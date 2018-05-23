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23.05.2018 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале из-за взрыва пострадал молодой человек

Текст: Татьяна Воробьева

В Ревде в результате хлопка газа разрушен частный дом и пострадал 17-летний юноша. По факту ЧП начата доследственная проверка, сообщает СК Свердловской области.

Несчастный случай произошел сегодня днем: в деревянном жилом доме на улице Чапаева случилась утечка газа из баллона. Ударная волна из-за хлопка газовоздушной смеси повредила деревянные перекрытия, перегородки, стену дома.

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"Сообщение о случившемся поступило в 12.05 по местному времени. Возгорания не было. Пожарные разбирают завалы завалов. На месте происшествия работают также сотрудники полиции, медики, специалисты горгаза", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пострадавший молодой человек госпитализирован. "Степень тяжести вреда, причиненного его здоровью, установит экспертиза. На место выехал следователь. По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение", - рапортует пресс-служба Следственного комитета области.

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