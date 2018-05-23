Российские военные привезли жителям пригорода Дамаска халву

Российские военные раздали гуманитарную помощь в пригороде Дамаска. Об этом рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Захид Касумов.

"Сегодня в населенном пункте Дахьят аль-Асад проводится гуманитарная акция совместно с фондом Ахмата Кадырова, - цитирует РИА Новости слова Касумова. - Всего будет выдано населению около 10 тонн продуктов".

Сирийцы получили рис, масло, сахар. Впервые раздавалась халва, которую очень любят местные жители. Также людям привезли товары личной гигиены.

Местная жительница Амира Насури отметила, что Россия - это единственное государство, от которого можно ждать помощь. "Единственная добрая страна. А не наоборот, как Америка, например", - сказала она.