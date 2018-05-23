- Думаю, уже через четыре года, после реализации всех социально значимых проектов, нам удастся остановить отток населения, а это сегодня самое важное, - бодро заявляет глава Карабаша Олег Буданов, заражая впервые попавших в город журналистов своим оптимизмом. - К нам уже сегодня начинают приезжать на выходные жители окрестностей. Город понемногу преображается, на газонах появилась трава, приживаются саженцы, вы все сможете увидеть.
- "Через четыре года здесь будет город сад" - как это знакомо, - с сарказмом комментируют участвующие в пресс-туре экологи. Они прибыли, чтобы своими глазами увидеть градообразующий медеплавильный завод.
Карабаш, как и многие другие уральские города, вырос вокруг предприятия, которое за свою более чем столетнюю историю вытянуло из земли немало соков. Была нужда в лесе - его рубили на окрестных сопках, теперь желто-черных от отсутствия растительности. Шлаки сбрасывали прямо в ручей - до середины прошлого века у завода даже не было собственного хвостохранилища. А уж выбросы сернистого газа давно стали притчей во языцех и создали городу славу самого грязного места на планете.
- Такое уж нам досталось наследие, - рассуждает гендиректор завода Андрей Ханжин. - Мало кто знает, что в Великую Отечественную Карабаш стал одним из главных поставщиков меди, она шла на производство снарядов для "катюш". Кто в те годы задумывался об экологии? Но мы здесь живем, работаем и, конечно, хотим изменить жизнь к лучшему.
По словам Ханжина, после прихода нового собственника на заводе всерьез занялись модернизацией производства. Конечно, не одной экологии ради - для наращивания объемов производства. За 14 лет в техперевооружение вложено более 18 миллиардов рублей, что позволило при пятикратном увеличении выпуска черновой меди снизить объемы выбросов в 20 раз. Сейчас они соответствуют нормативам, но и за малый вред приходится платить полновесным рублем. Борьба за экологию объясняется простым расчетом.
Гостям не без гордости показывают три новых 150-тонных конвертера с углубленной системой газоочистки. Вкупе с модернизацией сернокислотного производства их пуск позволит отправлять на переработку весь сернистый газ. Завод получит дополнительный источник дохода от производства серной кислоты. А главное - избавится от возвышающейся над городом чадящей трубы.
- Сейчас рассматриваются варианты демонтажа этого 125-метрового сооружения, - пояснил Ханжин. - Вероятно, остановимся на технологии направленного взрыва, который недавно использовался при сносе екатеринбургской телебашни.
Еще один проект, который на предприятии пытаются реализовать в рамках федеральной программы "Чистая страна", - рекультивация хвостохранилища, угрожающего загрязнением питьевым источникам Челябинска. Сегодня часть собранных на этом полигоне шлаков перерабатывается абразивным заводом. Однако шлакоотвалы необходимо изолировать от водных источников, впадающих в реку Сак-Елга. А для этого укрепить дамбу и борта полигона, а затем создать некое подобие саркофага, на котором планируют разбить зеленый газон. А там, глядишь, и сквер появится при поддержке ученых ботанического сада Челябинского госуниверситета, уже сегодня активно участвующих в озеленении Карабаша. К сожалению, далеко не всякие саженцы приживаются на изможденной здешней земле.
Впервые о намерении возродить "город-призрак" власти заговорили в прошлом году. После того как с подачи градообразующего предприятия в нем появился новый спортивно-оздоровительный комплекс со стадионом, был реконструирован профилакторий, а на месте старого колхозного рынка развернулось строительство торгово-развлекательного комплекса, в котором по проекту разместятся магазины, два кинозала, фуд-корт и другие учреждения выходного дня.
Еще одной точкой притяжения, по словам мэра Буданова, станет новая городская площадь с эстрадой и фонтаном, которую планируется построить в рамках федерального проекта формирования благоприятной городской среды. Сегодня заявка Карабаша в этой программе поднялась на восьмое место, опередив большинство моногородов России. А значит, шансы на получение финансирования довольно велики.
Сложнее со строительством нового микрорайона с поэтичным названием "Золотая горка". По официальным данным, с 2011-го по 2017 год для переселения из санитарной зоны завода было выделено 57 жилых помещений. Однако на вопрос корреспондента "РГ", сколько еще людей требуется отселить из опасной зоны, вице-президент компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова ответить затруднилась.
И все-таки перемены в городе есть. И они так сильно бросаются в глаза, что возникает ощущение гротеска или даже потемкинской деревни. Возле новых, отделанных сверкающей облицовочной плиткой домов играет за неимением детских площадок на свежеразбитых газонах перепачканная землей детвора. Рядом же - руины. А над по-прежнему унылым пригородным пейзажем возвышается знаменитый Крест на Поклонной горе с надписью "Спаси и сохрани".
Справка "РГ"
По договору социального партнерства, заключенному администрацией Карабашского городского округа, градообразующим предприятием и правительством региона, до 2021 года в развитие социальной инфраструктуры города будет направлено более трех миллиардов рублей. В муниципалитете проживают 11,2 тысячи человек. С 1990-х численность населения сократилась более чем в три раза.