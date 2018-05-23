Регионы делают ставку на новые технологии и создание новых отраслей

Во многих регионах России реализуются инвестиционные проекты, которые становятся точками роста региональной экономики. Они помогают создавать новые рабочие места, пополняют бюджеты субъектов, порой открывают совершенно новые для территории ниши.

Нужен прорыв

Основным двигателем экономического роста Татарстана остается нефтегазохимический комплекс, который также считается и главным наполнителем республиканского бюджета. Но валовый продут региона складывается не только из нефтянки. По итогам 2017 года экономика республики выросла на 2,8 процента, достигнув показателя в 2,12 триллиона рублей.

При этом ключевая для республики отрасль добычи и переработки нефти сейчас требует вложений и изменений. Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, главный вызов, который стоит сейчас перед отраслью, - ухудшение структуры запасов, снижение качества ресурсной базы.

- Эпоха "легкой нефти" закончилась. Ее добыча становится все более наукоемким и интеллектуальным процессом. В то же время в нефтяной промышленности страны остается значительной степень зависимости от зарубежных технологий при разработке трудноизвлекаемых запасов. Здесь нужен технологический прорыв. "Татнефть" в настоящее время вышла на промышленную высокотехнологичную нефтедобычу. На следующем этапе стоит задача стать безусловным технологическим лидером в нефтяной промышленности России по разработке и внедрению инноваций, - сказал Минниханов.

Основным проектом в нефтепроме республики сейчас считается строительство нового комплекса "Этилен-600" с производствами по переделу мономеров в полимеры. Инвестиции в проект составили более 860 миллионов евро, он реализуется совместно с германской компанией Linde. Запуск запланирован к 2021 году, предприятие позволит удвоить выпуск пластиков и синтетических каучуков на "Нижнекамскнефтехиме". А после реализации проектов группой компаний "ТАИФ" Татарстан планирует стать крупнейшим в стране производителем полимеров.

В ожидании Экспо

Для Екатеринбурга точкой приложения сил и средств стало участие в заявочной кампании на право проведения всемирной универсальной выставки Экспо-2025. Чтобы подготовить город к проведению выставки, в его инфраструктуру надо инвестировать 100-150 миллиардов рублей.

На участке площадью более 500 гектаров планируется построить более миллиона квадратных метров выставочных, социальных и культурных объектов и еще столько же жилья.

- Выставка позволит Екатеринбургу стать самым современным городом страны, - убежден губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. -Технологии, которые будут применяться при создании инфраструктуры к выставке, позволят преобразить существующее городское пространство, построить совершенно новый умный город.

Пока, до осени 2018-го, когда будут подведены итоги конкурса на право принять выставку, эти разговоры звучат в сослагательном наклонении, однако чиновники обещают: большая часть проектов реализуется вне зависимости от того, будет проводиться Экспо в Екатеринбурге в 2025 году или нет.

Заявочную кампанию активно поддерживают уральские промышленники и предприниматели, ведь по опыту предыдущих выставок отдача от инвестиций в проекты, связанные с Экспо, может составить один к пяти.

Самыми перспективными направлениями развития считаются информационные, туристические, транспортные, гостиничные услуги, общепит, продажа сувениров и организация различного рода активностей. Например, одной из многочисленных точек притяжения гостей может стать музей военной техники, расположенный в городе-спутнике Екатеринбурга - Верхней Пышме.

В Чечню на курорт

Более двух миллиардов рублей уже вложено в строительство первого горнолыжного курорта Чеченской Республики "Ведучи", который открылся прошедшей зимой на южном склоне хребта Данедук. Построены базовые объекты - четырехместная кресельная канатная дорога пропускной способностью 1200 человек в час, горнолыжная трасса "синей" категории сложности длиной около километра с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, безопорная канатная дорога с учебным склоном, сервис-центр активных видов отдыха. Открыты школа профессиональных горнолыжных инструкторов и служба проката. Но это только начало. Следом будет освоен северный склон, где появятся горнолыжные трассы общей протяженностью 16,5 километра и семь подъемников.

- Конечно, всего один километр трассы, который построили на южном склоне, опытных спортсменов не совсем устраивает, - заявил "РГ" руководитель комитета по туризму ЧР Муслим Байтазиев. - Но сейчас для жителей региона это самый близкий курорт. А после освоения северного склона он станет интересен и туристам с большим опытом катания. Здесь построят сложные горнолыжные трассы - "синие", "красные" и "черные". Этот склон выше, уклон там круче, требуется строительство транспортной канатной дороги, которая будет соединять техническую зону с парковками, гостиницами, ресторанами.

По плану, уже в этом году для северного склона подготовят проектно-сметную документацию, основные работы начнутся в 2019 году. Но в следующем сезоне уже добавятся услуги, а в летний период резиденты созданной туристско-рекреационной ОЭЗ намерены открыть веломаршруты, организовать катание на джипах и квадроциклах. Сейчас на подъезде к комплексу также строят новую трассу, работы идут полным ходом.

- Строители обещают, что к началу лета от Ведучи до Итум-Кали будет прямая асфальтированная дорога около восьми километров, - рассказал директор обособленного подразделения по эксплуатации ВТРК "Ведучи" Юсуф Чуликов. - Затем будут асфальтировать и другие участки трассы, ведущей в Грозный.

Строительство курорта завершится в 2025 году. Ежедневно "Ведучи" смогут принимать до 4800 гостей. Резиденты ОЭЗ создадут около 700 рабочих мест, налоговые отчисления составят до 600 миллионов рублей.

Курорт развивается с привлечением частных инвесторов. Пока на территории ОЭЗ зарегистрирован один резидент с общим объемом заявленных инвестиций 11,9 миллиарда рублей. На прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения еще с двумя потенциальными резидентами.