Стали известны лучшие школы России

В топ-100 лучших школ по конкурентоспособности выпускников попали СУНЦ МГУ, Лицей "Вторая школа", Лицей научно-инженерного профиля (Королев), Президентский физико-математический лицей 239 (Санкт-Петербург), Физико-математический лицей 31 (Челябинск), школа 1543 (Москва), школа 179 (Москва) и другие.

Такие данные привело Рейтинговое агентство RAEX. В этом рейтинге оценивалась успешность поступления выпускников в сильнейшие университеты страны.

Кроме того, составлен рейтинг 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки. Это "Технические, естественно-научные направления и точные науки", "Экономика и управление", "Социальные и гуманитарные направления" и "Медицина". Тут лидируют лицей 1580 при МГТУ им.Баумана, СУНЦ МГУ, предуниверсарий МИФИ, Лицей ВШЭ, школа 1535 (Москва), школа 1253 (Москва).

В топ-20 трех сотен школ по количеству поступивших в ведущие вузы России лидируют школы из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска.