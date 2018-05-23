Новости

Проезд к полигону КНДР иностранные журналисты оплатят сами 19:30
Герман Греф раскритиковал отчет о "Газпроме" 19:27
МИД РФ: Киев должен перестать отыгрываться на жителях Донбасса 19:26
Китайским парам перед разводом предложат пройти экзамен 19:18
Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом обсудят осенью 19:00
МВФ сохранил прогноз роста ВВП в России несмотря на санкции 18:57
В ФАС дали свое объяснение роста цен на топливо 18:44
В Египте появится российская промышленная зона 18:38
Как изменились предпочтения курильщиков в России 18:36
В работе Instagram произошел массовый сбой 18:27
Госдума поддержала законопроект о продаже микродолей в квартирах 18:26
Мировая премьера российского бренда Aurus пройдет 29 августа 18:20
В честь 315-летия Петербурга Соляной городок станет Городом мастеров 18:17
Уилл Смит исполнит официальную песню ЧМ-2018 17:50
Мощам святой княгини Елизаветы поклонились в Минске 16 тысяч человек 17:45
Дипломат США в КНР сообщил об "аномальных" акустических ощущениях 17:40
На Кубани после жестокого убийства женщины проверят работу полиции 17:38
Умер легендарный актер вестернов Клинт Уокер 17:35
Названы самые развитые регионы страны 17:29
Ушаков рассказал о подготовке встреч президента и гостей ЧМ-2018 17:21
Путин рассказал об уроках у своего тренера по дзюдо 17:15
Лукашенко выступит на форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" 17:13
В Подмосковье из сточных вод достали живую корову 17:10
Новый мемориал в комплексе "Тростенец" под Минском откроется в июне 17:09
Песчаная голова Бузовой украсила подножие Петропавловской крепости 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 19:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На восточный базар

Аграрии Южного Урала нацелились на азиатские рынки
Текст: Арина Михайлова (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7573 (110)
Как сообщили в минсельхозе Челябинской области, на федеральном уровне принято решение включить южноуральские пункты пограничного пропуска в число специализированных при экспортных поставках продукции АПК (ранее таковые были только в Бурятии и Забайкалье). Это хорошая новость для местных сельхозпроизводителей, многие из которых активно наращивают экспорт своей продукции.

Накормить соседей

В последние годы значительная часть произведенных на Южном Урале продовольственных товаров поставляется за пределы региона, на российский и внешний рынки: вывозится 88 процентов макаронных изделий, более 60 процентов муки и круп, свыше 50 процентов кондитерских изделий. К примеру, в 2017 году в области в 12,5 раза увеличилось производство сухих каш, поскольку на них вырос спрос за рубежом.

Фото: Наталья Пьетра
Минсельхоз предложил расширить список на получение льготных кредитов

В 2018 году аграрии Южного Урала намерены увеличить экспортные поставки как минимум на 20 процентов и расширить привычный ассортимент. Приоритетными рынками сбыта станут азиатские страны, в частности Китай. Вести экспортную деятельность намерены как крупные холдинги региона, так и небольшие фермерские хозяйства.

Для некоторых компаний восточный рынок - уже освоенная территория. Так, объединение "СоюзПищепром" начало регулярно отгружать товары в Китай еще три года назад.

- Летом 2015-го мы сделали первую поставку в КНР, с этого момента восточное направление стало приоритетным, несколько лет мы последовательно и методично им занимались, - рассказывает президент компании Александр Берестов. - Прошлый год стал переломным: поставки в Китай выросли в десять раз. За полгода они превысили 10 тысяч тонн, это примерно 160 железнодорожных вагонов.

Тем не менее развитие экспортного направления нуждается в господдержке. Особое внимание, по мнению экспертов, стоит уделить вопросу рефрижераторных перевозок, которые пока слишком дороги и рискованны для частного бизнеса. В то же время отказ от них сильно сужает ассортимент поставок и ограничивает долю готовой продукции в структуре экспорта.

Есть и другие проблемы, решить которые предпринимателям без помощи государства не по силам. Скажем, в КНР очень высокая ввозная пошлина на муку. Чтобы избежать ее уплаты, челябинским сельхозпроизводителям приходится сотрудничать с зарубежными компаниями, имеющими квоты на поставку этого продукта. Иначе мука после пересечения границы становится золотой.

Субсидии на дорожку

По словам Александра Берестова, сельхозпродукцию отправляют на восток не только вагонами, но и контейнерами - они следуют морским путем из портов Дальнего Востока. А ведь Хоргос (центр приграничного сотрудничества на территории Казахстана), который призван стать драйвером развития российско-китайских отношений, географически расположен более выгодно - он куда ближе, чем морские порты. Транзит через Казахстан позволяет значительно экономить время, сокращая в несколько раз транспортное плечо, что важно, к примеру, при перевозке замороженного теста, растительных напитков. Однако сдерживающим фактором на этом маршруте для многих компаний до сих пор являлись высокие транзитные ставки: из-за них возить продукцию по Транссибу (путь в три раза длиннее) южноуральским производителям было выгоднее.

