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23.05.2018 13:12
Проект: В регионах

На Ямале прошел съезд молодежных правительств России

Текст: Елена Панова
Делегаты представляли 57 регионов страны - от Калининграда до Дальнего Востока. Образовательная и дискуссионная площадка для встречи представителей молодежных активов России стала юбилейной, десятой по счету.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- В нашей стране реализуются масштабные проекты практически во всех отраслях экономики, - отметил, приветствуя молодых лидеров страны полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских. - Для реализации каждого из них нам, как никогда, нужны молодые профессионалы - рабочие, инженеры и управленцы. Задачей всех уровней власти является создание условий для появления профессиональных, мотивированных, настроенных на результат молодых людей, истинных патриотов своей страны с активной гражданской позицией. Съезд молодежных правительств позволяет не только лучше узнать нашу страну и познакомиться молодым лидерам со своими сверстниками, но и получить жизненные и профессиональные ориентиры, оценить свои силы и возможности при реализации самых смелых и амбициозных проектов. А значит, молодым по силам сделать принципиально новый шаг в развитии нашей страны.

Фото: depositphotos.com
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При этом Игорь Холманских напомнил, что в декабре прошлого года президент страны Владимир Путин принял участие в отгрузке первой партии сжиженного природного газа с крупнейшего в России завода по производству СПГ в поселке Сабетта на Ямале. Глава государства отметил, что это многопрофильный мегапроект, к его реализации подключены и другие секторы российской экономики; он имеет большое значение для страны в целом и является еще одним подтверждением статуса России как одной из ведущих мировых энергетических держав. Именно такие масштабные проекты реализовывать молодым.

Полпред отметил, что сегодня на территории Уральского федерального округа реализуется проект поддержки молодых специалистов и подготовки кадров "Урал арктический", большое внимание уделяется развитию патриотического движения, волонтерству, трудовой молодежи, популярен форум "Утро", создаются новые площадки.

- Арктический регион всегда привлекал смелых и амбициозных людей, живет энергией молодых, - обратилась к участникам форума вице-губернатор Ямала Ирина Соколова. - Здесь во все времена выполнялись государственные задачи и сегодня реализуются уникальные мировые проекты. Сабетта, Бованенково, Ворота Арктики, Мессояха, Северный морской путь, Северный широтный ход... подтверждают, что будущее России прирастать будет Арктикой. И в этом будущем жить и работать предстоит новому поколению лидеров России. Ямал открыт для профессионалов со всей страны.

Фото: depositphotos.com
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Ирина Соколова отметила, что за шесть лет работы структуры Молодежного правительства Ямала, инициатором создания которой в 2012 году стал теперь уже бывший глава региона Дмитрий Кобылкин, назначенный несколько дней назад министром природных ресурсов России, 34 человека стали его активистами, большинство было замечено работодателями и добились серьезных профессиональных успехов по своим направлениям деятельности. Проекты, которые генерируют и реализуют члены Молодежного правительства Ямала, получают отклик у жителей региона. Так, окружная благотворительная акция "Теплый день" и акция "Производственная гимнастика" пользуются большой популярностью среди населения всех возрастов. Ирина Соколова подчеркнула, что власти региона будут и дальше последовательно помогать молодым ямальцам реализовать свой потенциал, предоставлять возможности проявить знания и таланты.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова рассказала о 16-ти направлениях новой государственной молодежной политики страны, об условиях для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, о внедрении технологии "социального лифта", о росте грантовой поддержки молодежных проектов.

- В Год волонтеров в России, объявленный главой государства, роль молодых и социально ответственных лидеров будет возрастать,- заключила представитель Росмолодежи.

В ходе форума перспективы развития молодежного движения на Ямале и значимость новых инициатив для Уральского федерального округа обсудили полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских и вице-губернатор автономного округа Ирина Соколова. Речь, в частности, шла о мерах поддержки молодых и талантливых ребят и эффективности привлечения к реализации молодежных проектов всего гражданского общества. Было отмечено, что члены ямальского Молодежного правительства готовы будут представить свои успешные практики взаимодействия с жителями городов и районов, например, при проведении экологических акций, мероприятий по благоустройству.

Кстати

В 2017 году Молодежное правительство ЯНАО стало лидером рейтинга Ассоциации молодежных правительств и заняло первое место по итогам 2016 года.

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