Весна и лето - сезон, когда традиционно активизируются частные застройщики. Ассортимент стройматериалов для "малоэтажки" сегодня достаточно широкий, но вот гарантировать, что все они качественные, практически невозможно.

Очистили сети

Проблема засилья фальсификата (поддельной продукции) и контрафакта (подделок торговых марок) на региональном рынке цемента возникла примерно пять лет назад. По словам директора Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрия Чумерина, тайные закупки, которые проводились в то время в торговых сетях, показали, что в мешках от силы 40 процентов цемента, все остальное - примеси, чаще всего минеральный порошок. Даже сам Чумерин, несмотря на большой опыт, попался на удочку мошенников: дом строил из материала, купленного на заводе, а для благоустройства решил приобрести в магазине - нарвался на фальсификат.

А какова ситуация на рынке сегодня?

- Стройматериалы практически на 99 процентов мы получаем напрямую от производителей, - рассказывает Дмитрий Устюжанин, представитель международного оператора в сегменте товаров для самостоятельного ремонта. - Был период, когда пришлось прекратить взаимодействие с компаниями, которые поставляли продукцию низкого качества, поэтому вышли на прямые контракты с заводами. Если у клиента возникают претензии, он оставляет отзыв на сайте - мы связываемся с производителем. Реакция бывает разная, но в целом могу сказать, что стали относиться более ответственно. Заявленное качество товаров мы обязательно проверяем, причем не по бумагам, а в лабораториях, в том числе сотрудничаем с центром "Ростест".

Частично проблема подделок решена, соглашаются эксперты, опрошенные "РГ". Цементные заводы, заинтересованные в очистке рынка от недобросовестных конкурентов, перешли на прямые договоры с торговыми сетями, так что в специализированных магазинах теперь явного фальсификата не встретишь. С оговоркой: навести порядок удалось в Свердловской и Тюменской областях, а вот на Южном Урале, в Курганской, Омской областях продолжается разгул фальсификаторов. Причем основным поставщиком такого товара выступают челябинцы.

Большинство нелегалов относится к малому бизнесу, а у него сейчас "надзорные каникулы": плановые проверки можно проводить не чаще, чем раз в три года, чем мошенники и пользуются

- Регион металлургический, много шлаковых отходов, которые можно смешать с небольшим количеством цемента и продавать под видом известной торговой марки, - поясняет Владимир Клементьев, директор по продажам цементного завода из Сухого Лога. - Мы в свое время писали в МВД, Роспотребнадзор о засилье подделок на Южном Урале, но на практике оказалось, что между разными госструктурами нет координации. Каждый контролер считает, что это не его сфера. К тому же большинство нелегалов относится к малому бизнесу, а у него сейчас "надзорные каникулы": плановые проверки можно проводить не чаще, чем раз в три года, чем мошенники и пользуются. Чтобы прийти внепланово, нужна зафиксированная жалоба от потребителя. Мы как производители не можем сообщать о таких фактах, проводить "контрольные закупки", потому что являемся заинтересованной стороной. Замкнутый круг.

Маржа выше совести

И ладно бы подделки покупали только дачники: по словам предпринимателей, такой же некачественный стройматериал нередко используется при исполнении госконтрактов, строительстве и ремонте детсадов, школ, других соцобъектов. Мелкие субподрядчики стремятся взять товар подешевле в силу непрофессионализма либо жажды легкой наживы.

- Получить маржу побольше здесь и сейчас, а через пару лет фирму вообще ликвидировать. Рухнет объект - отвечать за это будет генподрядчик, выигравший тендер. Между тем надо понимать: если к цементу примешали хлор, то металлическая арматура в перекрытиях начнет ржаветь. Два-три года здание простоит, а потом несущая способность конструкции заметно снизится, значит, лет через пять она может обрушиться, - рассуждает Владимир Клeментьев.

По приблизительным подсчетам, на территории Челябинской области продается до 25 тысяч тонн фальсифицированного цемента в год. Умножив на среднюю цену 4500 рублей за тонну, получим 112 миллионов рублей только прямых потерь добросовестных производителей. А если приплюсовать к этому потери государства (нелегалы уходят от налогов), цифра может вырасти в 1,5-2 раза. Это без учета затрат на ремонт объектов, который в такой ситуации неизбежен.

