РФ выступила в ООН против санкций в отношении депутатов

Россия считает неприемлемым введение санкций против членов парламентов и призывает не мешать их участию в международных форумах. Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель российской делегации Степан Кузьменков на заседании Генассамблеи ООН, посвященном сотрудничеству между всемирной организацией и Межпарламентским союзом (МПС).

По его словам, крайне важно, чтобы страны, проводящие международные мероприятия, "предоставляли народным избранникам возможность принимать в них участие и излагать свою точку зрения". Кузьменков напомнил, что при проведении в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге 137-й ассамблеи МПС Россия "обеспечила беспрепятственный въезд в страну парламентариев из всех без исключения стран мира".

"Рассчитываем на аналогичный недискриминационный подход всех государств - членов ООН, организующих международные мероприятия на своей территории", - подчеркнул дипломат.

Запад в 2014 году начал вводить против РФ санкции в связи с событиями на Украине. Под действие рестрикций попали некоторые банки и компании, а также чиновники, включая депутатов. В числе фигурантов американского санкционного списка оказалась председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В 2015 году власти США, выдав ей визу с ограничениями, сорвали участие политика во Всемирной конференции глав парламентов стран - участниц Межпарламентского союза, проходившей в Нью-Йорке.