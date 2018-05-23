За несколько километров до Карабаша местность начинает производить гнетущее впечатление. Вдоль дороги заболоченные низины, сопки с вырубленным лесом, ручьи с черно-рыжими берегами. На фоне дымящих над городом труб все это вызывает ощущение запущенности и вымирания. А покосившиеся хибарки старого города и свежевыбеленный бюст Ленина на фоне разрушенных бараков только добавляют красок в эту неприглядную картину. Однако организовавшие пресс-тур власти буквально "с порога" заявляют, что очень скоро город не только избавится от дурной славы, но и станет привлекательным для проживания.

- Думаю, уже через четыре года, после реализации всех социально значимых проектов, нам удастся остановить отток населения, а это сегодня самое важное, - бодро заявляет глава Карабаша Олег Буданов, заражая впервые попавших в город журналистов своим оптимизмом. - К нам уже сегодня начинают приезжать на выходные жители окрестностей. Город понемногу преображается, на газонах появилась трава, приживаются саженцы, вы все сможете увидеть.

- "Через четыре года здесь будет город сад" - как это знакомо, - с сарказмом комментируют участвующие в пресс-туре экологи. Они прибыли, чтобы своими глазами увидеть градообразующий медеплавильный завод.

Карабаш, как и многие другие уральские города, вырос вокруг предприятия, которое за свою более чем столетнюю историю вытянуло из земли немало соков. Была нужда в лесе - его рубили на окрестных сопках, теперь желто-черных от отсутствия растительности. Шлаки сбрасывали прямо в ручей - до середины прошлого века у завода даже не было собственного хвостохранилища. А уж выбросы сернистого газа давно стали притчей во языцех и создали городу славу самого грязного места на планете.

- Такое уж нам досталось наследие, - рассуждает гендиректор завода Андрей Ханжин. - Мало кто знает, что в Великую Отечественную Карабаш стал одним из главных поставщиков меди, она шла на производство снарядов для "катюш". Кто в те годы задумывался об экологии? Но мы здесь живем, работаем и, конечно, хотим изменить жизнь к лучшему.

Сейчас выбросы соответствуют нормативам, но и за малый вред приходится платить полновесным рублем. Так что борьба за экологию объясняется простым расчетом

По словам Ханжина, после прихода нового собственника на заводе всерьез занялись модернизацией производства. Конечно, не одной экологии ради - для наращивания объемов производства. За 14 лет в техперевооружение вложено более 18 миллиардов рублей, что позволило при пятикратном увеличении выпуска черновой меди снизить объемы выбросов в 20 раз. Сейчас они соответствуют нормативам, но и за малый вред приходится платить полновесным рублем. Борьба за экологию объясняется простым расчетом.

Гостям не без гордости показывают три новых 150-тонных конвертера с углубленной системой газоочистки. Вкупе с модернизацией сернокислотного производства их пуск позволит отправлять на переработку весь сернистый газ. Завод получит дополнительный источник дохода от производства серной кислоты. А главное - избавится от возвышающейся над городом чадящей трубы.

- Сейчас рассматриваются варианты демонтажа этого 125-метрового сооружения, - пояснил Ханжин. - Вероятно, остановимся на технологии направленного взрыва, который недавно использовался при сносе екатеринбургской телебашни.

Еще один проект, который на предприятии пытаются реализовать в рамках федеральной программы "Чистая страна", - рекультивация хвостохранилища, угрожающего загрязнением питьевым источникам Челябинска. Сегодня часть собранных на этом полигоне шлаков перерабатывается абразивным заводом. Однако шлакоотвалы необходимо изолировать от водных источников, впадающих в реку Сак-Елга. А для этого укрепить дамбу и борта полигона, а затем создать некое подобие саркофага, на котором планируют разбить зеленый газон. А там, глядишь, и сквер появится при поддержке ученых ботанического сада Челябинского госуниверситета, уже сегодня активно участвующих в озеленении Карабаша. К сожалению, далеко не всякие саженцы приживаются на изможденной здешней земле.

Впервые о намерении возродить "город-призрак" власти заговорили в прошлом году. После того как с подачи градообразующего предприятия в нем появился новый спортивно-оздоровительный комплекс со стадионом, был реконструирован профилакторий, а на месте старого колхозного рынка развернулось строительство торгово-развлекательного комплекса, в котором по проекту разместятся магазины, два кинозала, фуд-корт и другие учреждения выходного дня.

Еще одной точкой притяжения, по словам мэра Буданова, станет новая городская площадь с эстрадой и фонтаном, которую планируется построить в рамках федерального проекта формирования благоприятной городской среды. Сегодня заявка Карабаша в этой программе поднялась на восьмое место, опередив большинство моногородов России. А значит, шансы на получение финансирования довольно велики.

Сложнее со строительством нового микрорайона с поэтичным названием "Золотая горка". По официальным данным, с 2011-го по 2017 год для переселения из санитарной зоны завода было выделено 57 жилых помещений. Однако на вопрос корреспондента "РГ", сколько еще людей требуется отселить из опасной зоны, вице-президент компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова ответить затруднилась.

И все-таки перемены в городе есть. И они так сильно бросаются в глаза, что возникает ощущение гротеска или даже потемкинской деревни. Возле новых, отделанных сверкающей облицовочной плиткой домов играет за неимением детских площадок на свежеразбитых газонах перепачканная землей детвора. Рядом же - руины. А над по-прежнему унылым пригородным пейзажем возвышается знаменитый Крест на Поклонной горе с надписью "Спаси и сохрани".

Справка "РГ"

По договору социального партнерства, заключенному администрацией Карабашского городского округа, градообразующим предприятием и правительством региона, до 2021 года в развитие социальной инфраструктуры города будет направлено более трех миллиардов рублей. В муниципалитете проживают 11,2 тысячи человек. С 1990-х численность населения сократилась более чем в три раза.