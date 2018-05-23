Трампу придется разблокировать забаненных им подписчиков в Twitter

Президенту США Дональду Трампу придется разблокировать ранее забаненных им подписчиков в его Twitter. Такое решение принял Федеральный суд в Манхэттене, расценив блокировку пользователей как нарушение президентом первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова.

"Исключение конкретных истцов из установленного общественного форума на основании их взглядов запрещено первой поправкой и не может быть оправдано личными интересами президента в рамках этой поправки", - цитирует РИА Новости решение суда.

Сообщается, что иск против главы государства подали семеро ранее заблокированных подписчиков. Когда Трамп "вернет из бана" обиженных им пользователей - не сообщается.

Минюст США, кстати, не согласился с решением суда о разблокировании забаненных и пообещал "обдумать дальнейшие шаги".