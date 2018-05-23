Новости

Тегеран пригрозил "возобновить ядерную активность" 23:26
Пекин опроверг заявления США об "акустической атаке" на дипломата 22:43
В Перми произошел взрыв в многоэтажном доме 22:15
Трампу придется разблокировать забаненных им подписчиков в Twitter 22:14
Деятели культуры обнародовали доходы за 2017 год 22:13
Три инвестора вложат в ОЭЗ "Липецк" 5,2 миллиарда рублей 21:57
Apple возглавила список самых ценных брендов по версии Forbes 21:52
СМИ: Украинская сторона хорошо заплатила за встречу Порошенко с Трампом 21:50
Бывший премьер Македонии Никола Груевский осужден на два года тюрьмы 21:35
В посольстве РФ заподозрили Лондон в давлении на Юлию Скрипаль 21:31
Карло Анчелотти возглавил "Наполи" 21:20
Минстрой и Фонд защиты дольщиков озабочены судьбой дольщиков Urban Group 21:11
Видео: В Испании взрыв пиротехники унес четыре жизни и уничтожил район 21:04
Россиянам запретят содержать тигров и крокодилов в квартирах 20:53
В ДТП под Ульяновском погибли три человека 20:50
В Крыму суд арестовал гаишника, виновного в смерти женщины и ребенка 20:27
Всемирный банк спрогнозировал рост экономики РФ на 1,5-1,8% в год 20:04
Экс-студента МГИМО приговорили к двум годам колонии за ДТП с байкером 19:59
В Новгороде заблудившийся пациент больницы три дня провел на чердаке 19:58
Путин назвал лучший способ подготовки к выборам 19:40
Проезд к полигону КНДР иностранные журналисты оплатят сами 19:30
Герман Греф раскритиковал отчет о "Газпроме" 19:27
МИД РФ: Киев должен перестать отыгрываться на жителях Донбасса 19:26
Китайским парам перед разводом предложат пройти экзамен 19:18
Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом обсудят осенью 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 22:09
Рубрика: Экономика

Время солидарности

Компания "Санофи" продолжает инвестировать в экономику России ради блага пациентов
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
Фармацевтическая компания "Санофи" работает на российском рынке с 1970 года, и все эти годы последовательно инвестирует в российскую экономику. Она стала одной из первых фармкомпаний, ответивших на призыв государства по локализации и развитию возможностей российской фарминдустрии.
Наира Адамян, генеральный директор Группы компаний "Санофи" в Евразийском регионе. Наира Адамян, генеральный директор Группы компаний "Санофи" в Евразийском регионе.
Наира Адамян, генеральный директор Группы компаний "Санофи" в Евразийском регионе.

О том, как реализуются эти проекты, "РГ" рассказала генеральный директор Группы компаний "Санофи" в Евразийском регионе Наира Адамян.

Наира Виленовна, можно ли оценить вклад, который ваша компания внесла в развитие российской фармотрасли?

Наира Адамян: Еще в 2010 году после существенной реконструкции открыли производственную площадку "Санофи-Авентис Восток" в Орловской области. В отличие от многих других фармкомпаний, мы организовали передачу производственной технологии не только твердых лекарственных форм, но и инъекционных форм. Мы на регулярной основе модернизируем оснащение этого производства - в июне 2017 года начали экспорт наших инсулинов, производимых на заводе в Орле, в страны ЕС.

В январе с.г. наш завод успешно прошел очередную инспекцию Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), подтвердив в очередной раз свой GMP-сертификат, а значит и планы продолжать экспортировать инсулины в страны Евросоюза в рамках реализации СПИКа. А совсем недавно вместе с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым мы запустили новую инспекционную машину для сверхточного оптического контроля. Но этот завод - не единственный наш производственный проект в России. Мы также сотрудничаем с российскими партнерами, передавая технологии производства сложных биологических препаратов. Например, компании "Нанолек" передана технология производства современной вакцины.

Как вы оцениваете условия для ведения бизнеса в России? Чем они отличаются от условий в других странах?

