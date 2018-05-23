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23.05.2018 19:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инспекторы на доверии

Мошенники под видом контролеров навязывают предпринимателям платные услуги
Текст: Ксения Дубичева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7573 (110)
В уральском городе Серове продавцы книг, прикрываясь названием федерального надзорного ведомства, выманивают деньги у индивидуальных предпринимателей.

Как рассказала "РГ" эксперт Серовского отдела Роспотребнадзора Светлана Краснова, купить документацию по защите прав потребителей за шесть тысяч рублей предпринимателям на самом деле предлагала СРОО (региональная общественная организация) "Служба защиты прав потребителей".

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
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- Название созвучно наименованию нашего ведомства. По сути, "продавцы" им и прикрываются, - подчеркивает специалист. - Но Роспотребнадзор не занимается предпринимательской деятельностью, не участвует в благотворительных акциях. При посещении юрлица или индивидуального предпринимателя кроме удостоверения наши сотрудники предъявляют документ, подтверждающий основания для проверки. Мы не имеем права прийти просто так и предложить свои услуги.

Фирм, которые именуют себя "защитниками прав потребителей", в Свердловской области десятки. Немало таковых и в других регионах России. Порой их представители стучатся в квартиры и предлагают установить дорогущий фильтр для водопроводной воды или купить чудо-пылесос за 70- 100 тысяч рублей. Предпринимателям же они навязывают "защищающую от штрафа" литературу, а то и заставляют заплатить несуществующий штраф, который оформляют как благотворительный взнос.

- Деяния на грани мошенничества, - комментирует ситуацию юрист Алексей Зубов. - Выход один: фотографировать лжеконтролеров, фиксировать их посулы и угрозы, чтобы, собрав доказательства, обратиться с ними в полицию.

Между тем

В Пензе таких "инспекторов на доверии" из некоего "Общества по защите прав потребителей" приговорили к двум годам условно. Им вменили 60 эпизодов хищений, за полгода они насобирали с предпринимателей 30 тысяч рублей.

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