Главное преимущество поставщиков поддельного цемента - цена, она на 20-50 процентов ниже, чем у оригинального материала. При этом некоторые продавцы не гнушаются предоставлять и сертификаты качества якобы реальных производителей. Правда, мало кто соблюдает требование наносить номер сертификата прямо на упаковку. Также цементные заводы, чтобы обезопасить себя, устанавливают струйные принтеры для поминутной маркировки мешков в партии. Если поставщик предлагает несколько тонн цемента с одним и тем же временем производства или вообще без него, это должно вызвать подозрения у продавца и потребителя.

Есть на рынке откровенный фальсификат. Так, эксперты предостерегают от покупки цемента в мешках зеленого цвета с названиями Portland, Large - ни у одного завода в России нет такой торговой марки. Нередко мошенники за бренд выдают обычный вид цемента, к примеру портланд, указывают телефоны и адреса несуществующих цехов. Цель - ввести потребителя в заблуждение. Чтобы убедиться, что стройматериал подлинный, следует внимательно изучить надписи на мешке: помимо знака Госстандарта там должен быть указан номер сертификата, наименование марки и класса цемента, ГОСТа, по которому он изготовлен, полное наименование и контакты производителя.

Поставщик с гарантией

Андрей Лупий с партнерами в середине апреля запустил новый проект - маркетплейс бетона. По сути, это платформа в Интернете, где потребители могут заказывать товар напрямую у производителя, не рискуя нарваться на фейковую контору. Пока в системе участвуют 20 заводов, но обсуждается сотрудничество со 191-м, говорят создатели маркетплейса. Кроме того, они своими силами проводят "контрольные закупки": покупают кубы бетона и отдают в лабораторию на испытания. Все производства, участвующие в проекте, находятся на территории Московской области, но это только на первых порах: после тестирования к порталу планируют подключить и заводы из других регионов, в том числе уральские.

- Производители, которые хотят работать на рынке добросовестно и открыто, - за развитие маркетплейса, потому что не могут конкурировать с черными перекупщиками по стоимости, - подчеркивает Андрей Лупий. - В перспективе это поможет сократить количество фальсификата и обезопасить потребителей.

С подделками он знаком не понаслышке: сам в свое время занимался производством. Сегодня, по оценке эксперта, в Центральном федеральном округе 70-80 процентов поставщиков, рекламирующих свои услуги, - именно перекупщики. У бетона есть специфика: качество можно определить не раньше чем через семь суток после заливки. Когда заказчику привозят товар не той марки, допустим 250-й вместо 350-й, подмешивают щебень более низкого сорта, проверить все это обычный человек, не располагающий лабораторным инструментом, не может. Чем ниже марка бетона, тем хуже его характеристики по морозостойкости, водостойкости, прочности. В лучшем случае построенная конструкция просто прослужит недолго, в худшем не исключены печальные последствия - хорошо, если только для кошелька, а не для здоровья. Допустим, придется перезаливать фундамент, потому что прежний раскрошился, или "ловить" покосившийся балкон - в практике Андрея достаточно подобных примеров.

Фальсифицированный бетон существенно дешевле оригинала. Если официальные поставщики куб привезут за 3700 рублей, то теневые - за 3100-3200. Зачастую они даже не регистрируют ИП или ООО, просто заказывают партии на заводе как посредники. Вторая группа обманщиков - собственники автобетоносмесителей, эти предпочитают "играть" с маркой бетона и объемом. Допустим, загружают в миксер 6,5 куба, а в документах пишут семь.

На наш вопрос, нужно ли ужесточать госрегулирование в отрасли, эксперт ответил уклончиво:

- Мы даже писали в департамент строительства московской мэрии, предлагали создать комитет по качеству стройматериалов, но вместе с тем госрегулирование не должно мешать здоровой конкуренции на рынке. Крупные стройки всегда под контролем, как и те, что ведутся в рамках госзаказа, а вот застройщики-частники - каждый за себя. И им помощь, несомненно, нужна.