По версии следствия, в то утро жительница Ставропольского края в детскую городскую больницу с жалобами на то, что у ее маленькой дочери уже несколько дней держится повышенная температура.

- После осмотра врачами женщина вместе с дочкой отправилась домой. А спустя несколько часов ребенок скончался. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти явился сепсис, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В настоящее время следствием назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Главное сегодня

Захарова назвала расследование Лондона в отношении RT шоу
В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com
В ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков занять Горловку
Минздрав: Было сделано все возможное для спасения онкобольной Стариковой
Заявление Киева о принадлежности Крымского моста назвали популизмом