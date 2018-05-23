Рост числа миллионеров свидетельствует о выходе экономики из рецессии

По итогам прошлого года количество богачей в мире прибыло. Более чем на четверть выросло и число российских долларовых мультимиллионеров - их теперь насчитывается 38 120 человек. Состояние каждого - более 5 миллионов долларов, говорится в ежегодном исследовании The Wealth Report 2018, представленном в докладе Knight Frank о распределении благосостояния в мире.

Увеличение числа состоятельных людей в России аналитики объясняют выходом экономики из рецессии. По темпам прироста миллионеров Россия обошла Южную Корею (плюс 23 процента) и Тайвань (плюс 26 процентов).

Согласно исследованию, российские мультимиллионеры суммарно владеют 1,2 триллиона долларов. Это соответствует 73,5 процента ВВП России за 2017 год (согласно предварительной оценке Росстата и курсу ЦБ на 1 марта 2018 года).

Ультрабогатых россиян с капиталом более 50 миллионов долларов в прошлом году было 2620 человек, или 2 процента от их общего количества в мире. Самой богатой страной планеты остаются США - здесь проживает более 30 процентов мировых толстосумов.

По итогам 2017 года в России насчитывалось 220 человек с состоянием более полумиллиарда долларов, за год их число также выросло на целых 22 процента. Эти люди владеют капиталом в размере более 470 миллиардов долларов. По числу таких супербогачей Россия входит в топ-10 стран мира. Кроме нашей страны, в лидерах США (1830 человек), материковый Китай (490), Германия (430), Япония (390), Гонконг (370), Канада (270), Швейцария (250) и Франция (230).

Если год назад ультрабогатые люди среди основных угроз для своего благосостояния видели политическую нестабильность, возможное падение стоимости активов, рост налогов и контроль за движением капиталов, то в 2017 году картина несколько изменилась.

"Больше всего российские мультимиллионеры обеспокоены распространением политического популизма: 62 процента респондентов опасаются, что он будет негативно влиять на их благосостояние", - считает директор департамента консалтинга и аналитики KF Ольга Широкова. На втором месте такие угрозы, как киберпреступность, кризис в Северной Корее и терроризм.

По данным опроса The Wealth Report, почти 60 процентов ультрабогачей России и стран СНГ имеют второй паспорт или второе гражданство, а 45 процентов ищут возможность постоянного проживания в другой стране. По мнению аналитиков KF, это самые высокие показатели среди регионов мира.

Где покупают недвижимость российские богачи? По словам директора по частным инвестициям и зарубежной недвижимости KF Марины Шалаевой, лидером предпочтений является Швейцария - число запросов на покупку там в прошлом году увеличилось в четыре раза. Кроме того, россияне с длинным рублем покупают недвижимость в Великобритании, Монако, Италии и на Кипре. В 2017 году количество запросов на покупку коттеджей на средиземноморском острове подскочило в четыре раза.

Однако, отмечают аналитики KF, несмотря на оптимистичный рост благосостояния отдельных граждан в нашей стране в прошлом году, с 2012 по 2017 год число отечественных мультимиллионеров с капиталом от пяти миллионов долларов сократилось на 35 процентов. Более серьезные потери только в Колумбии (минус 39 процентов). Считается, что сыграли роль затяжная рецессия в экономике и падение курса национальной валюты.

Традиционно миллионеры не прочь вложиться в предметы роскоши - автомобили, предметы искусства, коллекционное вино, яхты. Больше всего в прошлом году дорожали произведения искусства. Согласно исследованию KFLII, стоимость проданных на аукционах картин выросла на 21 процент.

Инфографика "РГ"

Самыми громкими продажами предметов искусства в 2017 году стали две картины - "Спаситель мира" Леонардо да Винчи и "Без названия" нью-йоркского граффити-художника Жана-Мишеля Баскии. Каждая ушла с молотка более чем за 100 миллионов долларов. Несмотря на плачевное состояние "Спасителя мира", российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву удалось продать полотно покупателю с Ближнего Востока за баснословные 450 миллионов долларов.

Вино, по данным исследования KFLII, заняло второе место по доходности. Спрос растет в основном за счет клиентов из Азии, говорит управляющий директор компании Private Cellar Эндрю Гордон. "Они имеют чрезвычайно сложные вкусы, глубина их знаний растет, что делает нынешний период захватывающим временем для покупателей и продавцов элитного вина", - уверен эксперт.

Досье

Где деньги лежат

"Тихой гаванью" для сохранения капитала остается недвижимость. В 2017 году количество запросов на покупку инвестиционных "квадратных метров" за рубежом выросло в два раза. Наиболее привлекательный актив для российских инвесторов в сделках объемом более 500 миллионов долларов - офисы.