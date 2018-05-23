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23.05.2018 22:08
Рубрика: Экономика

Упорнее огня

Российские производители материалов на основе магнезита расширяют производство
Текст: Елена Миляева (Екатеринбург)
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
Рынок огнеупорных материалов в России постепенно меняется: объем производства сокращается, а главным трендом на нем становится повышение качества продукции.
В электропечах на Саткинской производственной площадке идет плавка периклаза. Фото: Пресс-служба Группы Магнезит В электропечах на Саткинской производственной площадке идет плавка периклаза. Фото: Пресс-служба Группы Магнезит
В электропечах на Саткинской производственной площадке идет плавка периклаза. Фото: Пресс-служба Группы Магнезит

В 2005 году в стране было произведено 1,3 миллиона тонн огнеупорной продукции на основе магнезита (распространенный минерал, карбонат магния. - Ред.), в 2017-м - 700 тысяч тонн. Причин снижения объемов несколько: промышленные технологии сегодня позволяют продлевать срок службы огнеупорных изделий и сокращать их удельное потребление, к тому же в стране уменьшается число мартеновских печей, а значит, и расходных материалов для них.

Основными огнеупорными материалами, без которых не обходится ни одно современное сталеплавильное производство, стали оксидоуглеродистые изделия. Они применяются в кислородных конверторах, дуговых сталеплавильных печах, сталеразливочных и чугуновозных ковшах и других агрегатах. Объем рынка этих огнеупоров в России оценивается в 220-240 тысяч тонн в год, причем большая часть изделий поставляется из-за рубежа.

Но в 2017 году на мировом рынке произошли серьезные изменения. Ужесточение надзора за добывающей отраслью привело к стремительному росту цен на сырье. Помимо того, снизилось качество продукции, пропала стабильность добычи и поставок.

Фото: Пресс-служба РМК
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Сегодня ведущий российский производитель огнеупоров - Группа Магнезит - готов обеспечить спрос на отечественном рынке благодаря крупным инвестициям в модернизацию мощностей на всех этапах производства.

- В любые сырьевые активы нужно вкладываться задолго до планируемого результата, на это уходит от 4 до 10 лет, - говорит технический директор Группы Магнезит Максим Турчин. - Мы смогли реализовать масштабные проекты: с 2010 года инвестировали в строительство новых заводов и реновацию производства около 25 миллиардов рублей.

Сырьевая база компании на территории России состоит из двух производственных площадок: Саткинской - в Челябинской области и Нижнеприангарской - в Красноярском крае. При существующем уровне добычи сырого магнезита компания обеспечена сырьем более чем на сотню лет. Так, в Сатке началась разработка Ельничного месторождения, его запасы оцениваются в 9 миллионов тонн, добыча открытым способом здесь будет идти 9 лет. В действующей шахте "Магнезитовая" строится новый горизонт. С его запуском на Саткинской площадке будут ежегодно извлекать из недр до двух миллионов тонн сырья. В Красноярском крае, где добывается самый высококачественный сырой магнезит, не требующий обогащения, минерально-сырьевая база не расширяется, но строится дополнительный комплекс по переработке руды в полуфабрикат, пригодный для транспортировки, что снизит логистическую нагрузку на предприятие.

Полуфабрикаты превращают в периклаз - материал для изготовления конечного продукта, оксидоуглеродистой керамики. В конце 2016 года в Сатке началось строительство современного комплекса по выпуску высокочистого плавленого периклаза.

- Завод даст ежегодный прирост в 50 тысяч тонн качественного сырья, - говорит Турчин. - Через два года мы выйдем на показатели 120-130 тысяч тонн периклазоуглеродистых огнеупоров в год.

В дополнение к комплексу строится две печи, а к концу 2018 года появятся новые плавильные агрегаты, за счет которых производство увеличится на 16 тысяч тонн в год.

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В Сатке модернизируют и мощности для выпуска готовой продукции. Вслед за расширением производства полуфабриката было решено строить новый завод, выпускающий по 120 тысяч тонн периклазового клинкера в год. Это целый комплекс, состоящий из многоподовой печи, восьми брикетировочных прессов и двух высокотемпературных шахтных печей. В перспективе планируется ввод еще одной многоподовой печи. На предприятии говорят, это самое крупное и современное производство не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2020 году. Это позволит компании нарастить объемы выпуска высокомарочных огнеупорных материалов. Стратегия расширения производства и повышения качества готовой продукции позволит увеличить долю Группы Магнезит на рынке СНГ.

- Снижение зависимости российских производств от импорта - это стабилизация качества, цен и контроль производства от карьера до конечного изделия и эксплуатации наших огнеупоров на металлургических предприятиях, - считает Максим Турчин.

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