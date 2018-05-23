В Екатеринбурге не утихает скандал вокруг депутатов Заксобрания Свердловской области, уличенных прокуратурой в нарушении антикоррупционного законодательства.

Одного народного избранника - Армена Карапетяна - коллеги почти единогласно лишили полномочий. Он первым вынужден оставить свой пост. Еще девять депутатов дожидаются суда на ту же тему - лишение мандатов.

О том, что надзорное ведомство подало иск в суд на группу народных избранников, "РГ" уже писала. Как выяснили прокуроры, отдельные депутаты утаили сведения о квартирах в Екатеринбурге и Москве, один "забыл" о доходе супруги в 40 миллионов рублей, а другой - о двух несовершеннолетних сыновьях. Однако особое возмущение вызвал факт повального кумовства: в роли помощников депутаты устраивали на казенную зарплату ближайших родственников.

Точное количество родственников, помогавших вести уральским избранникам законотворческую деятельность, и затраты на них до сих пор не разглашается. Всплыли только факты относительно Армена Карапетяна. Его жена, по словам зампреда мандатной комиссии Виктора Якимова, получила зарплату из регионального бюджета - 64 тысячи 633 рубля, будучи в неоформленном должным образом отпуске за границей.

Деньги в бюджет возвращены не были. По утверждению народных избранников, это и переполнило их чашу терпения по отношению к коллеге.

А ведь именно Карапетяну еще в апреле прокуратура предъявила первые претензии по поводу ложных данных в декларации о доходах. В частности, депутат не указал в декларации имущество своих несовершеннолетних детей. Тогда же Заксобранию было предложено рассмотреть вопрос о доверии к коллеге и лишении его за нарушение закона мандата.

Однако народные избранники оказались тогда весьма снисходительны. Большинство из них предложило вспомнить о "прощении, понимании и смирении", а некоторые даже сделали сенсационное открытие, что "депутат - это переходный вид от человека к ангелу". И посему мандат "проштрафившемуся коллеге" в тот раз сохранили. К слову, в "ангелах" уральские избранники продержались недолго. После обращения прокуратуры в суд депутаты внимательно присмотрелись к законодательству и вернулись к вопросу о депутатском мандате Карапетяна. На этот раз решение было принято без сомнений. Сам же изгнанный в знак протеста покинул зал заседания, демонстративно оставив "корочки" у пустого рабочего места.