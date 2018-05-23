Туристы активно покупают путевки по акциям раннего бронирования

Россияне инвестируют в развитие внутреннего туризма - на майские праздники путешествия по стране были в три раза популярнее зарубежных поездок. По данным сервиса OneTwoTrip, продажи авиабилетов за границу в период с 27 апреля по 13 мая выросли в этом году на 11 процентов по сравнению с майскими праздниками 2017 года, а на внутренние направления - на 36 процентов.

Еще один показатель роста спроса на путешествия по России - почти двукратный рост продаж железнодорожных билетов и увеличение доли российских городов в структуре бронирования средств размещения на 10 процентов. Самыми популярными в майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Ростов-на-Дону. Пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Спрос на внутренние направления в OneTwoTrip объясняют их доступностью по сравнению с зарубежными. Авиабилет экономкласса туда-обратно по России в период майских праздников стоил в среднем чуть больше 10 тысяч рублей, за границу - 23 тысячи. Дешевле и отечественные гостиницы - в среднем 4,6 тысячи рублей за ночь против 8,1 тысячи в зарубежных отелях. "Многие путешественники предпочли активно провести майские праздники в России, чтобы сэкономить средства для дальнейших поездок, - полагает директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. - Плюс к этому для организации путешествий по стране обычно требуется меньше времени, чем за ее пределы, поэтому внутренний туризм часто становится выбором тех туристов, которые планируют свой отдых в последний момент".

Среди популярных на майские праздники зарубежных направлений произошло изменение. В прошлом году самостоятельные путешественники выбирали Италию, Германию, Францию, Чехию и Испанию, а теперь место Франции в топ-5 заняла Турция.

По данным управления культуры и туризма турецкой Антальи, на которые ссылаются в Ассоциации туроператоров России (АТОР), за январь-апрель 2018 года курортный город посетило на 60 процентов больше туристов из России, чем за аналогичный период 2017 года. И на 44 процента больше, чем в этом же периоде 2014 года, который считается лучшим для Антальи по числу туристов.

В лидеры среди зарубежных направлений на майские праздники, по данным аналитической службы АТОР, вошли также Кипр (8 процентов купивших пакетные туры онлайн), Греция (7,72 процента), Таиланд (5,2 процента). Средняя стоимость пакетных туров с вылетом из Москвы на майские праздники за год выросла на 2,3 процента, до 54,5 тысячи рублей на двоих за 7 ночей.

В планах на лето россияне пока также предпочитают поездки по стране. Как рассказали "РГ" в OneTwoTrip, по сравнению с 2017 годом продажи билетов на июнь-август с вылетом из российских городов на внутренние рейсы выросли на 33 процента, а на международные остались на прежнем уровне. Ситуация еще может измениться, отмечают в компании, так как большая часть путешественников покупает билеты по России примерно за две недели до поездки, по Европе - за месяц. В топ зарубежных направлений 2018 года вошли Турция и Великобритания (вышли Кипр и США). "Но здесь мы говорим о продаже авиабилетов, о самостоятельном туризме. По пакетным турам позиции Кипра, конечно, будут существенно выше", - добавили в OneTwoTrip.

Это подтверждают туроператоры. Как рассказали в пресс-службе "Библио-Глобус", в топе самых популярных зарубежных направлений в летнем сезоне - Кипр, Турция и Греция, а также Испания, Черногория, Болгария, Тунис. Снижения спроса на туры в зарубежные страны в компании не наблюдают. Напротив, продажи по акциям раннего бронирования в этом году шли активнее, чем в прошлом. Например, спрос на отдых в Турции уже превысил прошлогодние показатели на 100 процентов, в Испании - на 30 процентов, в Болгарии - на 20 процентов. Не менее популярны в предстоящем летнем сезоне у российских туристов и экскурсионные туры в Европу - как "туры выходного дня", так и на более продолжительный срок. В топе самых востребованных стран - Чехия, Испания и Италия.