Как сообщили в минсельхозе Челябинской области, на федеральном уровне принято решение включить южноуральские пункты пограничного пропуска в число специализированных при экспортных поставках продукции АПК (ранее таковые были только в Бурятии и Забайкалье). Это хорошая новость для местных сельхозпроизводителей, многие из которых активно наращивают экспорт своей продукции.

Накормить соседей

В последние годы значительная часть произведенных на Южном Урале продовольственных товаров поставляется за пределы региона, на российский и внешний рынки: вывозится 88 процентов макаронных изделий, более 60 процентов муки и круп, свыше 50 процентов кондитерских изделий. К примеру, в 2017 году в области в 12,5 раза увеличилось производство сухих каш, поскольку на них вырос спрос за рубежом.

В 2018 году аграрии Южного Урала намерены увеличить экспортные поставки как минимум на 20 процентов и расширить привычный ассортимент. Приоритетными рынками сбыта станут азиатские страны, в частности Китай. Вести экспортную деятельность намерены как крупные холдинги региона, так и небольшие фермерские хозяйства.

Для некоторых компаний восточный рынок - уже освоенная территория. Так, объединение "СоюзПищепром" начало регулярно отгружать товары в Китай еще три года назад.

- Летом 2015-го мы сделали первую поставку в КНР, с этого момента восточное направление стало приоритетным, несколько лет мы последовательно и методично им занимались, - рассказывает президент компании Александр Берестов. - Прошлый год стал переломным: поставки в Китай выросли в десять раз. За полгода они превысили 10 тысяч тонн, это примерно 160 железнодорожных вагонов.

Тем не менее развитие экспортного направления нуждается в господдержке. Особое внимание, по мнению экспертов, стоит уделить вопросу рефрижераторных перевозок, которые пока слишком дороги и рискованны для частного бизнеса. В то же время отказ от них сильно сужает ассортимент поставок и ограничивает долю готовой продукции в структуре экспорта.

Есть и другие проблемы, решить которые предпринимателям без помощи государства не по силам. Скажем, в КНР очень высокая ввозная пошлина на муку. Чтобы избежать ее уплаты, челябинским сельхозпроизводителям приходится сотрудничать с зарубежными компаниями, имеющими квоты на поставку этого продукта. Иначе мука после пересечения границы становится золотой.

Субсидии на дорожку

По словам Александра Берестова, сельхозпродукцию отправляют на восток не только вагонами, но и контейнерами - они следуют морским путем из портов Дальнего Востока. А ведь Хоргос (центр приграничного сотрудничества на территории Казахстана), который призван стать драйвером развития российско-китайских отношений, географически расположен более выгодно - он куда ближе, чем морские порты. Транзит через Казахстан позволяет значительно экономить время, сокращая в несколько раз транспортное плечо, что важно, к примеру, при перевозке замороженного теста, растительных напитков. Однако сдерживающим фактором на этом маршруте для многих компаний до сих пор являлись высокие транзитные ставки: из-за них возить продукцию по Транссибу (путь в три раза длиннее) южноуральским производителям было выгоднее.

Российские компании смогут получить субсидии при экспорте сельхозпродукции через транспортно-логистический комплекс, расположенный в Увельском районе Челябинской области

Благодаря организации специализированных "аграрных" пунктов пропуска в Челябинской области у местных сельхозпроизводителей появится возможность привлечь больший объем господдержки, направляемой в виде субсидий предприятиям-экспортерам. Так, в прошлом году южноуральские аграрии получили федеральные субсидии на перевозку своей продукции до пунктов перехода границы в Бурятии и Забайкальском крае в размере 9,5 миллиона рублей, что составило 19 процентов от освоенных в России в целом средств.

- В этом году федеральный центр увеличил объем субсидий на эти цели до 500 миллионов рублей. Рассчитываем, что южноуральским экспортерам удастся привлечь свыше 38 миллионов, - говорит министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Он сообщил, что также будут субсидироваться перевозки продукции по транзитным путям через Казахстан в Китай, Среднюю Азию, Азербайджан, Иран, Индию. Внесенные в нормативные акты изменения позволят не только челябинским, но и другим российским компаниям получить субсидии при экспорте по указанным направлениям через транспортно-логистический комплекс, расположенный в Увельском районе области. Таким образом удастся обеспечить стабильный грузовой поток сельхозпродукции по "новому шелковому пути".

Экопродукты нарасхват

Несмотря на некоторые сложности в сотрудничестве, в том числе ментального характера, китайский рынок сегодня как магнит притягивает производителей и переработчиков Южного Урала. Интересен он прежде всего большими объемами поставок. В Поднебесной повышается уровень жизни, а вместе с ним растут и требования к качеству продуктов: особое внимание партнеры уделяют экологичности, натуральности еды. Сегодня китайцы в большом количестве закупают на Южном Урале не только пшеничную муку и растительное масло, но и продукцию высокой степени переработки: макаронные и кондитерские изделия, готовые завтраки. Эти продукты удачно вписались в азиатское меню: теперь среди молодежи принято есть не традиционную лапшу-удон, а макароны, которые относят к европейской кухне. Меняется спрос - растет ассортимент, что не может не радовать уральских аграриев.

Помимо устоявшегося перечня товаров в планах челябинских компаний поставлять в Китай новинки - например, овсяный кисель, напитки и йогурты, приготовленные на растительной основе. Напомним, завод по производству растительного молока открыли в Челябинске недавно - в марте этого года, и на нем уже успело побывать несколько деловых китайских делегаций. Эксперты говорят, что такой интерес вполне закономерен: соевое молоко в Китае является традиционным напитком, а в пользу южноуральской продукции говорит тот факт, что здесь соя выращивается по органическим технологиям (с минимальным внесением минеральных удобрений).

Фермерам помогут с продвижением

- Экспортными поставками в регионе в основном успешно занимаются крупные сельхозпредприятия, хотя "малышам" международное сотрудничество не менее интересно, им тоже есть, что предложить, - говорит директор ГУП Ирина Новикова. - Мы можем помочь небольшим компаниям продвигать продукцию на внешние рынки, поскольку в одиночку им заниматься этим весьма хлопотно.

По ее словам, такая услуга может быть востребована от силы год-полтора, затем малое предприятие окрепнет и сможет само выходить на внешние рынки, но без помощи на старте небольшим компаниям не осилить весь фронт экспортных работ. Заинтересованность в привлечении малого бизнеса есть и у китайской стороны: не раз обсуждалась возможность создания в Поднебесной сети розничных магазинов с продукцией Челябинской области, в которых могли бы быть представлены товары и предприятий-гигантов, и фермерских хозяйств.

- В настоящее время на согласовании в региональном министерстве имущества и природных ресурсов находится проект создания торгового дома продкорпорации в форме общества с ограниченной ответственностью, чтобы мы смогли работать в рамках 223-ФЗ, позволяющего ведение экономической деятельности, - говорит Ирина Новикова.

Дело в том, что ГУПы ограничены рамками закона о контрактной системе (44-ФЗ), что становится сдерживающим фактором, когда речь идет о возможном выходе на внешние рынки. Отметим, необходимость смены формы продкорпорации обсуждается в регионе давно, тем более в тренде развития экспортной деятельности производителей продовольствия, в том числе и малых форм хозяйствования.