Российские компании смогут получить субсидии при экспорте сельхозпродукции через транспортно-логистический комплекс, расположенный в Увельском районе Челябинской области

Благодаря организации специализированных "аграрных" пунктов пропуска в Челябинской области у местных сельхозпроизводителей появится возможность привлечь больший объем господдержки, направляемой в виде субсидий предприятиям-экспортерам. Так, в прошлом году южноуральские аграрии получили федеральные субсидии на перевозку своей продукции до пунктов перехода границы в Бурятии и Забайкальском крае в размере 9,5 миллиона рублей, что составило 19 процентов от освоенных в России в целом средств.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Власти Зауралья решили развивать мясное скотоводство

- В этом году федеральный центр увеличил объем субсидий на эти цели до 500 миллионов рублей. Рассчитываем, что южноуральским экспортерам удастся привлечь свыше 38 миллионов, - говорит министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Он сообщил, что также будут субсидироваться перевозки продукции по транзитным путям через Казахстан в Китай, Среднюю Азию, Азербайджан, Иран, Индию. Внесенные в нормативные акты изменения позволят не только челябинским, но и другим российским компаниям получить субсидии при экспорте по указанным направлениям через транспортно-логистический комплекс, расположенный в Увельском районе области. Таким образом удастся обеспечить стабильный грузовой поток сельхозпродукции по "новому шелковому пути".

Экопродукты нарасхват

Несмотря на некоторые сложности в сотрудничестве, в том числе ментального характера, китайский рынок сегодня как магнит притягивает производителей и переработчиков Южного Урала. Интересен он прежде всего большими объемами поставок. В Поднебесной повышается уровень жизни, а вместе с ним растут и требования к качеству продуктов: особое внимание партнеры уделяют экологичности, натуральности еды. Сегодня китайцы в большом количестве закупают на Южном Урале не только пшеничную муку и растительное масло, но и продукцию высокой степени переработки: макаронные и кондитерские изделия, готовые завтраки. Эти продукты удачно вписались в азиатское меню: теперь среди молодежи принято есть не традиционную лапшу-удон, а макароны, которые относят к европейской кухне. Меняется спрос - растет ассортимент, что не может не радовать уральских аграриев.

Помимо устоявшегося перечня товаров в планах челябинских компаний поставлять в Китай новинки - например, овсяный кисель, напитки и йогурты, приготовленные на растительной основе. Напомним, завод по производству растительного молока открыли в Челябинске недавно - в марте этого года, и на нем уже успело побывать несколько деловых китайских делегаций. Эксперты говорят, что такой интерес вполне закономерен: соевое молоко в Китае является традиционным напитком, а в пользу южноуральской продукции говорит тот факт, что здесь соя выращивается по органическим технологиям (с минимальным внесением минеральных удобрений).

Фермерам помогут с продвижением

- Экспортными поставками в регионе в основном успешно занимаются крупные сельхозпредприятия, хотя "малышам" международное сотрудничество не менее интересно, им тоже есть, что предложить, - говорит директор ГУП Ирина Новикова. - Мы можем помочь небольшим компаниям продвигать продукцию на внешние рынки, поскольку в одиночку им заниматься этим весьма хлопотно.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ярославской области увеличат посевы льна

По ее словам, такая услуга может быть востребована от силы год-полтора, затем малое предприятие окрепнет и сможет само выходить на внешние рынки, но без помощи на старте небольшим компаниям не осилить весь фронт экспортных работ. Заинтересованность в привлечении малого бизнеса есть и у китайской стороны: не раз обсуждалась возможность создания в Поднебесной сети розничных магазинов с продукцией Челябинской области, в которых могли бы быть представлены товары и предприятий-гигантов, и фермерских хозяйств.

- В настоящее время на согласовании в региональном министерстве имущества и природных ресурсов находится проект создания торгового дома продкорпорации в форме общества с ограниченной ответственностью, чтобы мы смогли работать в рамках 223-ФЗ, позволяющего ведение экономической деятельности, - говорит Ирина Новикова.

Дело в том, что ГУПы ограничены рамками закона о контрактной системе (44-ФЗ), что становится сдерживающим фактором, когда речь идет о возможном выходе на внешние рынки. Отметим, необходимость смены формы продкорпорации обсуждается в регионе давно, тем более в тренде развития экспортной деятельности производителей продовольствия, в том числе и малых форм хозяйствования.

Главное сегодня

МИД РФ: В результате выхода Украины из СНГ пострадают простые украинцы
Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов
В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com
В ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков занять Горловку
Власти Крыма посоветовали Киеву не мечтать о Крымском мосте