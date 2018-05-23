На пороге квартиры показался начальник областного УМВД Юрий Алтынов.
- Елена Дмитриевна, помните, два года назад я обещал, что на юбилей распоряжусь присвоить вам почетное звание майора полиции? Вот - наградные погоны.
- Помню-помню, товарищ генерал-майор. Благодарю. Я тоже сдержала слово - остаюсь в ваших рядах.
...На работу в тюменскую милицию - делопроизводителем - Елену пригласили в 1937 году. Накануне войны девушка закончила курсы медсестер, а 1 июля 1941-го ее призвали в армию. В память Елены навсегда врезалась поэтическая строка "Я убит подо Ржевом...": близ этого города она потеряла боевую подругу, сама была тяжело контужена. Победную весну свой день рождения кавалер ордена Отечественной войны встретила в Европе. Но война для нее завершилась только после поражения Японии. Пятеро же ее братьев с полей сражений не вернулись.
В Тюмени фронтовичку охотно взяли сотрудником оперативного отдела УВД. После его расформирования она еще 20 лет служила в Госавтоинспекции. Ушла на пенсию в звании капитана.
- Я о сослуживцах не забываю. И они обо мне - тоже. Надо жить, - говорит юбилярша.