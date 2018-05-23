СМИ: "ПСЖ" предложил Буффону четырехлетний контракт

Бывший голкипер туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, недавно собиравшийся завершить карьеру, может выступать на высоком уровне еще четыре года. Как сообщает "Советский спорт", контракт именно на такой срок предложил выдающемуся футболисту французский "ПСЖ".

Буффон на прошлой неделе объявил об уходе из "Ювентуса", которому посвятил 17 лет карьеры. Вместе с тем, вероятно, он не закончит с футболом - сам Джиджи не раз признавался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов.

По данным СМИ, к нему проявлял интерес ряд европейских грандов, в том числе "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Однако чаще всего говорилось о возможном сотрудничестве Буффона с "ПСЖ". Отмечается, что там ему гарантируется место в стартовом составе, а также капитанская повязка.