В полдень Елена Ковязина вышла на балкон и, глянув вниз, ахнула: взор на нее одновременно устремили с полсотни людей, раздались аплодисменты, а потом барабанная дробь, зазвучала музыка. С полчаса длился концерт во дворе хрущевки. Все ради одного дорогого зрителя - фронтовички и ветерана милиции, перешагнувшей вековой рубеж. "Жди меня, и я вернусь..." - декламировал заслуженный артист России, худрук театра "Ангажемент" Леонид Окунев. Женщина растроганно улыбалась сквозь слезы, призывно махнула рукой: "Милые, да заходите же в гости".

С вековым юбилеем и повышением в звании Елену Ковязину поздравил глава тюменского УМВД Юрий Алтынов. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

На пороге квартиры показался начальник областного УМВД Юрий Алтынов.

- Елена Дмитриевна, помните, два года назад я обещал, что на юбилей распоряжусь присвоить вам почетное звание майора полиции? Вот - наградные погоны.

- Помню-помню, товарищ генерал-майор. Благодарю. Я тоже сдержала слово - остаюсь в ваших рядах.

...На работу в тюменскую милицию - делопроизводителем - Елену пригласили в 1937 году. Накануне войны девушка закончила курсы медсестер, а 1 июля 1941-го ее призвали в армию. В память Елены навсегда врезалась поэтическая строка "Я убит подо Ржевом...": близ этого города она потеряла боевую подругу, сама была тяжело контужена. Победную весну свой день рождения кавалер ордена Отечественной войны встретила в Европе. Но война для нее завершилась только после поражения Японии. Пятеро же ее братьев с полей сражений не вернулись.

В Тюмени фронтовичку охотно взяли сотрудником оперативного отдела УВД. После его расформирования она еще 20 лет служила в Госавтоинспекции. Ушла на пенсию в звании капитана.

- Я о сослуживцах не забываю. И они обо мне - тоже. Надо жить, - говорит юбилярша.