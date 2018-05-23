В Свердловской области в октябре пройдет учение "Нерушимое братство"

Масштабное учение с участием стран Организации Договора о коллективной безопасности в этом году пройдет на территории Центрального военного округа.

"В Екатеринбурге стартовал второй раунд штабных переговоров представителей вооруженных сил государств - членов ОДКБ", - сообщили сегодня в пресс-службе военного округа.

Стороны обсудили вопросы организации и подготовки совместных тренировок сил ОДКБ "Нерушимое братство-2018", командно-штабного учения с Коллективными авиационными силами ОДКБ "Воздушный мост-2018".

Уже известно, что учение состоится в октябре в Свердловской области. В прошлом году, напомним, мероприятия проходили в Казахстане. Особенностью учений 2017 года стало участие авиации (в том числе - беспилотников), а также подразделений психологической борьбы и информационного противоборства. В учениях приняли участие полторы тысячи военнослужащих, было задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, 25 летательных аппаратов.