В Югре обсудили проблемы безопасности городов России

Тема "Город - территория безопасности" была вынесена в качестве главной на прошедшей в Югре Всероссийской научно-практической конференции по обсуждению современных тенденций развития местного самоуправления.

На форуме в столице округа Ханты-Мансийске собралось более трехсот делегатов. Это главы городов и районов Югры, ведущие российские ученые, правоведы, члены Общественной палаты Югры и Совета при президенте России по местному самоуправлению, представители общественности. На деловой площадке встретились эксперты из Москвы, Екатеринбурга, Томска, Тюмени, Рязани, Нижнего Новгорода.

Многие из прибывших экспертов высоко оценили опыт хозяев проведения форума - Ханты-Мансийска в обеспечении безопасности в городе.

- Уровень социально-экономического развития Ханты-Мансийска, и всего округа говорит о том, что столица Югры значительно ближе к идеальному представлению о безопасной территории, чем многие города России, - отметил Степан Киричук, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Как подчеркнул эксперт, для поддержания безопасности территории важен не только низкий уровень преступности, но и условия для жизни, повседневного комфорта жителей. И в этом отношении, как отметил Степан Киричук, Ханты-Мансийск может гордиться своими достижениями.

Директор Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы госуправления РАНХиГС при президенте России, доктор юридических наук Екатерина Шугрина вынесла на обсуждение собравшихся вопросы безопасности городов с точки зрения взаимодействия муниципальной власти и населения. Как отметила эксперт, безусловно, горожане сами заинтересованы в том, чтобы их безопасность была максимальной. Поэтому в случае, когда мы говорим об ответственности, очень важное значение имеет и то, каким образом ведут себя жители муниципалитетов. Важно, чтобы они не проходили мимо, не упускали возможность участия в управлении территорией, чтобы горожане действительно использовали все формы общественного воздействия.

- Сегодня многое зависит от диалога власти и населения, от двустороннего общения, - констатировала Екатерина Шугрина. - И, судя по тому что я вижу в Ханты-Мансийске, здесь этот диалог выстроен. С одной стороны, представители администрации города активно интересуются мнением людей, а с другой - ханты-мансийцы занимают активную гражданскую позицию. И это учитывают органы местной власти.

Глава Ханты-Мансийска, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте России Максим Ряшин отметил, что "города России, Югры стремительно растут и развиваются. Так, Ханты-Мансийск на протяжении последних лет имеет один из самых высоких, даже по общероссийским меркам, темпов роста населения. Начиная с 2010 года в городе рождается ежегодно более 1500 детей. Численность населения за последние 15 лет выросла в три раза, сейчас окружная столица в ожидании появления 100- тысячного жителя".

Развитие инфраструктуры, расширение городского пространства, строительство дорог, благоустройство территории ведет к повышению уровня комфорта городской среды, но при этом нельзя забывать и об увеличении потенциальных угроз для горожан: техногенных, экологических, социальных. Задача властей помнить об этом и вовремя реагировать на возникающие вызовы

По словам главы Ханты-Мансийска, развитие инфраструктуры, расширение городского пространства, строительство дорог, благоустройство территории ведет к повышению уровня комфорта городской среды, но при этом нельзя забывать и об увеличении потенциальных угроз для горожан: техногенных, экологических, социальных. Задача властей помнить об этом и вовремя реагировать на возникающие вызовы.

В ходе панельной дискуссии участникам конференции предложили проанализировать информацию о городской безопасности, полученную из социологического опроса жителей Ханты-Мансийска.

В опросе приняло участие 150 респондентов старше 18 лет, постоянно проживающих в городе. Более 66 процентов опрошенных горожан живут в Ханты-Мансийске более 10 лет или родились и выросли здесь. Более 80 процентов горожан указали на то, что их в целом устраивает сегодняшний уровень жизни. Среди вопросов, волнующих горожан, - темы преступности, доступности детских садов и коррупции занимают последние строчки в рейтинге проблем. На них указало менее 20 процентов опрошенных.

В ходе дискуссии о безопасности территории завкафедрой административного права Уральского государственного юридического университета Сергей Хазанов отметил необходимость большего законодательного регулирования вопросов безопасности.

- Сегодня приняты и реализуются нормативно-правовые акты, которые регламентируют работу органов местного самоуправления, надзорных ведомств в вопросах организации безопасности городской среды, - отметил эксперт. - Однако опыт, имеющийся в нашей стране, говорит о том, что они не обеспечивают необходимого контроля и должны быть в перспективе пересмотрены.

С мнением Сергея Хазанова не согласился завкафедрой конституционного и международного права Института государственного управления и права Государственного университета управления, член научно-консультационного совета Общественной палаты Российской Федерации, профессор Владимир Тоболин. Он считает, что обеспечение городской безопасности должно осуществляться не за счет увеличения количества регламентирующих документов, а за счет информированности населения, их слаженных действий, взаимопомощи. Представление о безопасности складывается из понимания ответственности каждого за благополучие всей территории, бдительности и неравнодушия горожан.

Свою точку зрения на проблему представила эксперт проектно-учебной лаборатории муниципального управления Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", доктор политических наук, профессор Елена Шомина, которая видит обеспечение безопасности в наиболее тесном сотрудничестве всех участников городского сообщества - в добрососедских отношениях. Знакомство с жителями своего подъезда, дома, квартала, по мнению эксперта, создает доброжелательную атмосферу, где любой конфликт и чрезвычайную ситуацию можно решить значительно проще и легче.

В ходе обсуждений полярных точек зрения эксперты сошлись во мнении, что тему безопасности следует рассматривать с двух сторон: с позиции нормативно-правового регулирования и со стороны морально-этического восприятия населением собственного уровня ответственности и взаимоотношений с местной властью.

По результатам завершившейся вчера конференции выработанные решения и итоги обсуждений были представлены в формате резолюции, они носят рекомендательный характер для муниципалитетов при принятии управленческих решений по развитию городской среды.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры