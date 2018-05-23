В Тюмени вспыхнула, причем совершенно неожиданно, дискуссия о возможности и целесообразности утилизации бытовых отходов путем сжигания. Это для Центральной России, где сеть мусоросжигательных заводов постепенно увеличивается, тема горячая, но никто еще определенно не заявлял о планах строительства таковых ни в Тюменской области, ни в соседних регионах УрФО. Поводом для полемики стали общественные слушания, прошедшие недавно на дочернем предприятии Газпрома.

Повторюсь, речь о сжигании мусора на официальном уровне еще не заходила. Пока в Тюмени поставлена цель на 40 процентов уменьшить объем отходов, поступающих на свалки, путем их сортировки и последующей переработки вторсырья. Компания-концессионер взялась построить три мусоросортировочных завода. Один из них, мощностью 350 тысяч тонн в год, скоро запустят. Совокупные расходы инвестора составят около трех миллиардов рублей.

Извлекать из каждой тонны смешанного мусора 400 кило различных полезных элементов - задача посильная, хотя и довольно затратная. Такой показатель зафиксирован в концессионном соглашении, а в расчете на него в областном департаменте недропользования и экологии надеются продлить срок эксплуатации единственного действующего в окрестностях Тюмени полигона - Велижанского.

Между тем остается объектом повышенной экологической опасности другой полигон, отслуживший свое. На площадь 47 гектаров отходы свозили почти четверть века. Территория подлежит рекультивации, но к ней так и не приступили. Преобладающую часть мусорных залежей можно обратить в пепел в специальных промышленных установках. Такое производство, как показывает мировая практика, рентабельно за счет выработки тепла и электричества. Однако инвесторов не видно - цена завода с высокими стандартами безопасности несравнимо выше, чем сортировочных линий.

Может быть, не замахиваться на масштабный проект? Однако о маломощных мусоросжигающих производствах, безубыточных и при этом не губительных для окружающей среды, специалистам не известно. На общественные слушания, о которых идет речь, был вынесен проект комплекса термического обезвреживания жидких и твердых отходов. Разработка представляет собой, согласно документации, блочно-модульную конструкцию на основе циклонных, вращающихся либо подовых печей. Ее можно смонтировать где угодно - в тайге или тундре, разобрать и перевезти на другую площадку, а производительность наращивать за счет увеличения количества печей. Заявлено об экологической чистоте процесса. Но она относительна. Сжигание, в частности, запрещено на особо охраняемых природных территориях, в зонах жилой застройки. До них при годовом объеме переработки до 40 тысяч тонн отходов должно быть не менее полукилометра. С приростом объемов санзона увеличивается вдвое, пояснил гендиректор московской проектной фирмы Юрий Кортунов. Кстати, государственную экологическую экспертизу проект еще не прошел.

Как показывает мировая практика, сжигание мусора рентабельно за счет выработки тепла и электричества. Однако инвесторов не видно - цена завода с высокими стандартами безопасности несравнимо выше, чем сортировочных линий

Судя по прозвучавшей на слушаниях информации, комплексная установка предназначена все же главным образом не для бытовых отходов, а для промышленных, в первую очередь для обезвреживания шламов, образующихся на нефтегазовых промыслах. Но экологов насторожили формулировки в извещении о проведении общественных слушаний и в самом проекте. Они указывают на то, что деятельность будет вестись в Тюмени.

- Не сомневаюсь: комплекс хотят запустить в черте города. Похоже, во избежание внимания независимых экспертов, острых дебатов организаторы намеренно провели слушания в рабочее время у черта на куличках - в промышленной зоне на режимном заводе, куда рядовому жителю попасть затруднительно. Собрали 24 человека из числа персонала предприятия, которые, естественно, голосуют, как начальство велит. Нас, "посторонних", было пятеро, и пришлось, что называется, прорываться с боем. Словом, профанация общественных слушаний, - не скрывает возмущения глава региональной рабочей группы ОНФ по экологическому мониторингу и защите леса Татьяна Соснина.

В группе были также доценты Тюменского индустриального университета Галина Старикова и Татьяна Германова. Они говорят, что не получили четких ответов на вопросы, касающиеся качества технологий и надежности оборудования, предотвращения попадания вредных и особо опасных веществ в воздух, воду и почву. Значит, надо глядеть в оба, говорят ученые.

Не так давно на Урале один из депутатов заксобрания высказался категорически против потенциального применения в регионе способа термической утилизации отходов, приравняв его к преступным деяниям. Тюменские ученые не разделяют консервативный подход к проблеме.

- Страхи отчего возникают? Люди опасаются, что будут вдыхать образующиеся при сжигании смертельные диоксины. Конечно, попадание в атмосферу токсичных ядов недопустимо. Но передовой мировой опыт показывает: высокотехнологичное производство с многократным фильтрованием обеспечивает максимальное сбережение всего живого. Современные мусоросжигательные заводы в Японии, Швейцарии, Германии стоят посреди густонаселенных кварталов или среди сельскохозяйственных угодий, рядом с ними играют дети, пасутся животные. И нам пора обзаводиться такими заводами. Только ни в коем случае не экономить на здоровье земляков, - говорит Галина Старикова.

А соблазн сэкономить велик. На слушаниях представитель разработчика сравнил стоимость мобильного комплекса и стационарного зарубежного. Первый обойдется в полмиллиарда. Второй - в 40 раз дороже.