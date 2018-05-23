Регионы делают ставку на новые технологии и создание новых отраслей

Нужен прорыв
Основным двигателем экономического роста Татарстана остается нефтегазохимический комплекс, который также считается и главным наполнителем республиканского бюджета. Но валовый продут региона складывается не только из нефтянки. По итогам 2017 года экономика республики выросла на 2,8 процента, достигнув показателя в 2,12 триллиона рублей.
При этом ключевая для республики отрасль добычи и переработки нефти сейчас требует вложений и изменений. Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, главный вызов, который стоит сейчас перед отраслью, - ухудшение структуры запасов, снижение качества ресурсной базы.
- Эпоха "легкой нефти" закончилась. Ее добыча становится все более наукоемким и интеллектуальным процессом. В то же время в нефтяной промышленности страны остается значительной степень зависимости от зарубежных технологий при разработке трудноизвлекаемых запасов. Здесь нужен технологический прорыв. "Татнефть" в настоящее время вышла на промышленную высокотехнологичную нефтедобычу. На следующем этапе стоит задача стать безусловным технологическим лидером в нефтяной промышленности России по разработке и внедрению инноваций, - сказал Минниханов.
Основным проектом в нефтепроме республики сейчас считается строительство нового комплекса "Этилен-600" с производствами по переделу мономеров в полимеры. Инвестиции в проект составили более 860 миллионов евро, он реализуется совместно с германской компанией Linde. Запуск запланирован к 2021 году, предприятие позволит удвоить выпуск пластиков и синтетических каучуков на "Нижнекамскнефтехиме". А после реализации проектов группой компаний "ТАИФ" Татарстан планирует стать крупнейшим в стране производителем полимеров.
В ожидании Экспо
Для Екатеринбурга точкой приложения сил и средств стало участие в заявочной кампании на право проведения всемирной универсальной выставки Экспо-2025. Чтобы подготовить город к проведению выставки, в его инфраструктуру надо инвестировать 100-150 миллиардов рублей.
На участке площадью более 500 гектаров планируется построить более миллиона квадратных метров выставочных, социальных и культурных объектов и еще столько же жилья.
- Выставка позволит Екатеринбургу стать самым современным городом страны, - убежден губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. -Технологии, которые будут применяться при создании инфраструктуры к выставке, позволят преобразить существующее городское пространство, построить совершенно новый умный город.
Пока, до осени 2018-го, когда будут подведены итоги конкурса на право принять выставку, эти разговоры звучат в сослагательном наклонении, однако чиновники обещают: большая часть проектов реализуется вне зависимости от того, будет проводиться Экспо в Екатеринбурге в 2025 году или нет.
Заявочную кампанию активно поддерживают уральские промышленники и предприниматели, ведь по опыту предыдущих выставок отдача от инвестиций в проекты, связанные с Экспо, может составить один к пяти.
Самыми перспективными направлениями развития считаются информационные, туристические, транспортные, гостиничные услуги, общепит, продажа сувениров и организация различного рода активностей. Например, одной из многочисленных точек притяжения гостей может стать музей военной техники, расположенный в городе-спутнике Екатеринбурга - Верхней Пышме.
В Чечню на курорт
Более двух миллиардов рублей уже вложено в строительство первого горнолыжного курорта Чеченской Республики "Ведучи", который открылся прошедшей зимой на южном склоне хребта Данедук. Построены базовые объекты - четырехместная кресельная канатная дорога пропускной способностью 1200 человек в час, горнолыжная трасса "синей" категории сложности длиной около километра с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, безопорная канатная дорога с учебным склоном, сервис-центр активных видов отдыха. Открыты школа профессиональных горнолыжных инструкторов и служба проката. Но это только начало. Следом будет освоен северный склон, где появятся горнолыжные трассы общей протяженностью 16,5 километра и семь подъемников.
- Конечно, всего один километр трассы, который построили на южном склоне, опытных спортсменов не совсем устраивает, - заявил "РГ" руководитель комитета по туризму ЧР Муслим Байтазиев. - Но сейчас для жителей региона это самый близкий курорт. А после освоения северного склона он станет интересен и туристам с большим опытом катания. Здесь построят сложные горнолыжные трассы - "синие", "красные" и "черные". Этот склон выше, уклон там круче, требуется строительство транспортной канатной дороги, которая будет соединять техническую зону с парковками, гостиницами, ресторанами.
По плану, уже в этом году для северного склона подготовят проектно-сметную документацию, основные работы начнутся в 2019 году. Но в следующем сезоне уже добавятся услуги, а в летний период резиденты созданной туристско-рекреационной ОЭЗ намерены открыть веломаршруты, организовать катание на джипах и квадроциклах. Сейчас на подъезде к комплексу также строят новую трассу, работы идут полным ходом.
- Строители обещают, что к началу лета от Ведучи до Итум-Кали будет прямая асфальтированная дорога около восьми километров, - рассказал директор обособленного подразделения по эксплуатации ВТРК "Ведучи" Юсуф Чуликов. - Затем будут асфальтировать и другие участки трассы, ведущей в Грозный.
Строительство курорта завершится в 2025 году. Ежедневно "Ведучи" смогут принимать до 4800 гостей. Резиденты ОЭЗ создадут около 700 рабочих мест, налоговые отчисления составят до 600 миллионов рублей.
Курорт развивается с привлечением частных инвесторов. Пока на территории ОЭЗ зарегистрирован один резидент с общим объемом заявленных инвестиций 11,9 миллиарда рублей. На прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения еще с двумя потенциальными резидентами.