Фото: Пресс-служба АК "Новартис"
Глобальные фармкомпании готовы поддержать стратегию "Фарма-2030"

Наира Адамян: Мы весьма ценим подход российского правительства, направленный на развитие компетенций и политику локализации, направленную на переход к экспорту. И видим реальные результаты этого: по данным минпромторга, на 1 января 2018 года уже 84,2 процента лекарств, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, производятся в России. Последовательный подход правительства также отражен в том, что после успешной реализации национальной стратегии Фарма-2020, ведется работа над стратегией Фарма-2030. И в центре внимания оказываются не только производственные вопросы, но и аспекты, связанные с исследованиями и разработками. Это очень важно, поскольку реальные компетенции предприятий Большой Фармы состоят в их способности разрабатывать молекулы для лечения жизнеугрожающих заболеваний. Мы приветствуем усилия по защите прав интеллектуальной собственности на разработки и ноу-хау. Но в этой области еще предстоит многое сделать. Считаем, что российское правительство должно глубже прорабатывать вопросы предоставления доступа пациентам к инновационным препаратам и выделять средства на их обеспечение необходимыми препаратами.

"Санофи" обладает высокими компетенциями в разработке инновационных препаратов от сахарного диабета, иммунных и орфанных заболеваний, а также вакцин. Именно в этой области мы могли бы внести свой вклад в развитие исследовательского сектора на благо российских пациентов. Но для этого необходимы последовательная защита прав на интеллектуальную собственность и поддержка инноваций. Фокус на инновации отличает Россию от многих других стран, которые в большей мере ориентированы на производственный цикл. Мы бы хотели, чтобы этой тенденции был придан новый импульс. Под локализацией мы подразумеваем не только производство, но и процесс разработки препаратов. Мы можем локализовать и технологии, связанные с управлением данными, интегрированными решениями по ведению пациентов, например, при сахарном диабете. Это еще одна область локализации и передачи компетенций, которую следует учитывать.

Ваша компания первой из зарубежных фармпроизводителей заключила специнвестконтракт по модернизации производства фармпродукции на заводе "Санофи" Авентис Восток" в Орловской области. Почему компания пошла на этот шаг?

Наира Адамян: Да, в октябре 2017 года "Санофи" подписала СПИК с Минпромторгом РФ и правительством Орловской области. Контракт направлен на более глубокую локализацию производства инсулина нового поколения до стадии конечной лекарственной формы - в 2019 году. А также на дальнейшее развитие экспортного потенциала поставок современного инсулина, произведенного в Орле, в другие страны. СПИК гарантирует нам неизменность государственных требований, включая облегчение налогового бремени, а также подтверждает локальный статус препаратов, произведенных в рамках СПИК, до начала производства конечной лекарственной формы. Минимальный объем инвестиций для заключения СПИК с Российской Федерацией составляет 750 миллионов рублей, но для получения ряда преимуществ и мер поддержки он должен быть выше. Мы планируем инвестировать в СПИК 863 миллиона рублей.

Фото: depositphotos.com
Фарминдустрия вложила в развитие регионов России миллиарды рублей

Мы считаем, что СПИК - это удачный инструмент для стимулирования инвестиций. Но целесообразно использовать его именно для передачи инновационных технологий, пока отсутствующих в России. Этим мы и руководствовались, подписывая СПИК, в который была включена модернизация технологий завода по производству инсулина и инновационного базального инсулина нового поколения. Мы намерены продолжать инвестиции в Россию и планомерно реализуем нашу стратегию.

Ваша компания реализует инновационные комплексные решения в области управления диабетом и поддержки пациентов. Почему был выбран именно такой подход и удается ли реализовать его в России?

Наира Адамян: "Санофи" применяет интегрированный подход к оказанию медицинской помощи, который наиболее полно учитывает образ жизни пациентов и помогает им достигать более успешных результатов лечения. В этой области уже многое сделано. В сотрудничестве с Федеральным научным эндокринологическим центром в формате меморандума о намерениях, подписанного в присутствии президентов России и Франции в 2013 году, мы провели эпидемиологическое исследование NATION по изучению распространенности сахарного диабета 2 типа в России. В нем приняли участие 26 000 человек в возрасте от 20 до 79 лет из 63 регионов России. Согласно результатам, сейчас здесь проживает 6 миллионов человек с сахарным диабетом 2 типа, причем 54 процента из них не знают о своем диагнозе. Эти цифры показали, что России еще предстоит долгий путь борьбы с диабетом. Важно, что здесь есть четкое понимание общих стандартов лечения и средних доз инсулина.

