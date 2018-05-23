12-летнего Сашку (имя изменено. - Прим. ред.) поставили на "счетчик". Сначала попросили в "общак" 10 тысяч рублей, через несколько дней набежало 12, а спустя какое-то время - 30. Отдавать деньги мальчишка не стал, тогда его начали травить, портить вещи, откровенно измываться. Урегулировать проблему в гимназии, где учится Саша, его родителям пришлось с привлечением сотрудников специально нанятого охранного предприятия. Об этом случае "РГ" рассказал руководитель фонда ассоциации "Спецназ", преподаватель психологии УрФУ, член совета родителей одной из гимназий Екатеринбурга Дмитрий Рассохин.

"Мечтаю стать авторитетом"

Подросток оказался далеко не единственным, у кого группировка старшеклассников с криминальными замашками вымогала деньги на так называемый "грев" для заключенных. Под пресс попали даже те, кому 8-10 лет. Их периодически "доили" по 500-1000 рублей.

О том, что в Екатеринбурге, как и в других регионах, ширится движение АУЕ (Арестантский Уклад Един), до сих пор знают далеко не все педагоги и родители, но практически любой подростков скажет: "уклад" предполагает жизнь по законам зоны. Со школьников собирают деньги в воровской общак, навязывают жизнь по понятиям. Тот, кто эти правила не принимает или не может сопротивляться, оказывается в самом низу подростковой криминальной иерархии: его удел - "шестерить" либо вовсе быть "опущенным". Благо, чаще всего до изнасилования не доходит. Тем не менее это может быть унизительная имитация полового акта или угрозы, что тебя обязательно сделают "петухом" потом, на зоне. А в том, что тюрьма грозит всем, адепты движения не сомневаются, наоборот, заключение - высшее достижение для сторонников АУЕ. Психологи спросили одного из них: о чем ты мечтаешь? Тот ответил: стать авторитетом и сесть в тюрьму.

Ренессанс 90-х?

Криминализация сознания дошла до такой степени, что пару месяцев назад на подростковый футбольный турнир в Тюмени выставили команду с символикой АУЕ. В соцсетях насчитывается сотни групп, исповедующих идеологию "уклада", гора литературы повествует о воровских порядках, иерархии и законах криминального мира. Что это, ренессанс 90-х? Почему блатная романтика захватила подростков? Стоит ли за АУЕ какая-то централизованная взрослая криминальная структура?

- Думаю, нет, настоящие воры всегда считали ниже своего достоинства вовлекать детей в сбор денег для зоны, - отмечает Дмитрий Рассохин. - Все дело в системе, позволяющей моментально вынести на гребень популярности тех, кто заявляет о принадлежности к АУЕ. Ибо АУЕ - это сила и власть, и они часть этой силы. Ребята часто далеко не самые сильные и умные, но их начинают бояться, им стараются подражать, набиваются в друзья. Ведь противостоять организованной группе в одиночку сложно, легко стать изгоем в классе, школе. Просить помощи у родителей и полиции стыдно. К тому же это может только навредить. Структура действует повсеместно, так что отступника достанут в любом районе, даже если он перейдет в другую школу.

Блатная романтика

Идея АУЕ, по словам Дмитрия Рассохина, не нова, блатная романтика существовала всегда, даже в советское время, мирно уживаясь с пионерией и комсомолом. Но эти организации не позволяли "приблатненным" движениям проникнуть в подростковую среду. Тем более дети не знали, что такое "грев". В 80-90-е годы быть авторитетом стало круто. Очевидные отголоски этой моды мы наблюдаем сегодня. К слову, как говорит Дмитрий Рассохин, далеко не факт, что подростки, бравирующие принадлежностью к АУЕ, вообще знают, куда этот самый "грев" нести. К воротам тюрьмы? На самом деле только часть денег попадает в итоге на зону через тех, у кого родственники находятся в местах заключения. К слову, на Урале всегда была выше, чем в среднем по России, концентрация зон и тюрем, и если, по статистике ГУФСИН, каждый пятый мужчина в нашей стране сидел, то на Урале бывших сидельцев еще больше.

