О первых выводах по результатам очередного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, вложениях в человеческий капитал и перспективных рынках в интервью "Российской газете" рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Светлана Витальевна, на прошедшей встрече с президентом России вы рассказали о том, что агентство подготовит 1000 проектных команд и 100 проектов, связанных с благоустройством городов. Какую экономическую пользу - с точки зрения инвестиций - это принесет? Какие это могут быть проекты?

Светлана Чупшева: Проектные команды нужны для генерации, планирования и реализации проектов городского развития. Они будут включать в себя жителей города с активной жизненной позицией, предпринимателей, а также представителей местной власти. Мы считаем, что в наших городах есть значительный потенциал, который можно раскрыть, используя методы проектного управления с непосредственным вовлечением горожан на всех этапах реализации проектов развития: от постановки проблемы, генерации идей до завершения проекта. Под такими проектами мы понимаем не столько общественные пространства, о которых последнее время много говорят.

В каждом городе при внимательном подходе можно увидеть скрытые возможности для развития или повышения качества жизни людей. Например, крохотный город Мышкин благодаря инициативе горожан стал известным на всю страну. Началось все с Музея мыши, который своей уникальностью стал привлекать туристов, затем в городе были открыты новые частные музеи о жизни русской провинции.

В Северодвинске с 2014 года успешно работает система раздельного сбора мусора - проблема несанкционированных свалок там отсутствует полностью, созданы новые виды бизнеса по вывозу и переработке отходов.

Третий пример - проект "Я планирую бюджет" в городе Сосновый Бор. Каждый год по жребию из горожан формируется инициативная группа, она выдвигает инициативы по благоустройству, которые в течение года реализуются на средства бюджета в размере 20 миллионов рублей. По инициативе горожан построены спортивный кластер "Бабочка", велодорожка, создана экотропа. Маловероятно, что без заданного формата участия горожан у властей дошли бы руки до реализации таких инициатив. Все три приведенных примера городских проектов имеют различный эффект для экономики города, но все они повышают качество жизни в нем и опираются на инициативу горожан.

АСИ с момента своего создания работает над улучшением условий ведения бизнеса в России. Как вы оцениваете эту часть вашей работы?

Светлана Чупшева: Оценки нам должны ставить предприниматели. Если они фиксируют изменения к лучшему, значит, мы работаем не зря. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ как раз и позволяет нам видеть ситуацию глазами бизнеса - и в каждом регионе отдельно, и в целом по стране. Радует, что второй год подряд рейтинг фиксирует позитивные перемены почти во всех регионах.

Как вы считаете, сами регионы начали активно действовать с целью улучшения инвестклимата?

Светлана Чупшева: Еще в рейтинге 2016 года все позитивные изменения в основном происходили по показателям, за которые отвечают федеральные органы власти, а регионы особо не шевелились. Сейчас рост пошел по обоим направлениям - очень активно подключились субъекты РФ. Практически не осталось ни одного регионального руководителя, для которого работа с инвесторами - точечная, кропотливая, требующая большой личной вовлеченности - не являлась бы приоритетом. Сильно вырос и уровень подготовки управленческих команд: теперь это, как правило, управленцы с очень широким набором компетенций, умеющие работать по проектному принципу. Именно поэтому сработали и целевые модели.

Наиболее интересны для инвестиций технологии, связанные с управлением большими данными, нейросредой и производством

Можно поподробнее о них?

Светлана Чупшева: Этот инструмент мы запустили, чтобы исправить ситуацию по самым сложным для бизнеса сферам и процедурам. Как видно из названия, он представляет собой набор целевых параметров, достигнув которых можно добиться существенного улучшения ситуации при подключении к электро-, газовым и тепловым сетям, получении разрешения на строительство, например.

То есть цели, простите за тавтологию, целевых моделей достигнуты?

Светлана Чупшева: К разработке целевых моделей мы приступили в конце 2016 года. В течение 2017 года у регионов получилось спланировать работу, принять "дорожные карты" (разработаны и утверждены более тысячи) и к концу года обеспечить достижение большинства целевых показателей. Средний показатель внедрения целевых моделей в 2017 году - 92 процента. Сейчас в проекте задействовано более 5,5 тысячи участников внедрения моделей, к оценке результатов привлечены более 2,5 тысячи представителей бизнес-объединений.

А в чем выражаются результаты?

Светлана Чупшева: Я бы отметила несколько ключевых. За год срок получения разрешения на строительство модельного объекта сократился со 136 до 115 дней, срок постановки на кадастровый учет - с 62 до 43 дней, срок технологического присоединения модельного объекта к электросетям - со 113 до 73 дней. Доля закупок у субъектов МСП выросла с 17 до 24 процентов, и тут, кстати, надо отметить и работу коллег из Корпорации МСП.

Если возвращаться к Национальному рейтингу, что еще, на ваш взгляд, сработало?

Светлана Чупшева: Мы индивидуально, по их просьбе, работали с субъектами Дальневосточного федерального округа, которые традиционно были у нас среди отстающих. В прошлом году отличные результаты показали Хабаровский край и Амурская область, надеюсь, что в этом году у нас прибавится дальневосточников с хорошей динамикой.

Результаты рейтинга вы по традиции представляете на ПМЭФ. Можете приоткрыть завесу тайны?

Светлана Чупшева: Сохраню интригу до 25 мая - дня, когда мы проведем презентацию. Скажу только, что все те регионы, которые на протяжении года очень активно работали, увидят себя на хороших позициях.

Есть такая точка зрения, что на словах у нас все меняется к лучшему, а на деле инвесторы "сидят" на деньгах и не спешат вкладываться. Что скажете?

