Регионы делают ставку на новые технологии и создание новых отраслей

Новости

Тегеран пригрозил "возобновить ядерную активность" 23:26
Пекин опроверг заявления США об "акустической атаке" на дипломата 22:43
В Перми произошел взрыв в многоэтажном доме 22:15
Трампу придется разблокировать забаненных им подписчиков в Twitter 22:14
Деятели культуры обнародовали доходы за 2017 год 22:13
Три инвестора вложат в ОЭЗ "Липецк" 5,2 миллиарда рублей 21:57
Apple возглавила список самых ценных брендов по версии Forbes 21:52
СМИ: Украинская сторона хорошо заплатила за встречу Порошенко с Трампом 21:50
Бывший премьер Македонии Никола Груевский осужден на два года тюрьмы 21:35
В посольстве РФ заподозрили Лондон в давлении на Юлию Скрипаль 21:31
Карло Анчелотти возглавил "Наполи" 21:20
Минстрой и Фонд защиты дольщиков озабочены судьбой дольщиков Urban Group 21:11
Видео: В Испании взрыв пиротехники унес четыре жизни и уничтожил район 21:04
Россиянам запретят содержать тигров и крокодилов в квартирах 20:53
В ДТП под Ульяновском погибли три человека 20:50
В Крыму суд арестовал гаишника, виновного в смерти женщины и ребенка 20:27
Всемирный банк спрогнозировал рост экономики РФ на 1,5-1,8% в год 20:04
Экс-студента МГИМО приговорили к двум годам колонии за ДТП с байкером 19:59
В Новгороде заблудившийся пациент больницы три дня провел на чердаке 19:58
Путин назвал лучший способ подготовки к выборам 19:40
Проезд к полигону КНДР иностранные журналисты оплатят сами 19:30
Герман Греф раскритиковал отчет о "Газпроме" 19:27
МИД РФ: Киев должен перестать отыгрываться на жителях Донбасса 19:26
Китайским парам перед разводом предложат пройти экзамен 19:18
Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом обсудят осенью 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 22:17
Рубрика: Экономика

Смелость сдвинет горы

Регионы делают ставку на новые технологии и создание новых отраслей
Текст: Екатерина Ковалевская (Грозный) , Елена Миляева (Екатеринбург) , Сергей Тарасов (Казань)
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
Во многих регионах России реализуются инвестиционные проекты, которые становятся точками роста региональной экономики. Они помогают создавать новые рабочие места, пополняют бюджеты субъектов, порой открывают совершенно новые для территории ниши.
Фото: РИА Новости www.ria.ru Фото: РИА Новости www.ria.ru
Фото: РИА Новости www.ria.ru

Нужен прорыв

Основным двигателем экономического роста Татарстана остается нефтегазохимический комплекс, который также считается и главным наполнителем республиканского бюджета. Но валовый продут региона складывается не только из нефтянки. По итогам 2017 года экономика республики выросла на 2,8 процента, достигнув показателя в 2,12 триллиона рублей.

При этом ключевая для республики отрасль добычи и переработки нефти сейчас требует вложений и изменений. Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, главный вызов, который стоит сейчас перед отраслью, - ухудшение структуры запасов, снижение качества ресурсной базы.

- Эпоха "легкой нефти" закончилась. Ее добыча становится все более наукоемким и интеллектуальным процессом. В то же время в нефтяной промышленности страны остается значительной степень зависимости от зарубежных технологий при разработке трудноизвлекаемых запасов. Здесь нужен технологический прорыв. "Татнефть" в настоящее время вышла на промышленную высокотехнологичную нефтедобычу. На следующем этапе стоит задача стать безусловным технологическим лидером в нефтяной промышленности России по разработке и внедрению инноваций, - сказал Минниханов.

ММК запустил в Татарстане новый завод по производству автокомпонентов

Основным проектом в нефтепроме республики сейчас считается строительство нового комплекса "Этилен-600" с производствами по переделу мономеров в полимеры. Инвестиции в проект составили более 860 миллионов евро, он реализуется совместно с германской компанией Linde. Запуск запланирован к 2021 году, предприятие позволит удвоить выпуск пластиков и синтетических каучуков на "Нижнекамскнефтехиме". А после реализации проектов группой компаний "ТАИФ" Татарстан планирует стать крупнейшим в стране производителем полимеров.

