Свердловские предприниматели получили подарок - "Право на бизнес". Так называется тематическая неделя, приуроченная ко Дню российского предпринимателя, который отмечается 26 мая.

В длинном списке соорганизаторов деловой программы помимо регионального бизнес-омбудсмена - налоговики, таможенники, управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росстандарта, областная прокуратура и другие контрольно-надзорные органы. Ведомства делятся самым ценным - актуальной информацией, в том числе выезжая в отдаленные муниципалитеты региона, где концентрация "целевой аудитории" весьма высока. Из-за большой насыщенности программы неделя предпринимательства в этом году выросла до декады - она продлится до конца мая, причем 20 из 25 мероприятий посвящены непосредственному общению чиновников с представителями бизнеса.

О чем говорят уральские предприниматели на таких встречах? Одна из самых острых тем - переход на онлайн-кассы. Они, как известно, обеспечивают передачу информации о денежных расчетах напрямую в ФНС - через интернет. Но одно такое устройство стоит минимум 10-20 тысяч рублей. Для малого и "очень малого" бизнеса - серьезная финансовая нагрузка.

- В Свердловской области 13 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, которые платят единый налог на вмененный доход или приобретают патент. Это, например, сельские магазины, они и так еле сводят концы с концами. Затраты на приобретение новой контрольно-кассовой техники (ККТ) для них непосильны. До сотни магазинов могут быть закрыты с 1 июля, если не приобретут онлайн-кассы, - предупреждает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Смягчение госполитики в отношении внедрения ККТ она считает одним из главных предложений от нашего региона, которые могут войти в доклад российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Кстати, полный пакет свердловских инициатив насчитывает 29 предложений.

Второй "горячий" вопрос повестки дня - внедрение системы "Меркурий". Той самой, которая переводит на электронную ветеринарную сертификацию аппарат и многочисленные управления Россельхознадзора, а самое главное - множество хозяйствующих субъектов: птицефабрики, мясокомбинаты, молокозаводы, оптовиков и розничные магазины, склады. Новые правила вступают в силу с 1 июля 2018 года, и, поскольку времени до "часа икс" осталось немного, производители животноводческой продукции заметно нервничают.

Из того же ряда и обязательное приобретение автобусными перевозчиками тахографов (каждый такой прибор стоит 65-70 тысяч рублей, что делает "рыночные отношения в сфере пассажирских перевозок" для малого бизнеса альтруизмом чистой воды). Переход к новым правилам должен быть плавным, надо предусмотреть временной лаг, считает Елена Артюх.

Качество правового регулирования по-прежнему остается проблемой номер один. И если на региональном уровне она постепенно решается, то на уровне муниципалитетов этот процесс только стартует. Пример подаст областной центр: на днях было подписано соглашение о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия между администрацией Екатеринбурга и уполномоченным по защите прав предпринимателей. Задача - сделать диалог бизнеса и власти более внятным. В роли "переводчиков-толмачей" планируется активно использовать представителей экспертного сообщества - Союза промышленников и предпринимателей, отраслевых общественных организаций бизнеса.