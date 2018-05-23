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23.05.2018 22:06
Рубрика: Экономика

Лесной гигант ищет активы

Segezha Group рассматривает возможность покупки новых компаний
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
На Петербургском международном экономическом форуме лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует заключить ряд соглашений с регионами. Причем в поле зрения группы компаний находятся не только те субъекты, где ее предприятия уже действуют, но и регионы, которые в Segezha Group считают перспективными для развития бизнеса.

О намеченных точках роста "РГ" рассказал вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Segezha Group Владимир Виноградов.

Владимир Виноградов, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Segezha Group.

Владимир Александрович, в прошлом году в рамках ПМЭФ Segezha Group заключила соглашение о намерениях с Костромской областью, предусматривающее строительство нового фанерного комбината в Галиче. В какой стадии находится этот проект?

Владимир Виноградов: Сейчас идет проработка проекта, поиск источников финансирования и оптимальных решений. Мы рассчитываем, что в следующем году выйдем на стадию его реализации.

Как продвигается сотрудничество с китайской компаний САМС? Изначально рассматривалось два проекта: строительство нового целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае и модернизация Сегежского ЦБК. Какой из вариантов был выбран?

Владимир Виноградов: Это две независимые истории, напрямую между собой не связанные. Китайская компания САМС - это один из наших потенциальных партнеров для реализации крупных инвестиционных проектов, таких как модернизация Сегежского ЦБК или строительство ЦБК в Красноярском крае. Пока не принято решение, какое из этих направлений мы будем развивать с компанией САМС, но у нас есть проработанная "дорожная карта", в ближайшее время мы планируем посетить предприятия, строительство которых было выполнено в партнерстве с компанией САМС, и надеемся, что это позволит нам оценить все перспективы сотрудничества.

Фото: РИА Новости
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Проект в Красноярском крае мы считаем очень перспективным. Он важен не только для нашей группы, но и для страны в целом, поскольку спрос на хвойную целлюлозу растет, а Красноярский край - один из немногих регионов в мире, где такой проект может быть осуществлен. Что касается Сегежского ЦБК, это, безусловно, наш основной актив в группе компаний, и мы будем продолжать его развивать. Перед нами стоит задача сделать его наиболее эффективным и соответствующим существующим практикам в технологии переработки леса. Дальнейшее развитие Сегежского ЦБК будет зависеть в том числе и от лесных ресурсов в Республике Карелия.

Segezha Group показывает высокие темпы роста. Чаще всего холдинг приходит на уже существующие целлюлозно-бумажные и фанерные комбинаты, модернизирует производство и интегрирует их в структуру группы компаний. Рассматривается ли возможность приобретения еще каких-нибудь активов?

Владимир Виноградов: Мы всегда были открыты к возможным потенциальным сделкам. Наша стратегическая цель - обеспечить долгосрочный рост и лидерство в отрасли, поэтому покупка компаний и активов - это очень важный инструмент. На данном этапе развития нас в первую очередь интересуют компании, обладающие значительными лесными ресурсами. В приоритете те регионы, где у нас уже есть действующие предприятия и где целлюлозно-бумажные мощности имеют потенциал долгосрочного развития. Интересующих нас предприятий очень мало, мы их все хорошо знаем, находимся в постоянном мониторинге ситуации и ведем с некоторыми из них переговоры.

Новая бумагоделательная машина повысила эффективность производства на Сегежском ЦБК. Фото: Пресс-служба Segezha Group

Регионы в вас заинтересованы?

Владимир Виноградов: Мы всегда выступали за открытый и конструктивный диалог со всеми регионами, в которых мы присутствуем. Как стратегический инвестор мы заинтересованы в долгосрочном развитии и всегда учитываем не только экономические, но и социальные аспекты. Надеюсь, что руководство регионов учитывает это.

Не утихают разговоры о том, что Segezha Group планирует в ближайшее время публичное размещение акций. Готов ли холдинг к IPO?

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Владимир Виноградов: Segezha Group уже находится в высокой степени технической готовности к IPO. Тем не менее конкретные сроки будут зависеть от многих факторов, в том числе и от конъюнктуры на фондовых рынках. Спешки для нас в этом вопросе нет, мы и наши акционеры относимся к IPO как к одному из возможных вариантов монетизации активов. Но, во-первых, не единственному, во-вторых, это не является самоцелью само по себе. Основная задача для нас - выйти в лидеры отрасли, и IPO может помочь в реализации этой стратегической цели, но не является необходимым или обязательным. Мы продолжаем готовиться к публичному размещению акций, значительную часть этого пути уже прошли и ждем правильного момента, чтобы реализовать размещение.

Segezha Group занимает лидирующие позиции в России по выпуску бумажной упаковки. Какие перспективы у этого рынка, есть ли вероятность, что когда-нибудь бумажная упаковка вытеснит пластиковую?

Владимир Виноградов: Бумажная упаковка более экологична, поэтому задача замещения ею пластика важна в первую очередь с точки зрения социальной ответственности. Дальнейшее развитие рынка бумажной упаковки - одна из наших стратегических целей, мы работаем совместно со многими структурами в этом направлении, в том числе и в сфере совершенствования нормативно-правовой базы, проработки поправок и согласования размеров утилизационных сборов. Российский рынок бумажной упаковки имеет существенный потенциал развития. Но пока, к сожалению, мы в этом аспекте отстаем от многих развитых рынков.

Значительная часть продукции холдинга идет на экспорт. Как оценивают в мире продукцию деревообработки из России? Есть ли у отечественных компаний неоспоримое конкурентное преимущество на международном рынке?

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Владимир Виноградов: В первую очередь это лесные ресурсы, в том числе северная древесина. Это уже международный бренд, известный потребителям во многих странах мира. Мы поставляем на мировой рынок продукцию глубокой переработки - бумагу, фанеру, пиломатериалы, и она успела себя достойно зарекомендовать. Так что наши конкурентные преимущества - высококачественное сырье и использование современных технологий. В совокупности эти факторы позволяют делать уникальную продукцию, которая востребована по всему миру.

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