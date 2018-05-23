В центре Екатеринбурга появился баннер с вакансией для наркодилера

В центре Екатеринбурга (на улице Большакова) горожане заметили накануне баннер некоего кадрового агентства, предлагающий работу. Как оказалось, это была вакансия для наркокурьера. Полиция начала проверку по данному факту, а реклама на данный момент уже демонтирована.

Противозаконную информацию на щите обнаружил один из подписчиков городского паблика "Типичный Екатеринбург". Эксперимента ради он связался с "работодателем" по указанному в объявлении номеру и выяснил, что представляет собой "работа": "рекрутинговое агентство" искало курьеров для доставки синтетических наркотиков посредством так называемых "закладок".

"Мы зарегистрировали эту информацию. Сотрудникам подразделения по борьбе с наркобизнесом поручено провести проверку на предмет содержания рекламного щита", - проинформировал ТАСС официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.