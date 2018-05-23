Фармацевтическая компания "Санофи" работает на российском рынке с 1970 года, и все эти годы последовательно инвестирует в российскую экономику. Она стала одной из первых фармкомпаний, ответивших на призыв государства по локализации и развитию возможностей российской фарминдустрии.

О том, как реализуются эти проекты, "РГ" рассказала генеральный директор Группы компаний "Санофи" в Евразийском регионе Наира Адамян.

Наира Виленовна, можно ли оценить вклад, который ваша компания внесла в развитие российской фармотрасли?

Наира Адамян: Еще в 2010 году после существенной реконструкции открыли производственную площадку "Санофи-Авентис Восток" в Орловской области. В отличие от многих других фармкомпаний, мы организовали передачу производственной технологии не только твердых лекарственных форм, но и инъекционных форм. Мы на регулярной основе модернизируем оснащение этого производства - в июне 2017 года начали экспорт наших инсулинов, производимых на заводе в Орле, в страны ЕС.

В январе с.г. наш завод успешно прошел очередную инспекцию Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), подтвердив в очередной раз свой GMP-сертификат, а значит и планы продолжать экспортировать инсулины в страны Евросоюза в рамках реализации СПИКа. А совсем недавно вместе с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым мы запустили новую инспекционную машину для сверхточного оптического контроля. Но этот завод - не единственный наш производственный проект в России. Мы также сотрудничаем с российскими партнерами, передавая технологии производства сложных биологических препаратов. Например, компании "Нанолек" передана технология производства современной вакцины.

Как вы оцениваете условия для ведения бизнеса в России? Чем они отличаются от условий в других странах?

Наира Адамян: Мы весьма ценим подход российского правительства, направленный на развитие компетенций и политику локализации, направленную на переход к экспорту. И видим реальные результаты этого: по данным минпромторга, на 1 января 2018 года уже 84,2 процента лекарств, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, производятся в России. Последовательный подход правительства также отражен в том, что после успешной реализации национальной стратегии Фарма-2020, ведется работа над стратегией Фарма-2030. И в центре внимания оказываются не только производственные вопросы, но и аспекты, связанные с исследованиями и разработками. Это очень важно, поскольку реальные компетенции предприятий Большой Фармы состоят в их способности разрабатывать молекулы для лечения жизнеугрожающих заболеваний. Мы приветствуем усилия по защите прав интеллектуальной собственности на разработки и ноу-хау. Но в этой области еще предстоит многое сделать. Считаем, что российское правительство должно глубже прорабатывать вопросы предоставления доступа пациентам к инновационным препаратам и выделять средства на их обеспечение необходимыми препаратами.

"Санофи" обладает высокими компетенциями в разработке инновационных препаратов от сахарного диабета, иммунных и орфанных заболеваний, а также вакцин. Именно в этой области мы могли бы внести свой вклад в развитие исследовательского сектора на благо российских пациентов. Но для этого необходимы последовательная защита прав на интеллектуальную собственность и поддержка инноваций. Фокус на инновации отличает Россию от многих других стран, которые в большей мере ориентированы на производственный цикл. Мы бы хотели, чтобы этой тенденции был придан новый импульс. Под локализацией мы подразумеваем не только производство, но и процесс разработки препаратов. Мы можем локализовать и технологии, связанные с управлением данными, интегрированными решениями по ведению пациентов, например, при сахарном диабете. Это еще одна область локализации и передачи компетенций, которую следует учитывать.

Ваша компания первой из зарубежных фармпроизводителей заключила специнвестконтракт по модернизации производства фармпродукции на заводе "Санофи" Авентис Восток" в Орловской области. Почему компания пошла на этот шаг?

Наира Адамян: Да, в октябре 2017 года "Санофи" подписала СПИК с Минпромторгом РФ и правительством Орловской области. Контракт направлен на более глубокую локализацию производства инсулина нового поколения до стадии конечной лекарственной формы - в 2019 году. А также на дальнейшее развитие экспортного потенциала поставок современного инсулина, произведенного в Орле, в другие страны. СПИК гарантирует нам неизменность государственных требований, включая облегчение налогового бремени, а также подтверждает локальный статус препаратов, произведенных в рамках СПИК, до начала производства конечной лекарственной формы. Минимальный объем инвестиций для заключения СПИК с Российской Федерацией составляет 750 миллионов рублей, но для получения ряда преимуществ и мер поддержки он должен быть выше. Мы планируем инвестировать в СПИК 863 миллиона рублей.

Мы считаем, что СПИК - это удачный инструмент для стимулирования инвестиций. Но целесообразно использовать его именно для передачи инновационных технологий, пока отсутствующих в России. Этим мы и руководствовались, подписывая СПИК, в который была включена модернизация технологий завода по производству инсулина и инновационного базального инсулина нового поколения. Мы намерены продолжать инвестиции в Россию и планомерно реализуем нашу стратегию.

Ваша компания реализует инновационные комплексные решения в области управления диабетом и поддержки пациентов. Почему был выбран именно такой подход и удается ли реализовать его в России?

Наира Адамян: "Санофи" применяет интегрированный подход к оказанию медицинской помощи, который наиболее полно учитывает образ жизни пациентов и помогает им достигать более успешных результатов лечения. В этой области уже многое сделано. В сотрудничестве с Федеральным научным эндокринологическим центром в формате меморандума о намерениях, подписанного в присутствии президентов России и Франции в 2013 году, мы провели эпидемиологическое исследование NATION по изучению распространенности сахарного диабета 2 типа в России. В нем приняли участие 26 000 человек в возрасте от 20 до 79 лет из 63 регионов России. Согласно результатам, сейчас здесь проживает 6 миллионов человек с сахарным диабетом 2 типа, причем 54 процента из них не знают о своем диагнозе. Эти цифры показали, что России еще предстоит долгий путь борьбы с диабетом. Важно, что здесь есть четкое понимание общих стандартов лечения и средних доз инсулина.

В рамках глобальной компании "Санофи" есть решения по более эффективному управлению своим состоянием для пациентов с сахарным диабетом, такие, как My Dose Coach. Это мобильное приложение, позволяющее отслеживать уровень глюкозы в крови пациента и предоставляющее рекомендации по оптимизации дозы базального инсулина длительного действия, чтобы достичь целевого уровня глюкозы. Еще одним решением для облегчения жизни пациентов с сахарным диабетом является проект OnDuo - виртуальная клиника, помогающая пациентам справляться со своей болезнью каждый день. Есть и большой массив данных по вопросам лечения пациентов с диабетом в реальной практике. Если нам удастся соединить все эти решения в единую программу по лечению диабета, мы сможем значительно улучшить его результаты и оптимизировать распределение ресурсов, обеспечивая высокую эффективность лечения. Мы готовы обсуждать эти решения с российским правительством и минздравом и уже работаем с российскими партнерами в этом направлении.

"Санофи" является социально ориентированной компанией. Расскажите, пожалуйста, какой вклад она вносит в развитие местных сообществ?

Наира Адамян: "Санофи" - первая и пока единственная фармкомпания в России, публикующая отчет о корпоративной социальной ответственности по руководству и принципам нефинансовой отчетности в области устойчивого роста согласно принципам GRI. Это международные независимые стандарты организации бизнеса и управления с целью устойчивого развития.

"Санофи" оказывает поддержку людям, имеющим проблемы со здоровьем, во всем мире. Например, в 2013 году мы начали международную социальную инициативу "Сезон солидарности", направленную на вовлечение своих сотрудников в программы волонтерства. В 2016 году в рамках проекта "Время солидарности" главный офис "Санофи Россия" провел благотворительный аукцион. Для этого мероприятия сотрудники подготовили более 70 лотов, а все средства, собранные во время аукциона, были переданы ассоциации "Дети Санофи" (Enfants de Sanofi). В 2017 году компания провела фотовыставку "Преодоление", на которой были представлены фото семей, члены которых имеют редкие болезни. Еще одним нашим социально-образовательным проектом является Диаспартакиада для детей с сахарным диабетом.

Сказывается ли нынешняя экономическая ситуация в России на бизнесе компании?

Наира Адамян: Наша компания работает на российском рынке уже более 48 лет, и мы научились учитывать цикличность развития российской экономики, поэтому это не вызывает у нас большого беспокойства. Конечно, для любого инвестора предсказуемость является ключевым фактором, причем не только экономическая, но и регуляторная. Россия внедряет значительные инициативы в регуляторной области. И, несмотря на понимание общих тенденций, мы хотели бы, чтобы такие инициативы учитывали интересы всех участников рынка и были ориентированы на поддержку инноваций. Ведь мы все работаем не только для создания инновационных препаратов, но и для того, чтобы сделать их доступными российским пациентам. Поэтому среди огромного числа инициатив нам хотелось бы видеть те, что помогают решать проблему доступа российских пациентов к инновациям.

Каковы ваши планы по развитию бизнеса в нашей стране?

Наира Адамян: Мы придерживаемся оптимистичного взгляда и считаем Россию страной, в которой, помимо значительных неудовлетворенных нужд в области здравоохранения, есть и стремление государства решать возникающие проблемы. Мы всегда открыты к такому сотрудничеству на благо российских пациентов.