С 2019 года школы обяжут оплачивать работу учителей на ГИА и ЕГЭ

Сейчас такого обязательства у школ нет. В одних регионах находят деньги на доплаты, в других считают, что обязанности по проведению аттестаций входят в должностные и, стало быть, отдельно за них платить не надо. При этом учитель должен чуть ли не весь июнь приходить на работу к 8 часам утра, сидеть до вечера, нести колоссальную физическую и психологическую нагрузку, улаживать споры ("забыл паспорт", "перепутал бланки", "пришел не на тот ЕГЭ", "болит голова", "сосед все списал" ...), следить, чтобы в коридорах и туалетах не было шпаргалок, и выполнять множество другой работы.

На заседании комитета Госдумы по науке и образованию рассматривался во втором чтении законопроект о поправках в закон "Об образовании", который заставил бы муниципалитеты оплачивать труд учителей.

"Как на это смотрят регионы? Мы им поручим оплату, а деньги у них на это есть?" - обратился к коллегам-депутатам председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Мы проводили мониторинг в регионах, ни одного отзыва "против" не получили, - пояснила депутат комитета Алена Аршинова. - 40 регионов сказали, что уже оплачивают работу учителей, но есть опасения, что эти расходы могут отнести к нецелевым. В других регионах учителям дополнительно ничего не оплачивают, так как это необязательно. Есть регионы, где учителям прямо говорят: "Не платим потому, что нет денег". Может быть, для 1-2 регионов это будут дополнительные расходы, но остальные могли бы найти средства".

За ЕГЭ в11-м классе некоторые школы все же готовы заплатить. Обычно это 200-300 рублей в час педагогам и чуть побольше техническим сотрудникам, которые обязаны быть с утра до вечера в пункте проведения экзамена, так как этого требует новая технология (бланки печатаются с компьютера прямо в аудитории). ГИА в 9 классе для организаторов - сугубо волонтерская работа. Новый законопроект уравняет обе аттестации и труд учителей станет оплачиваться и на ГИА, и на ЕГЭ.

Директор Департамента госполитики Министерства просвещения Андрей Петров подтвердил, что в его ведомство поступает много жалоб от педагогов. Но, по его мнению, даже если процедура принятия законопроекта пройдет очень быстро, в этом году заставить школы платить на ЕГЭ и ГИА вряд ли получится. Экзамены вот-вот начнутся.

"ГИА сдают 1 324 000 человек, у регионов денег на оплату работы учителей не заложено", - рассказал Андрей Петров. А вот если ввести в законопроект поправку, которая вступит в силу с 1 января 2019 года, минфин успеет предусмотреть новые расходы. Депутаты с этим согласились.