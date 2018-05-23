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23.05.2018 19:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Спасение утопающих

Текст: Алексей Суров (гендиректор юридической фирмы)
Российская газета - Экономика УРФО №7573 (110)
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет признавать банкротами граждан даже при отсутствии у них имущества. На мой взгляд, это очень прогрессивная норма, она поможет простым людям избавиться от непосильной долговой нагрузки.

Закон о банкротстве физлиц, вступивший в силу в 2015 году, позволил неплатежеспособным гражданам объявлять себя банкротами, а имеющих долг свыше 500 тысяч рублей и просрочку более трех месяцев даже обязал делать это. На практике же оказалось, что процедура далеко не так проста, а главное - нова как для судов, так и для граждан.

Фото: Владимир Павловский/РГ
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Почему нормы закона не заработали в интересах массового потребителя? По мнению многих юристов, причина кроется в судебной практике, которая по аналогии с банкротством юрлиц использует прокредиторский подход. Кроме того, для граждан процедура довольно дорога, в среднем 100 тысяч рублей, а арбитражные управляющие берутся за нее с неохотой: не привлекает небольшое вознаграждение.

Именно поэтому число дел о банкротстве физлиц в десятки раз меньше, чем граждан, соответствующих признакам банкротства. Так, по данным объединенного кредитного бюро, на 1 апреля 2018 года в Свердловской области потенциальными банкротами являлись более 24,5 тысячи человек, или 1,5 процента от всех заемщиков. Год назад таких было 21,7 тысячи. Всего с момента вступления в силу закона, согласно единому федеральному реестру, неплатежеспособными признаны 1969 жителей региона, по России - 59 тысяч человек. В январе-марте 2018 года на Среднем Урале суды удовлетворили заявления 311 неплатежеспособных физлиц и ИП.

У института банкротства по-явится социально-реабилитирующая цель

Чтобы изменить ситуацию, планируется внести поправки в законодательство. Во-первых, четко прописать, что одной из целей банкротства физлиц является освобождение от долгов, поэтому отсутствие имущества, которое могло бы быть направлено на удовлетворение требований кредиторов, не препятствует процедуре. Очень важная новация: у института банкротства появится социально-реабилитирующая цель.

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Во-вторых, законопроект защищает интересы должников банков и микрофинансовых организаций (МФО). В частности, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРС) будут фиксировать факты передачи долга от банка или МФО третьим лицам, например коллекторским агентствам. Сейчас должник просто получает от кредитора заказное письмо, откуда узнает, что права на его долг переданы, и зачастую не в курсе, правомочны ли коллекторы что-то требовать с него.

Также готовится законопроект об упрощенном банкротстве: процедуру можно будет проводить без привлечения финансового управляющего. Конечно, в этом случае она станет более дешевой и быстрой.

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