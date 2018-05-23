На Кубани завели дело о смерти ребенка после осмотра в больнице

Следственный отдел по городу Армавиру СК РФ по Кубани возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как выяснилось, трагедия, о которой стало известно только сегодня, произошла еще 17 февраля 2018 года.

По версии следствия, в то утро жительница Ставропольского края в детскую городскую больницу с жалобами на то, что у ее маленькой дочери уже несколько дней держится повышенная температура.

- После осмотра врачами женщина вместе с дочкой отправилась домой. А спустя несколько часов ребенок скончался. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти явился сепсис, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В настоящее время следствием назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.