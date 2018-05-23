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23.05.2018 17:50
Рубрика: Спорт

Уилл Смит исполнит официальную песню ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

В пятницу, 25 мая, на различных музыкальных платформах будет представлена официальная песня чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Фото: YouTube.com / Скриншот
Видео: Наталия Орейро записала песню к ЧМ-2018 на русском языке

Композиция будет называться Live it up, что приблизительно можно перевести на русский язык как "Жить на полную". Ее исполнит Уилл Смит, который известен не только как актер, сыгравший главные роли в кассовых блокбастерах, но и как успешный рэпер. Компанию ему составят Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Песня спродюсирована ди-джеем и композитором Томасом Пентцем, более известным под псевдонимом Diplo.

"Это большая честь для меня - выступить на Чемпионате мира по футболу ФИФА 2018. Это глобальное событие объединяет людей со всего мира, которые вместе веселятся, смеются и ощущают волшебство, - сказал Смит. - В сотрудничестве с Ники, Diplo и Эрой песня собрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры. В конце концов, мы хотим, чтобы весь мир танцевал".

Видеоклип на песню будет представлен 7 июня. А уже 14 июня в Москве стартует мировое первенство - турнир откроют сборные России и Саудовской Аравии. Чемпионат мира продлится до 15 июля, соревнования примут 12 стадионов в 11 городах нашей страны.

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