Светлана Чупшева: Недавно мы вместе с Высшей школой экономики проводили опрос среди компаний по всей стране и спрашивали среди прочего и о вложениях за последний год. Инвестировали или не инвестировали? Пятая часть всех респондентов ответила положительно. Сразу скажу, что выборка у нас большая, так как предпринимателей мы опрашивали в рамках подготовки Национального рейтинга.

Можете ли вы привести примеры крупных инвестпроектов в регионах за последние несколько лет? И, кстати, есть ли связь между местом региона в Национальном рейтинге и объемом привлеченных инвестиций?

Светлана Чупшева: Рейтинг прежде всего оценивает удобство ведения бизнеса. Но, конечно, если посмотреть на объем инвестиций в основной капитал и число открытых производств в регионах-лидерах, то картина получается ясная. У первых по инвестициям - отличные позиции и в рейтинге. Например, Татарстан (три года наш первый номер в рейтинге) - в пятерке регионов по объему инвестиций. Там за год открыты десятки новых предприятий и производственных линий - в машиностроении, авиастроении, химической промышленности, в сфере нанотехнологий. И это не только российские инвесторы: например, в ОЭЗ "Алабуга" пришла бельгийская компания "Драйлок технолоджиз".

В Тюменской области (шестая в рейтинге) в 2017 году только новых проектов запущено 25, а ведь есть еще и те, что находятся в стадии реализации. Это проекты и в области АПК, и в сфере туризма, и в фармацевтике.

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Хочется особо отметить Москву, которая за последние годы проделала огромную работу по созданию условий для инвесторов. В рейтинге 2017 года столица стала третьей, совершив большой скачок по сравнению с 2016-м. Объем инвестиций в основной капитал тоже вырос - с 1,7 до 1,97 трлн рублей.

Для инвесторов большое значение имеют квалифицированные кадры. Есть какой-то системный план в этом направлении? Знаю, что вы много на эту тему работаете с регионами.

Светлана Чупшева: Большим проектом АСИ, направленным на повышение инвестиционной привлекательности регионов, стал Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Кадровый стандарт помогает региону построить систему подготовки под конкретные запросы работодателей.

За период апробации в 2016-2017 годах в проекте приняли участие 310 предприятий, более 200 образовательных учреждений, начата реализация более 130 инвестиционных проектов в 20 регионах Российской Федерации. В конце прошлого года были подведены итоги проекта, а уже в марте 2018 года президент России принял решение о тиражировании регионального стандарта во всех субъектах РФ.

За два года внедрения стандарта мы смогли собрать большое количество эффективных практик взаимодействия с инвесторами пилотных регионов. И на их основе уже в этом году выпустим сборник "Типовые требования инвесторов к кадровому обеспечению регионов", который может стать методическим пособием для новых регионов, стремящихся повысить свою инвестиционную привлекательность.

А в чем смысл инициативы "Будущие кадры для регионов"?

Светлана Чупшева: Ее цель - формирование региональных лидерских команд из числа талантливых и высокомотивированных детей и молодежи, ориентированных на развитие своих регионов, а также их обучение и профессиональное сопровождение, в том числе с использованием дистанционных технологий. Ребята под руководством высококвалифицированных наставников смогут попробовать себя в нескольких профессиях, в разных отраслях экономики. Стажировки школьников на производстве должны стать обязательным элементом их индивидуальных образовательных траекторий.

Пока мы в пилотном режиме запустили проект в шести регионах - Республике Татарстан, Пермском крае, Московской, Тульской, Тюменской и Ульяновской областях. На основании этого опыта посмотрим, какие инструменты можно использовать для удержания талантливых молодых людей на родине.

Если говорить об инвестициях в человеческий капитал в целом, какие направления для вложений вы бы назвали?

Светлана Чупшева: Безусловно, в систему поддержки и развития творческих способностей и талантов детей, которая бы интегрировала возможности таких площадок, как детские технопарки "Кванториум", региональные центры "Сириус", центры дополнительного образования и детского творчества и современные производства.

Раз уж мы заговорили о будущем, какие отрасли вы считаете наиболее перспективными для инвестиций?

Светлана Чупшева: Прежде всего технологии, связанные с управлением большими данными, нейротехнологии, новые производственные технологии. А вообще все те рынки, которые охватывает Национальная технологическая инициатива (НТИ), считаю очень перспективными.

Наверняка и на новых рынках достаточно административных барьеров. Что это за барьеры и как вы собираетесь их убирать?

Светлана Чупшева: 9 апреля были утверждены планы по устранению административных барьеров и правовых ограничений при реализации "дорожной карты" НТИ. Их ключевыми элементами являются создание условий для эксплуатации транспортных средств с высокой степенью автоматизации и для вывода на рынок новых видов морской и речной техники, информационных и навигационных систем, а также новых бизнес-моделей, функционирующих с использованием данных. Кроме того, обеспечение ускоренных процедур регистрации интеллектуальной собственности; возможность применения ускоренной регистрации лекарственных препаратов; разработка и утверждение программ персонализированной диагностики и лечения заболеваний; создание условий для ускоренной подготовки кадров, необходимых для рынков НТИ. Так что работаем.

Досье

2000 - Работала в главном отделении Банка России по Самарской области, затем в правительстве Самарской области.

2001 - С красным дипломом окончила Самарскую государственную экономическую академию.

2004 - Генеральный директор рейтингового агентства правительства Самарской области, а также государственного учреждения "Агентство по экономическому развитию Самарской области".

2009 - Советник заместителя председателя правительства Самарской области - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, советник председателя правления компании "КБ Региональный кредит".

2011 - Корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ). 10 августа 2015 года назначена директором направления "Социальные проекты" АСИ.

С февраля 2017 - Генеральный директор Агентства стратегических инициатив. Награждена почетной грамотой президента России, имеет благодарность президента России и благодарность мэра Москвы.

Воспитывает четверых детей.