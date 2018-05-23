Уральская компания обеспечивает пропантами две трети российского рынка

Уральская компания "ФОРЭС" и ее партнеры более 15 лет занимаются импортозамещением, производя продукцию для одной из системообразующих российских отраслей - нефтегазодобычи. При этом бизнес несет и груз социальной ответственности за территории, где расположены производства.

Значительная часть углеводородов в мире сегодня добывается с помощью гидравлического разрыва пласта (ГРП). Этот метод, изобретенный еще в середине прошлого века, позволяет в два-три раза увеличить отдачу скважин и, соответственно, такой показатель, как КИН (коэффициент извлечения нефти).

По данным Энергетического агентства США, в этой стране с помощью ГРП уже извлекают половину нефти и около двух третей природного газа. В России количество проводимых гидроразрывов в последние годы увеличилось в несколько раз и продолжит расти. Это связано с изменением структуры запасов углеводородов: все большую их долю - уже около 70 процентов - теперь относят к категории трудноизвлекаемых. Новых месторождений так называемой "легкой" нефти, скорее всего, уже не будет, а чтобы "распечатать" низкопроницаемые коллекторы, как раз и необходим ГРП. Если оборудование для ГРП в основном используется импортное, то другую важную составляющую - пропанты - в России умеют делать ничуть не хуже, чем в Америке. Это мелкие гранулы, которые вместе с рабочей жидкостью под давлением закачивают в скважину, где они расклинивают образовавшуюся в результате ГРП трещину, высвобождая нефть из "трудных" пластов. Довольно долго в качестве расклинивателя нефтяники использовали песок, однако затем были изобретены крошечные керамические шарики, которые благодаря своей правильной форме существенно повысили отдачу пластов.

Опираясь на уникальную технологию, компания "ФОРЭС" и ее партнеры занимают сегодня около 60 процентов российского рынка пропантов.

Выросли на отвалах

С самого начала компания "ФОРЭС" обеспечивала экологическую безопасность производства. В 1996 году тогда еще "материнское" предприятие "Алкам" участвовало в областной программе "Переработка техногенных образований Свердловской области", производило из алюминиевых шлаков коагулянты для очистки воды. Позднее на основе этой технологии специалисты "ФОРЭС" создали собственную технологию производства пропантов. Она позволила очень быстро развернуть и нарастить их выпуск: стартовав в 2002-м, уже через четыре года уральская компания стала лидером в России по производству пропантов, а сегодня отгружает своим заказчикам около 75 тысяч тонн продукции в месяц.

Одним из пунктов программы была и переработка техногенных образований в городе Асбесте, в которую тоже активно включилась компания "ФОРЭС". Источником сырья для изготовления пропантов и сейчас являются отвалы комбината "Ураласбест" - вскрышные породы Баженовского месторождения. В последние годы компания уже не столько наращивает производство, сколько совершенствует его, непрерывно улучшая технологию, модернизируя оборудование, развивая сервис.

Экономика с фильтром

Экологическая ответственность - важнейшая часть корпоративной культуры "ФОРЭС". В прошлом году компания и ее партнеры направили на различные природоохранные мероприятия - от установки современных фильтров до проведения детских конкурсов на лучший экологический плакат - 137,3 миллиона рублей. В 2018-м они планируют вложить в защиту окружающей среды более 170 миллионов.

Предприятия "ФОРЭС" взяли на себя значительную часть заботы о социальном благополучии и развитии городов, в которых они работают

- На первом этапе развития, в "нулевые" годы, мы оснастили наши производства газопромывателями, - рассказывает главный инженер "ФОРЭС" Александр Ворожцов. - Затем, когда нормативы по выбросам ужесточились сразу в восемь раз, начали менять эти устройства на рукавные фильтры. Новые производственные линии сразу монтируются с самыми современными системами пылегазоочистки.

Фильтры поставляет один из лидеров в этой сфере - российско-канадское предприятие "Албокос" из Челябинска. К примеру, в Асбестовском отделении компании таких фильтров уже больше пятидесяти. В этом году для подразделений "ФОРЭС" планируют купить еще три - каждый стоимостью около семи миллионов рублей. Расходы немалые.

- Но в этом есть и экономический интерес. Исходное сырье для нашего производства - молотый оливин, силикат магния. Чем тоньше помол, тем качественнее пропанты. С другой стороны, тем больше пыли, которую надо улавливать, собирать и возвращать в производство, - поясняет Александр Ворожцов.

75 тысяч тонн пропантов в месяц отгружают "ФОРЭС" и партнеры

Качественные аспирационные системы не только обеспечивают экологическую безопасность, но и сохраняют ценное сырье: только на асбестовской площадке ежегодно возвращают в производственный процесс около 8000 тонн пыли.

Социальные инвестиции

Сегодня у холдинга семь производственных площадок, расположенных в пяти городах Свердловской и Курганской областей. В начале "нулевых" это были заброшенные или умирающие предприятия. "ФОРЭС" вдохнул в них новую жизнь, обеспечив занятость около 4000 человек, достойную зарплату и налоги в местные бюджеты. Например, в Асбесте сравнительно некрупное предприятие компании обеспечивает до 10 процентов всех поступлений.

Для малых городов стабильно работающее производство жизненно важно. Ведь сегодня заводы снова, как и в советские годы, вынуждены брать на себя заботу о социальном благополучии и развитии территории. Во всяком случае, "ФОРЭС" и его партнеры в городах, где они работают, несут немалую часть этого груза.

- У нас сложились добрые отношения со школами, колледжами, детсадами. Помогаем и с ремонтом, и с оснащением кабинетов, организуем экскурсии в цеха и отделы для школьников и производственную практику для студентов, - говорит исполнительный директор "ФОРЭС" Михаил Ловков.

Особое отношение у руководителей и сотрудников "ФОРЭС" к спорту и здоровому образу жизни. Здесь не только созданы условия для регулярных занятий, но и почти каждый месяц проводят корпоративные соревнования по разным видам спорта.

А в начале апреля компания объявила о том, что к лету 2020 года построит в Сухом Логу новый дворец игровых видов спорта. Вложив в эту стройку не менее 120 миллионов рублей, она передаст готовый спорткомплекс в муниципальную собственность.