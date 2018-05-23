Минкультуры предложило запретить Booking.com в России

В России могут ограничить работу интернет-портала бронирования гостиниц по всему миру Booking.com.

Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, в ведомство поступило соответствующее письмо от Минкультуры, которое предлагает рассмотреть такую возможность и предоставить свои предложения до четвертого июня 2018 года.

По словам экспертов, чье мнение приводится в СМИ, ограничить предлагается не весь сервис целиком, а только возможность бронирования российских гостиниц лицами, находящимися в России. На возможность бронирования иностранных гостиниц россиянами запрет распространяться не будет.

Впрочем, констатируют эксперты, опрошенные "Российской газетой", с учетом развития IT-технологий, в частности, использования proxy-серверов, запрет на бронирование российских гостиниц с территории России реализовать невозможно.