В ожидании Экспо

Для Екатеринбурга точкой приложения сил и средств стало участие в заявочной кампании на право проведения всемирной универсальной выставки Экспо-2025. Чтобы подготовить город к проведению выставки, в его инфраструктуру надо инвестировать 100-150 миллиардов рублей.

На участке площадью более 500 гектаров планируется построить более миллиона квадратных метров выставочных, социальных и культурных объектов и еще столько же жилья.

- Выставка позволит Екатеринбургу стать самым современным городом страны, - убежден губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. -Технологии, которые будут применяться при создании инфраструктуры к выставке, позволят преобразить существующее городское пространство, построить совершенно новый умный город.

Пока, до осени 2018-го, когда будут подведены итоги конкурса на право принять выставку, эти разговоры звучат в сослагательном наклонении, однако чиновники обещают: большая часть проектов реализуется вне зависимости от того, будет проводиться Экспо в Екатеринбурге в 2025 году или нет.

Заявочную кампанию активно поддерживают уральские промышленники и предприниматели, ведь по опыту предыдущих выставок отдача от инвестиций в проекты, связанные с Экспо, может составить один к пяти.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Медведев подписал документ о строительстве уральской магистрали

Самыми перспективными направлениями развития считаются информационные, туристические, транспортные, гостиничные услуги, общепит, продажа сувениров и организация различного рода активностей. Например, одной из многочисленных точек притяжения гостей может стать музей военной техники, расположенный в городе-спутнике Екатеринбурга - Верхней Пышме.

В Чечню на курорт

Более двух миллиардов рублей уже вложено в строительство первого горнолыжного курорта Чеченской Республики "Ведучи", который открылся прошедшей зимой на южном склоне хребта Данедук. Построены базовые объекты - четырехместная кресельная канатная дорога пропускной способностью 1200 человек в час, горнолыжная трасса "синей" категории сложности длиной около километра с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, безопорная канатная дорога с учебным склоном, сервис-центр активных видов отдыха. Открыты школа профессиональных горнолыжных инструкторов и служба проката. Но это только начало. Следом будет освоен северный склон, где появятся горнолыжные трассы общей протяженностью 16,5 километра и семь подъемников.

- Конечно, всего один километр трассы, который построили на южном склоне, опытных спортсменов не совсем устраивает, - заявил "РГ" руководитель комитета по туризму ЧР Муслим Байтазиев. - Но сейчас для жителей региона это самый близкий курорт. А после освоения северного склона он станет интересен и туристам с большим опытом катания. Здесь построят сложные горнолыжные трассы - "синие", "красные" и "черные". Этот склон выше, уклон там круче, требуется строительство транспортной канатной дороги, которая будет соединять техническую зону с парковками, гостиницами, ресторанами.

По плану, уже в этом году для северного склона подготовят проектно-сметную документацию, основные работы начнутся в 2019 году. Но в следующем сезоне уже добавятся услуги, а в летний период резиденты созданной туристско-рекреационной ОЭЗ намерены открыть веломаршруты, организовать катание на джипах и квадроциклах. Сейчас на подъезде к комплексу также строят новую трассу, работы идут полным ходом.

Фото: РИА Новости
Кавказским Минеральным Водам присвоят курортный статус

- Строители обещают, что к началу лета от Ведучи до Итум-Кали будет прямая асфальтированная дорога около восьми километров, - рассказал директор обособленного подразделения по эксплуатации ВТРК "Ведучи" Юсуф Чуликов. - Затем будут асфальтировать и другие участки трассы, ведущей в Грозный.

Строительство курорта завершится в 2025 году. Ежедневно "Ведучи" смогут принимать до 4800 гостей. Резиденты ОЭЗ создадут около 700 рабочих мест, налоговые отчисления составят до 600 миллионов рублей.

Курорт развивается с привлечением частных инвесторов. Пока на территории ОЭЗ зарегистрирован один резидент с общим объемом заявленных инвестиций 11,9 миллиарда рублей. На прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения еще с двумя потенциальными резидентами.

Главное сегодня

В посольстве РФ заподозрили Лондон в давлении на Юлию Скрипаль
Названы самые развитые регионы страны
Визит Путина в Китай состоится 8-10 июня
Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов
В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com