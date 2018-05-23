На прошлой неделе Арбитражный суд Челябинской области поставил точку в деле по иску разработчика "коконов" для новорожденных Вениамина Никитина, признав похожую продукцию другого производителя контрафактной. Защитив свой патент, челябинец намерен добиться запрета и для других производителей и продавцов контрафакта, которых в России более 20.

В 2015-м году челябинский предприниматель Вениамин Никитин увидел у друзей французскую кроватку для новорожденных "кокон". По его словам, это не предмет первой необходимости, но для родителей, которые хотят обеспечить ребенку в первые месяцы жизни максимальную защиту и комфорт - очень нужная вещь: в такой колыбельке малыш меньше капризничает, лучше спит.

- Я произвожу мягкие изделия из более качественного сырья и увидел вариант улучшения этого продукта, - рассказывает Никитин. - Был отлажен техпроцесс от электронного макета до производственных форм. Обратился к патентным поверенным, зарегистрировал полезную модель на территории России и начал работать.

Согласно описанию формулы патента, продукт челябинца имеет ряд существенных отличий от французского аналога. В частности Никитин сумел более чем в три раза увеличить срок эксплуатации изделия и исключил применение клеящих материалов, которые могут угрожать здоровью малыша. К тому же российский "кокон" вдвое дешевле импортного.

Строго говоря, Никитин ничего революционного не изобрел, взял за основу имеющееся на рынке изделие, существенно его доработал и получил патент. Как утверждают эксперты, это вполне нормальная ситуация.

- Пионерских изобретений сейчас практически нет, чаще всего что-то усовершенствуется в большей или меньшей степени, - поясняет патентный поверенный Елена Левина.

Спустя несколько месяцев после выхода на рынок челябинских "коконов" начали появляться аналогичные запатентованному продукту изделия. Предупреждения правообладателя о нарушении исключительных прав производители и продавцы игнорировали: мол, вы и сами "слизали" идею у французов. После нескольких попыток решить вопрос путем переговоров разработчик обратился в суд с исковыми требованиями сразу к трем ответчикам из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Те в долгу не остались: один из конкурентов обратился в московскую Палату по патентным спорам для аннулирования патента Вениамина Никитина. Но потерпел фиаско.

- Палата признала исключительные права на патент за предпринимателем Вениамином Никитиным, - рассказывает юрист Сергей Гаврюшкин. - Ответчик попытался аннулировать патент, даже не доказав в суде, что формула его изделия отличается от формулы, представленной патентообладателем. Не было проведено никакой экспертизы. По сути, со стороны ответчика это попытка действовать на авось и ничто иное как злоупотребление правом.

По словам Елены Левиной, к подобным действиям нередко прибегают хозяйствующие субъекты, которым "мешает" чей-либо патент. Действительно, его можно попытаться оспорить. Но решение о том, оставить патент в силе или аннулировать, если он не соответствует критериям охраноспособности, принимает Роспатент.

Почти через год судебной тяжбы арбитраж встал на сторону Вениамина Никитина и признал продукцию одного из трех ответчиков контрафактной. По мнению юриста компании, решение суда позволяет рассчитывать на выигрыш и в других процессах, а значит, запретить выпуск и реализацию контрафакта другим фирмам, а также взыскать солидную компенсацию, если нарушители не захотят добровольно пойти на соглашение с патентообладателем.

- Причем согласно Гражданскому кодексу последний может предъявить убытки солидарно и производителю контрафактной продукции, и продавцу. Размер штрафных санкций - от 10 тысяч до пяти миллионов рублей, - подчеркивает Сергей Гаврюшкин.