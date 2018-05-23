В Волгограде похитили тонну красной икры

Волгоградские полицейские задержали подозреваемых в краже продукции на сумму свыше трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В правоохранительные органы обратился директор коммерческой фирмы по производству продуктов питания. Злоумышленники демонтировали металлическую стену его склада и похитили около одной тонны красной икры, 50 килограммов колбасы и центнер сыра.

Территория была огорожена и охранялась сторожем, однако склад находился вне охвата камер видеонаблюдения.

Оперативники задержали двух безработных, которые уже сознались в содеянном. Они находятся в изоляторе временного содержания. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения - заключения под стражу. При обысках у задержанных изъяли бензопилы, ножницы по металлу, одежду, альпинистские снаряжения, четыре автомобиля, а также часть похищенного: мясную и сырную продукцию, 445 банок икры.

Основной улов подозреваемые успели реализовать своим знакомым в торговые точки Волгограда, Быковского и Камышинского районов области.

Установлена личность третьего соучастника, его объявили в розыск.

Возбуждено уголовное дело статье "Кража". Санкция предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.