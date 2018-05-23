Рубль отправился тестировать новые уровни

Сегодня рубль вполне может продолжить свое укрепление к доллару и евро в ходе торгов, считает член совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян. По его мнению, можно ожидать укрепления в пределах полпроцента (около 30-35 копеек) к обеим мировым валютам.

При этом, продолжает эксперт, у рубля есть потенциал окрепнуть и до 60 рублей к доллару. Однако это все-таки не станет долгосрочным трендом. Потому что все, что можно было отработать по страхам из-за нефти, мы уже отработали. И остаются, по сути, только налоговые выплаты. И такое укрепление правильнее будет назвать сильной волатильностью, тем более что и рынок, и игроки уже привыкли к тому, что курс национальной валюты к доллару и евро может колебаться в пределах до полутора рублей в течение одного торгового дня.

Вчера рубль рос в течение всего дня, поддерживаемый, с одной стороны, налоговыми выплатами компаний, а с другой - ценами на нефть, которая на фоне событий вокруг Ирана и Венесуэлы, не прекращает попыток закрепиться на отметке в 80 долларов за баррель.

Официальный курс доллара на сегодня, 23 мая, составляет 61 рубль 26 копеек за единицу американской валюты (ослабление на 1 рубль 27 копеек). За один евро дают 72 рубля 24 копейки (ослабление на 1 рубль 9 копеек).