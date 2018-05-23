Свыше 66 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Улучшение гуманитарной ситуации в регионе позволило более 66 тысячам жителей Восточной Гуты вернуться в свои дома. Об этом сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Благодаря улучшению гуманитарной ситуации из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома уже вернулось 66 тысяч 257 жителей Восточной Гуты", - заявил Евтушенко.

По словам Евтушенко, в целях обеспечения безопасности мирного населения российская военная полиция в Восточной Гуте, Восточном Каламуне, Ярмуке, Эр-Растане и Телль-Бисе постоянно осуществляет патрулирование местности.

"Российской стороной предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах Сирии", - отметил Евтушенко.



