Шарапова примет участие в Уимблдоне

Стал известен список теннисисток, которые примут участие в женском одиночном разряде Уимблдона. Об этом сообщает официальный сайт турнира, который пройдет со 2 по 15 июля.

От России на Уимблдоне выступят восемь спортсменок: чемпионка соревнований в Лондоне в 2004 году Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова. Третьей в списке запасных будет Анна Блинкова.

Отметим, что одна из лучших теннисисток современности Серена Уильямс сможет выступить на турнире. Американка попала в список участниц на основе специального рейтинга, который позволяет спортсменкам, выбывшим на продолжительный срок по состоянию здоровья, сыграть в некоторых соревнованиях после возвращения. Уильямс пропустила весь прошлый сезон из-за беременности и рождения дочери.