В том, что тюрьма грозит всем, адепты АУЕ не сомневаются, наоборот, заключение - высшее достижение для сторонников движения

В 13-14 лет подросткам очень важно завоевать авторитет среди сверстников. В этом возрасте у мужчины формируется самооценка, ему важно, как он выглядит, в том числе и в глазах девочек. А если парень вынужден пресмыкаться, у него может возникнуть глубокая патология личности, которая отразится на всей его дальнейшей жизни. Между тем принадлежность к АУЕ позволяет подростку сразу стать самым крутым в классе. Он чувствует себя сильным и уверенным в себе.

В полиции о существовании АУЕ наслышаны, но факты сбора дани в школах не подтверждают.

- Ни одного заявления от родителей, руководителей учебных заведений к нам не поступало, - говорит представитель УМВД Екатеринбурга Ирина Бучельникова. - Мы стараемся вести профилактическую работу, общаемся с родителями и педагогами.

- Проблема АУЕ, детских криминализированных сообществ недавно обсуждалась на заседании Совета по безопасности при губернаторе региона, - рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. - Впервые об этом на Среднем Урале заговорили полтора года назад после бунта в Рефтинском спецучилище для малолетних преступников, где 100 подростков под лозунгом АУЕ устроили погром. 80 из них сбежали, их ловили по окрестным деревням несколько суток. Тогда звучали мысли, что взрослые воры готовят себе смену и т. д. И все же я бы не стал драматизировать ситуацию. Вокруг АУЕ больше таинственности и пустого шума, чем реальных действий. Опасно, что подростки, поддерживающие это движение, могут пойти на реальные преступления.

Как распутать клубок

- Молодым легко забить голову, сыграть на подростковых идеалах, превратно толкуемых понятиях о силе, славе, справедливости, товариществе. Доходит до случаев почти курьезных, - говорит доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Константин Корсаков. - В 90-е продуктов на зонах, как известно, не хватало, голодали, и в первую очередь едой обеспечивали воспитательные колонии. Тогда взрослые уголовники кинули клич: "Молодые, отказывайтесь от сосисок и молока, которые вам привозит администрация. Вас хотят сделать "опущенными". В итоге - массовые голодовки, а продовольствие, дабы не пропало, уходило во взрослые колонии. Там смеялись над малолетними простаками и все сосиски съедали.

По словам Константина Корсакова, причин криминализации подростковой среды много, но клубок социальных проблем все же определяющий.

- Показателен в этом отношении бунт в Кировградской воспитательной колонии в 2007 году. Сначала подростки в знак протеста измазали в столовой стены продуктами, а потом дошло до захвата заложников и погрома. Мы тогда детально разбирались, в чем дело. Версии были разные: кто-то говорил, что несколько человек не захотели переходить во взрослую колонию, другие - что администрация издевалась и т. д. На самом деле в колонии созданы отличные условия: можно спортом заниматься, фильмы смотреть, с ребятами работают психологи и педагоги. В результате выяснилось: подростки - те, кому подошло время, - не захотели выходить на свободу. Большинство из них из сельской местности: порой до школы пешком идти несколько километров, дома вечно пьяные родители не кормят и избивают. Чтобы достать денег, надо воровать. А в колонии о них заботятся. Получается парадокс: чтобы на тебя обратили внимание, надо совершить преступление, а до этого ты никому не нужен.

Кстати

Уголовная ответственность по российскому УК наступает с 16 лет. С 14 могут привлечь по 22 составам преступлений, отличающихся повышенной общественной опасностью. На практике нередко дети и в 13, а то и в 12 лет совершают преступления с особой жестокостью, глумлением над жертвой и садизмом.

На заметку

Если ребенка травят, на что обратить внимание:

• он выглядит подавленным;

• у него пропадают ценные вещи;

• ему постоянно нужны деньги;

• он закрывается в комнате, скрывает следы побоев;

• стал хуже учиться;

• теряет интерес к прежним увлечениям.

Факты

• Несколько месяцев назад подростки, обучающиеся в интернате села Гыда на Ямале, под влиянием местного криминального авторитета, родственника одного из учеников, вызвали на "стрелку" педагога, посмевшего сделать им замечание, и жестоко избили его. Парни держали в страхе весь поселок.

• В поселке Бобровском Свердловской области на протяжении нескольких месяцев четверо семиклассников местной школы насиловали и вымогали деньги у десятилетнего мальчика. За ребенка заступился его знакомый 14 лет, он побил насильников и заставил их записать признание на видео.