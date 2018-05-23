Тегеран пригрозил "возобновить ядерную активность"

В случае, если Евросоюз продолжит медлить с ответом на выдвинутые Тегераном семь условий сохранения ядерной сделки, то власти Ирана оставляют за собой право возобновить свою ядерную активность, заявил аятолла Али Хаменеи.

"В случае любого промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность", - передает ТАСС заявление духовного лидера ИРИ на встрече с представителями трех ветвей власти.

Напомним, что ранее Тегеран направил европейским странам семь условий, выполнение которых сохранит приверженность Ирана ядерной сделке.