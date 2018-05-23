В Курганской области жители приозерных деревень добиваются разрешения ловить рыбу в мелководных водоемах без ограничений и наказаний. Власти боятся, что под видом любительской рыбалки начнет процветать нелегальный бизнес.

Любительская рыбалка с удочкой - это все же хобби, а не источник дохода, позволяющий кормить семью. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Зауралье около трех тысяч озер, из них только чуть более тысячи используются для рыбного промысла.

- У нас заливные озера - они находятся в пойме Тобола. Весной вместе с водой из реки в эти водоемы заходит рыба, - рассказал "РГ" глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Казак-Кочердык Целинного района Станислав Колотовкин. - Правда, долго она там не живет, уже к новому году вся погибает: озера-то мелкие, поэтому происходит естественный замор. А нам рыбачить не дают, чуть что - сразу штрафуют. А за что наказывать? Рыба-то все равно погибнет, государству никакого ущерба, а людям была бы польза. Село у нас небольшое, работы нет. Большинство жителей перебивается с копейки на копейку, выручают подсобное хозяйство да рыба.

В обращении в региональное правительство и областную Думу, которое подписали 104 человека, жители двух деревень просят пересмотреть в Курганской области правила рыболовства: за ловлю в заморных и мелководных водоемах штрафы уменьшить или вовсе отменить, а местному населению разрешить добывать рыбу без ограничения, за исключением сроков нереста.

Между тем в региональной рыбоохране утверждают, что никто деревенским жителям рыбачить и не запрещает. Согласно действующим правилам рыболовства, утвержденным приказом минсельхоза для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, в Курганской области каждый может в сутки поймать на удочку суммарно пять килограммов леща, судака, налима, язя, щуки, сазана, карася, плотвы и окуня, а также добыть полкило гаммаруса и не более 100 граммов хирономид (в просторечии мотыля). Другое дело, что не всем нравится сидеть по нескольку часов с удочкой. По словам начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Виктора Хахалева, многие пытаются добывать рыбу сетями, закидными неводами, фитилями и другими орудиями лова, куда более производительными, чем удочка. А это уже, как ни крути, бизнес, а не любительская рыбалка.

Селяне пытаются добывать рыбу сетями, неводами, фитилями. А это уже, как ни крути, бизнес, а не любительская рыбалка

- Если кто-то хочет официально применять эти орудия лова, пожалуйста, пусть участвует в конкурсах, выигрывает и законно занимается бизнесом, - предлагает Виктор Хахалев. - Более того, с 1 января 2019 года вступят в силу поправки в федеральный закон, которые дают право обратиться в региональный департамент АПК за разрешением на вылов рыбы без закрепления рыбопромыслового участка. Это тоже станет основанием законно добывать рыбу, в том числе заморную.

Представитель надзорного органа напомнил, что каждый гражданин имеет право ставить сети на водоемах, предоставленных под организацию любительской рыбалки. И только. Когда проводили конкурсы, всем главам администраций советовали закреплять такой статус водоемов, пока закон позволяет. Но местные власти этот процесс проспали, а теперь на проведение конкурсов для организации любительской рыбалки наложено вето. Хотя в том же Целинном районе есть водоемы, закрепленные за обществом охотников и рыболовов, - там можно ловить рыбу сетями и фитилями по путевкам.

В ведомстве подчеркивают, что вопрос лова жителями заморной рыбы не раз рассматривали в теруправлении Росрыболовства и областной администрации, направляли предложения в Росрыболовство, но пока положительное решение не принято.

Вместе с тем Виктор Хахалев согласен, что отдельные озера в Курганской области рыбохозяйственный бизнес пока не использует. Экология, правда, от этого не страдает, но с точки зрения хозяйского отношения к ценному ресурсу стоило бы, по его мнению, разрешить в организованном порядке ловить рыбу сетями.

Однако на областном уровне такие вопросы не решить. Сейчас все ждут принятия закона о любительской рыбалке, по поводу которого уже несколько лет идут дискуссии. Кстати, в законопроекте предусмотрено применение сетей в отдельных регионах России.

комментарий

Сергей Пугин, первый заместитель губернатора, директор департамента АПК Курганской области:

- Водные объекты Курганской области представлены в основном внутренними замкнутыми водоемами, отличающимися малой площадью, глубиной и частыми заморами. В законодательстве РФ нет нормы, позволяющей эффективно их использовать и регулировать деятельность пользователей. Наш департамент неоднократно предлагал разработать законопроект о внутренних замкнутых водоемах или предусмотреть соответствующую отдельную статью в законе об аквакультуре. Сейчас Госрыбцентр подготовил предложения по внесению изменений в правила рыболовства в части решения проблемы добычи рыбаками-любителями водных биоресурсов без ограничений по установленным суточным объемам вылова в заморный период. Мы эту позицию поддерживаем.