В рамках глобальной компании "Санофи" есть решения по более эффективному управлению своим состоянием для пациентов с сахарным диабетом, такие, как My Dose Coach. Это мобильное приложение, позволяющее отслеживать уровень глюкозы в крови пациента и предоставляющее рекомендации по оптимизации дозы базального инсулина длительного действия, чтобы достичь целевого уровня глюкозы. Еще одним решением для облегчения жизни пациентов с сахарным диабетом является проект OnDuo - виртуальная клиника, помогающая пациентам справляться со своей болезнью каждый день. Есть и большой массив данных по вопросам лечения пациентов с диабетом в реальной практике. Если нам удастся соединить все эти решения в единую программу по лечению диабета, мы сможем значительно улучшить его результаты и оптимизировать распределение ресурсов, обеспечивая высокую эффективность лечения. Мы готовы обсуждать эти решения с российским правительством и минздравом и уже работаем с российскими партнерами в этом направлении.

"Санофи" является социально ориентированной компанией. Расскажите, пожалуйста, какой вклад она вносит в развитие местных сообществ?

Наира Адамян: "Санофи" - первая и пока единственная фармкомпания в России, публикующая отчет о корпоративной социальной ответственности по руководству и принципам нефинансовой отчетности в области устойчивого роста согласно принципам GRI. Это международные независимые стандарты организации бизнеса и управления с целью устойчивого развития.

"Санофи" оказывает поддержку людям, имеющим проблемы со здоровьем, во всем мире. Например, в 2013 году мы начали международную социальную инициативу "Сезон солидарности", направленную на вовлечение своих сотрудников в программы волонтерства. В 2016 году в рамках проекта "Время солидарности" главный офис "Санофи Россия" провел благотворительный аукцион. Для этого мероприятия сотрудники подготовили более 70 лотов, а все средства, собранные во время аукциона, были переданы ассоциации "Дети Санофи" (Enfants de Sanofi). В 2017 году компания провела фотовыставку "Преодоление", на которой были представлены фото семей, члены которых имеют редкие болезни. Еще одним нашим социально-образовательным проектом является Диаспартакиада для детей с сахарным диабетом.

Сказывается ли нынешняя экономическая ситуация в России на бизнесе компании?

Фото: Сергей Михеев
Эксперты назвали проблемы, мешающие развитию фарминдустрии в России

Наира Адамян: Наша компания работает на российском рынке уже более 48 лет, и мы научились учитывать цикличность развития российской экономики, поэтому это не вызывает у нас большого беспокойства. Конечно, для любого инвестора предсказуемость является ключевым фактором, причем не только экономическая, но и регуляторная. Россия внедряет значительные инициативы в регуляторной области. И, несмотря на понимание общих тенденций, мы хотели бы, чтобы такие инициативы учитывали интересы всех участников рынка и были ориентированы на поддержку инноваций. Ведь мы все работаем не только для создания инновационных препаратов, но и для того, чтобы сделать их доступными российским пациентам. Поэтому среди огромного числа инициатив нам хотелось бы видеть те, что помогают решать проблему доступа российских пациентов к инновациям.

Каковы ваши планы по развитию бизнеса в нашей стране?

Наира Адамян: Мы придерживаемся оптимистичного взгляда и считаем Россию страной, в которой, помимо значительных неудовлетворенных нужд в области здравоохранения, есть и стремление государства решать возникающие проблемы. Мы всегда открыты к такому сотрудничеству на благо российских пациентов.

Главное сегодня

В посольстве РФ заподозрили Лондон в давлении на Юлию Скрипаль
Названы самые развитые регионы страны
Визит Путина в Китай состоится 8-10 июня
Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов
В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com