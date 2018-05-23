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23.05.2018 15:05
Рубрика: Общество

Стали известны лучшие школы России

Текст: Ирина Ивойлова

В топ-100 лучших школ по конкурентоспособности выпускников попали СУНЦ МГУ, Лицей "Вторая школа", Лицей научно-инженерного профиля (Королев), Президентский физико-математический лицей 239 (Санкт-Петербург), Физико-математический лицей 31 (Челябинск), школа 1543 (Москва), школа 179 (Москва) и другие.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Такие данные привело Рейтинговое агентство RAEX. В этом рейтинге оценивалась успешность поступления выпускников в сильнейшие университеты страны.

Кроме того, составлен рейтинг 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки. Это "Технические, естественно-научные направления и точные науки", "Экономика и управление", "Социальные и гуманитарные направления" и "Медицина". Тут лидируют лицей 1580 при МГТУ им.Баумана, СУНЦ МГУ, предуниверсарий МИФИ, Лицей ВШЭ, школа 1535 (Москва), школа 1253 (Москва).

В топ-20 трех сотен школ по количеству поступивших в ведущие вузы России лидируют школы из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска.

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