В 2018 году в состав флота группы СКФ войдут уникальные крупнотоннажные танкеры, использующие газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного. Эти суда типоразмера "Афрамакс", одного из самых востребованных в глобальной транспортировке энергоносителей, будут соответствовать самым высоким стандартам экологичности и энергоэффективности.

Партнером российской судоходной компании в этом инновационном проекте выступает лидер мировой нефтегазовой индустрии, британско-голландский концерн Royal Dutch Shell, который станет фрахтователем танкеров и обеспечит их бункеровку.

СПГ играет все большую роль в мировой энергетической системе. Это самый чистый на сегодняшний день вид судового топлива, применение которого позволяет в разы сократить уровни вредных выбросов в атмосферу и существенно повысить энергоэффективность флота.

Учитывая, что более 80 процентов всех грузов глобальной торговли перевозится морем, для мирового судоходства как крупнейшего потребителя жидкого топлива этот переход фактически означает смену технологического уклада. По своему историческому значению такая трансформация сопоставима с технологическим рывком начала XX века, когда мировой торговый флот отказался от использования угля в пользу нефти, мазутов и дизельного топлива.

Но если столетие назад подобные изменения были продиктованы в первую очередь логикой развития мировой экономики, то теперь к этому добавилось ужесточение правил международных морских конвенций. Так, если сейчас, за исключением особых зон контроля (Балтийское и Северное моря, побережье Канады и США), максимальный уровень содержания серы в судовом топливе не должен превышать 3,5 процента, то уже с 2020 года этот показатель будет ограничен 0,5 процента, что вынуждает судовладельцев отказаться от мазута в качестве судового топлива. При этом использование СПГ по сравнению со стандартным судовым топливом позволит снизить объем выбросов оксидов серы и низкодисперсных частиц на 100 процентов, оксидов азота - на 85 процентов, углекислого газа - на 27 процентов.

В этой ситуации российская судоходная компания "Совкомфлот", которая является одним из крупнейших в мире операторов танкерного флота, приняла стратегическое решение. Отечественная компания, по сути, возглавила перевод одного из наиболее массовых сегментов танкерного флота на СПГ. Подобный шаг даст возможность гармоничного трансфера самых передовых "зеленых" технологий в Россию, а также позволит отечественным экипажам нарабатывать уникальный опыт эксплуатации современной морской техники. Планы по локализации СПГ-технологий в России предстоит реализовать на судостроительном комплексе "Звезда" (Приморский край) при строительстве крупнотоннажных танкеров.

К этому шагу "Совкомфлот" шел несколько лет. Техническую разработку новых танкеров вели специалисты собственного инженерного центра российской компании при активном участии верфи Hyundai Heavy Industries - мирового лидера в строительстве судов типоразмера "Афрамакс" - и российских судостроителей (ССК "Звезда").

Участники церемонии подписания соглашений на эксплуатацию двух строящихся танкеров типоразмера "Афрамакс" на СПГ (слева направо): Дэвид Мурхаус, член совета директоров ПАО «Совкомфлот», председатель комитета по инновационному развитию и технической политике при совете директоров; Евгений Амбросов, первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот"; Марк Квотермейн, вице-президент по торговле нефтью концерна Shell; Грэм Хендерсон, вице-президент по морским перевозкам концерна Shell. Фото: "Совкомфлот"

В работе над проектом помог многолетний практический опыт компании. Суда "Совкомфлота" - крупнейшего судо­владельца и оператора крупнотоннажных танкеров типоразмера "Афрамакс" - наиболее активно эксплуатируются на Балтике, участвуют в транспортировке нефти и газа в рамках арктических и субарктических проектов. Сегодня более половины флота компании обладает ледовым классом, и технологии ледовой навигации фактически являются ноу-хау россиян, аналогов которым в мире сегодня нет.

Ключевым партнером "Совкомфлота" в проекте стал нефтегазовый концерн Shell. В феврале 2018 года стороны заключили долгосрочные тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию двух строящихся судов сроком на 5 лет с возможностью продления до 10 лет. Кроме того, Shell обеспечит поставку газомоторного топлива для "зеленых" "Афрамаксов". На первом этапе для бункеровки танкеров в Северо-Западной Европе будет использоваться специализированное судно Shell "Кардисса", а затем, по мере развития собственной бункеровочной инфраструктуры, Shell создаст дополнительные пункты бункеровки в Северо-Западной Европе и на Балтике.

Первый "зеленый" танкер приступит к работе уже в июле этого года. Благодаря своему ледовому классу (1A) суда можно будет безопасно эксплуатировать в морских бассейнах со сложной ледовой обстановкой в режиме круглогодичной навигации. Главные и вспомогательные двигатели будут двухтопливными. При этом танкеры будут оснащены системой избирательного каталитического восстановления, которая позволит им соответствовать международным нормам вредных выбросов даже при движении на дизельном топливе.