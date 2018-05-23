Ученые выяснили, как употребление одного яйца влияет на сердце

Употребление одного яйца в день способно снизить риск геморрагического инсульта на 26%, ранней смерти в результате этого недуга - на 28%. Статья об этом со ссылкой на исследователей из Китая и Великобритании опубликована в научном журнале Heart.

Кроме того, у тех, кто употреблял пять яиц в неделю, наблюдалось снижение риска ишемической болезни сердца на 12%. Это по сравнению с теми, кто съедал всего два яйца в неделю, либо вовсе исключил куриный продукт из рациона. Риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у любителей яиц был ниже на 18%.

- Установлена связь между умеренным потребления яиц (не более одного в день) и более низкой частотой сердечных приступов, - заключил один из авторов исследования.

В работе ученых были использованы данные более 500 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет.

Ученые напомнили, что яйца являются источником диетического холестерина, а также содержат высококачественный белок, разнообразные витамины и биологически активные компоненты, в том числе полезнейшие фосфолипиды и каротиноиды.

Кстати

Употребление четырех куриных яиц в неделю значительно снижает риск развития сахарного диабета у мужчин. К такому выводу ранее пришли ученые из Университета Восточной Финляндии в рамках масштабного 20-летнего исследования.